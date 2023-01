Ples se koná v pohostinství U Novotných. K poslechu a tanci zahraje skupina Compot a bude pro vás také připravena bohatá tombola. Rezervace stolů je na čísle 607907532.

Napříč Vrchlabím

KDY: 14. ledna

KDE: Vrchlabí

ZA KOLIK:



Chcete objevit nová zákoutí, která jste dosud přecházeli bez povšimnutí a při tom řešit neobvyklé úkoly? Dopolední hra Správy KRNAP je vypsána pro dvoučlenné týmy dětí do 15 let, případně rodinné týmy. Ve Vrchlabí je na co se těšit. Sraz: před KCEV Krtek Správy KRNAP ve Vrchlabí v 9 hodin.

Bližší informace a přihlášky: Dan Bílek, dbilek@krnap.cz, tel: +420 737 225 417

Loutky v obrazech

KDY: do 15. ledna

KDE: Náchod

Muzeum Náchodska ve spolupráci s AMAG a Loutkovou scénou Dětem pro radost zve na výstavu Loutky v obrazech, která trvá do 15. ledna 2023 v Broučkově domě čp. 18 na Masarykově náměstí v Náchodě. Výstava obrazů, na nichž pracovali členové Ateliéru malířů a grafiků po celý rok, je doplněna o loutky náchodské Loutkové scény Dětem pro radost, která v letošním roce baví nejen dětské diváky již 70 let.

Otevřeno denně kromě pondělí 9.00-12.00 a 13.00-17.00.

Vzpomínka na židovské sousedy

KDY: 15. ledna

KDE: Jičín



Baševi o.p.s. a Město Jičín si vás dovolují pozvat na akci VZPOMÍNKA NA ŽIDOVSKÉ SOUSEDY při příležitosti 80. výročí transportů jičínských Židů do vyhlazovacích táborů. Akce se koná v neděli 15. ledna 2023 od 15 hodin v Porotním sále jičínského zámku za účasti paní velvyslankyně Státu Izrael JE Anny Azari. Po programu půjdete zapálit svíčku k budově vlakového nádraží v Jičíně. Rezervace na: basevi@seznam.cz

Dětský karneval

KDY: pátek 13. ledna od 16 do 18 hodin

KDE: Hořice

ZA KOLIK: 50 korun / osoba

Dům dětí a mládeže ve spolupráci s DK Koruna pořádá tradiční dětský karneval. Můžete se těšit na vystoupení mažoretek a roztleskávaček, stínové divadlo, tanec, popcorn, cukrovou vatu, odměny i modelování zvířátek z balónků.

Interaktivní výstava

KDY: do 5. února

KDE: Dvůr Králové nad Labem

ZA KOLIK: 80 korun, snížené vstupné za 40 korun



Městské muzeum - Špýchar zve na interaktivní výstavu "Zvětšeniny deskových her a optické klamy" . Na výstavě Zvětšeniny deskových her budou k vidění, ale hlavně k vyzkoušení, zvětšené deskové a společenské hry, doplněné výstavou optických klamů, které byly vyrobeny přímo pro tuto výstavu. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet známější a i méně obvyklé zvětšené deskové hry, které budou doplněné o návody a pravidla hraní. Rodiny s dětmi, ale klidně i dospělí se mohou těšit na klasické deskové hry, jako jsou Domino, Pexeso, Kris Kros, Dáma, Mlýn, Puzzle, Šachy nebo Člověče nezlob se. Se společností Mindok vznikla také sada zvětšených smart her. Děti si tak vyzkouší i modernější hry jako je Karkulka, Tři prasátka, King Domino a Goblíci.

Dračí čarodějné pohádkové prohlídky

KDY: od 14. ledna do 26. března

KDE: Hrad a zámek Staré Hrady

Na hradě se usídlili draci - vydejte se do pohádky zachránit princeznu Laskonku, najděte zaklínadlo a pohádková odměna vás nemine. Na dospěláky čeká ochutnávka pravé starohradské medoviny, dozvíte se něco o historii hradu a nakonec vás přijme na audienci samotný dračí král, Jeho Veličenstvo Rozumbraďák XVI.

