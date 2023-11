Jak a kde si v našem regionu užít první listopadový víkend? Opět pro vás máme pravidelnou várku tipů, podívejte se.

Krampusáci. Ilustrační snímek. | Foto: Michael Rund

HRADECKO

Loutkobraní a oslava 40 let loutkářů

Kdy: od pátku 3. do soboty 4. listopadu

Kde: Klicperův dům, Chlumec nad Cidlinou

Proč přijít: Už 17. ročník loutkářského festivalu a oslavy 40 let loutkářů se konají v Chlumci nad Cidlinou. V pátek dopoledne budou připravena dvě představení pro děti z MŠ a ZŠ. Večer od 19 hodin bude určen pro dospělé, návštěvníci uvidí mimo jiné vítězné představení národní přehlídky Nelkej, Čechie!. V sobotu čekají dětské diváky představení od 13 do 17 hodin. V 18 hodin začne pořad Co by kdyby - večer ke 40 letům loutkářů v Chlumci nad Cidlinou, akce bude pro bývalé žáky, rodiče, ale i přátele. Den uzavře večerní posezení s kytarami.



Festival Podzimní snění

Kdy: od pátku 3. do neděle 5. listopadu

Kde: Tábor Jana Amose Komenského, Běleč nad Orlicí

Proč přijít: Podzimní snění se koná už podvanácté. Hudební festival v lesích letos nabídne něco něco, Miss Petty nebo Beneho z Modrých Hor a mnoho dalších interpretů napříč žánry. Na čtyřech pódiích v netradičním prostředí rekreačního střediska mezi lesem a rybníkem vystoupí 3.–5. listopadu téměř třicet různorodých interpretů. V rámci doprovodného programu je plánovaná procházka do písečného lomu, sauna nebo pop-up second hand. Informace o vstupném najdete na webu: https://connect.boomevents.org/cs/event/podzimni-sneni-xii



Jubilejní 20. Dušičková jízda

Kdy: sobota 4. listopadu od 10 hodin

Kde: Start u vchodu do novobydžovského hřbitova

Za kolik: 149 korun za startovné

Proč přijít: Novobydžovští dinosauři vás srdečně zvou na jubilejní 20. ročník cyklistické akce Dušičková jízda. Sraz je u vchodu do novobydžovského hřbitova poblíž rozlučkové síně ve stromořadí jírovců. Startuje se v 10.30 hodin. Cílem bude restaurace Pod Komínem ve Skřivanech. Trasa bude dlouhá 36 kilometrů. S sebou si máte vzít úsměv na tváři a bicykl pod zadkem. Doporučené kolo je horské či trekkingové. „Pro účastníky, které neodradí podzimní počasí ani pochmurný název akce, je připraven předstartovní grog nebo horká čokoláda,“ říkají pořadatelé. Na trase bude i kulinářská zastávka s rybími specialitami. Po dojezdu pak účastníky čeká stylový oběd - smuteční polévka a řízek, to vše v restauraci Pod Komínem ve Skřivanech.

Dětský halloweenský karneval

Kdy: sobota 4. listopadu od 16 do 20 hodin

Kde: Sál obecního úřadu, Lejšovka

Proč přijít: Ještě nemáte dost Halloweenu? Tak to vyrazte se svými dětmi na na karneval do Lejšovky, který se bude konat v sobotu 4. listopadu. Od 16 hodin do 20 hodin vás v sálu obecního úřadu bude čekat příjemné odpoledne plné her, tance a občerstvení. Soutěžit se bude o nejlepší masku.



Halloweenská jízda

Kdy: sobota 4. listopadu od 15 do 18.30 hodin

Kde: Dětská železnice, Hradec Králové

Za kolik: 40 korun za jednu jízdu

Proč přijít: Nastupovat, je Halloween! Projížďku vláčkem skrz vyzdobený a osvětlený park si užijí děti v sobotu. Na děti čeká i malá nadílka. „Přineste s sebou malé světýlko, dýni (klidně postačí i zavařovací sklenice se svíčkou) a rozsviťte s námi park,“ vyzývají pořadatelé. Při nepříznivém počasí je možná změna programu či zrušení akce, sledujte FB stránky Dětské železnice: https://www.facebook.com/detskazeleznice



JIČÍNSKO

Malá inventura Jičín

Kdy: 3. - 5. listopadu

Kde: Valdštejnská lodžie, Jičín

Proč přijít: 10. ročník festivalu nového divadla ve Valdštejnské lodžii, který pořádá z.s. Nová síť a Valdštejnské imaginárium, z.ú.

Program:

Pátek 3. 11.

