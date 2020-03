KDY: 2. 3. 2020 v 16.00 hodin

KDE: Červený Kostelec

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Když Božena Němcová napsala svoji povídku Chudí lidé, psala ji s odstupem 20 let od okamžiku, kdy opustila městečko Kostelec. V povídce jsou zmínění lidé, kteří měli tu čest naši významnou spisovatelku poznat. Kdo však byli ti chudí lidé, jaké byly jejich osudy před příchodem a po odchodu Boženy Němcové? Co Božena Němcová do povídky neuvedla, nebo naopak pozměnila? O tom všem bude tato naše beseda, pořádaná k letošnímu 200. výročí narození Boženy Němcové. Přednášet a besedovat s vámi bude Bc. Richard Švanda, historik, autor mnoha odborných knih, populárně naučných publikací a článků. Vstupné na akci je dobrovolné. Besedu pořádá Vlastivědný spolek při MKS Červený Kostelec spolu s Knihovnou Břetislava Kafky v Červeném Kostelci. Beseda se koná v multifunkčním centru Knihovny Břetislava Kafky.