Každou sobotu, neděli, o prázdninách a svátcích vás opravdová princezna, rytíř, čaroděj nebo čarodějnice provedou dračími pohádkovými okruhy. Na hradě a v pohádkovém sklepení a na hradní půdě se usídlili draci skalní, ohniví, vodní, lesní, noční, bahenní, píseční, sněžní, hromoví, zlatí, teplomilní, sklepní, smaragdoví, rubínoví a mnoho dalších pohádkových bytostí z pohádek čaroděje Archibalda I. Na osobní audienci vás ve své Dračí královské komnatě pak přijme i Jeho Veličenstvo Dračí král Rozumbraďák XVI. s dračí královnou jeho ženou Starostlindou a jejich dcerkami dračími princeznami Lajdalínou, Trajdalínou a Rozcaplínou. Pomozte zachránit princeznu Laskonku a nemine vás ani pohádková odměna.

Soboty, neděle, svátky a prázdniny - otevřeno 10.00 - 17.00 hod.

Jarní prázdniny - otevřeno každou středu, čtvrtek, pátek, sobotu a neděli - 10.00 - 17.00 hod.

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT – Eva Matějovská s kapelou

KDY: 13. ledna od 19 do 21 hodin

KDE: Nová Paka



Městské kulturní středisko Nová Paka zve na koncert novopacké rodačky Evy Matějovské s kapelou. Dvacetiletá nadějná zpěvačka, vítězka rozhlasové kategorie pěvecké soutěže Česko zpívá v dubnu 2012. Eva pravidelně koncertuje na městských slavnostech, plesech, školních, společenských a firemních V.I.P. akcích. S vlastní kapelou např. vystoupila jako host populárních No Name ve Sportovní hale v Mostě. Dosud natočila 18 studiových singlů, vyprodukovala několik vlastních videoklipů a chystá natáčení dalších. V roce 2015 vyprodukovala sama k 50. narozeninám svého otce videoklip k písni Táta. Ten má v současnosti přes milión zhlédnutí. V únoru 2016 nazpívala titulní píseň k filmové pohádce Řachanda. V letech 2017 a 2018 vystupovala s Big Bandem Felixe Slováčka. V roce 2018 Eva předskakovala s vlastní kapelou na turné Ewy Farne. V březnu 2020 přichází do kin muzikálový film Andílci za školou, ve kterém Eva ztvárnila jednu z hlavních rolí. V současné době se Eva věnuje hlavně vystupování s vlastní kapelou. Eva je hrdou patronkou Nadačního fondu Jonášek, který pomáhá onkologicky nemocným dětem.

Labyrint komiksu a ilustrace

KDY: 14. ledna - 9. března

KDE: Žacléř

Městské muzeum Žacléř vás zve na výstavu komiksů, ilustrací a maleb Karla Jerie. Vzdělání získal Karel Jerie na AVU v ateliéru malby Antonína Střížka a Michaela Rittsteina. Je autorem mnoha komiksových alb.

Karel Jerie se věnuje nejen komiksům, ale také knižním ilustracím, grafice a malbě. Pro Žacléř v roce 2018 vytvořil komiks věnovaný osobnosti J. A. Komenského.

Výstava bude probíhat symbolicky v zimním období, kdy si v únoru připomínáme 395 let od odchodu J. A. Komenského a jeho blízkých z vlasti přes Žacléř a Černou Vodu do polského Lešna. Na výstavě samozřejmě nebudou chybět originály kreseb komiksu Jan Amos v exilu.

Slavnostní zahájení za účasti autora se koná v sobotu 14. ledna ve 14 hodin v žacléřském muzeu.

Výstava: Jakub Tomáš - Panelstory

KDY: do 25. března

KDE: Dětská galerie Lapidárium, Broumov



Výstava Jakuba Tomáše (1982) je zaměřená na prožívání současnosti skrze specifickou bytovou zkušenost posledních desetiletí, kterou představuje sídliště a jeho hlavní komponent panelový dům. Panelák je pro něj symbol, který dodnes utváří nejen ráz české krajiny, ale také kolektivní vědomí. De/formuje stejně tak prostředí, jako stav mysli. Více o výstavě a doprovodných programech: https://ma.klasterbroumov.cz/cs/detska-galerie-lapidarium