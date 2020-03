KDY: 9. 3. 2020 od 9.00 hodin

KDE: Hronov

ZA KOLIK: od 100 Kč

V expozici Muzea bude připravena interaktivní dílna pro malé i větší návštěvníky a rozšířená otevírací doba: denně od 9 do 17 hodin do 13. března 2020. V Muzeu papírových modelů uvidíte celý svět z papíru. Expozice o rozloze 300 m², téměř 2 000 exponátů láká do minulosti, současnosti i budoucnosti. Přes 80 českých i zahraničních autorů zde představuje své umění z materiálu, který využívá lidstvo celá staletí. Tisíce hodin lidské práce, umu a trpělivosti návštěvníky vtahuje do světa dokonalých iluzí.