Úspěch Karel Demel zaznamenal nejen u nás, ale i v zahraničí, hlavně v Německu, Belgii a Holandsku. Zúčastnil se řady kolektivních výstav.

Výstavu je možné navštívit do 31. října v Jiráskově divadle v Hronově. V září je otevřeno denně kromě pondělí od 10 do 12 a od 13 do 16 hodin. V říjnu je otevřeno vždy od a pátku do neděle.