20:00 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ FESTIVALU

Scénická slavnost Valdštejnského imaginária zahajující nejen 10. ročník festivalu, ale také oslaví otevření nového multifunkční sál Theatron fantaskní performancí.

Sobota 4. 11.

11:00 a 13:00 LOUTKY BEZ HRANIC - NA DVORKU

Hravý loutkový zážitek pro miminka od 2 měsíců a další vnímavé diváky.

20:00 JEDL - ZAHRADNÍČEK / VŠE MÉ JE TVÉ

Saša Rašilov a Lucie Trmíková v jevištní baladě o těžkém osudu básníka Jana Zahradníčka a jeho ženy Marie.

Neděle 5. 11.

16:00 a 18:00 STUDIO CED - NÁVŠTĚVA

Loutkový rituál beze slov v tajemné laboratoři barev, bylin a koření. Ilustrátorka Veronika Vlková a scénograf Robert Smolík zvou malé i velké diváky na scénické setkání na pomezí instalace, představení a dýchánku.

20:00 DEPRESIVNÍ DĚTI TOUŽÍ PO PENĚZÍCH - KDO ZABIL MÉHO OTCE

Monodrama talentovaného a mrazivě autentického Daniela Krejčíka, jičínského rodáka, který v osobitém uchopení románu Édouarda Louise odkrývá vztah, do kterého patří stejným dílem vzájemné zraňování, neporozumění, vztek i láska.



Dětenický krampuslauf

Kdy: sobota 4. listopadu od 12.00 do 19.00 hodin

Kde: Zámecký park Dětenice

Za kolik: Vstupenky na Pekelný food festival a Průvod Krampusáků -

na místě : 350 korun/dospělý, 100 korun/ dítě 4-9 let, 150 korun /dítě 10-15 let

Proč přijít: Čertovské řádění ďáblů, čertic, Lucifera a ježibab, Středověká kapela, pekelné tanečnice, rytířské souboje, rytířské ležení s ukázkami zbraní a ražením mincí, hrátky s ohněm, ďábelská středověká zábava, ohňová show, kapela SEVEN a W.I.X/Luboš Odháněl a v 17.00 hodin přitáhnou strašliví čerti Krampus z české kotliny a dalekých alpských zemí a to tento rok v neuvěřitelném počtu až 200 Krampusáků!! A k tomu všemu si pro vás pořadatelé připravili Pekelný food festival a mnoho dalšího.



NÁCHODSKO

Snow film fest

Kdy: pátek 3. listopadu od 19.00 hodin

Kde: Kemp Brodský, Červený Kostelec

Za kolik: Vstupné je 99 korun.

Proč přijít: Všichni milovníci adrenalinu, třesknuté zimy a sněhu jsou zváni na tradiční Snow film fest, který se oproti větší Expediční kameře koná v příjemné hospůdce v kempu Brodský u Červeného Kostelce. Těšit se můžete opět na pořádnou nadílku těch nejlepších světových a českých filmů se zimní outdoorovou tématikou. Letošní rok je ve znamení skialpů, freeridu, snowboardu, kitu, lodě i letadla.

Vstupné symbolických 99 korun. Jak je již zvykem, tak výtěžek z akce opět poputuje červenokosteleckým aktivním dětem. T

Podrobný program festivalu:

19:00 - 1. filmový blok

SALAŠ: GRUZÍNSKÝ FREERIDE - 20 min

WAVY: PLAVBA MÉHO ŽIVOTA - 45 min

LAPLAND EXPLORER - 20 min

20:30 - 2. filmový blok

LUŽBA: DUŠE SIBIŘE - 20 min

LALODGE - 10 min

LINE AND AIR - 10 min

21:30 – 3. filmový blok

SPEEDUP: HIMÁLAJSKÝ PŘÍBĚH – 55 min

Martinský trh

Kdy: sobota 4. listopadu od 8.30 hodin

Kde: Police nad Metují

Za kolik: vstupné se neplatí

Proč přijít: Tradiční Svatomartinský trh na Masarykově náměstí v Polici nad Metují opět nabídne mnoho rukodělných a řemeslných výrobků, dekorace, dárky i chutné občerstvení.

Rozsvícené Dubno

Kdy: sobota 4. listopadu v 16.00 hodin

Kde: Dubenská rezervace, u České Skalice

Za kolik: vstupné 80 korun

Proč přijít: Zábavná, poučná, ale i strašidelná stezka pro děti i dospělé. Aneb netradiční pojetí tradičního českého svátku. U příležitosti uctění Památky všech zesnulých (Dušiček), si pro vás místní organizace Dubno, z.s. připravila zábavně poučnou stezku odvahy. Startovat se bude ve skupinách od 16:00 přesně do 19:00. Okruh měří 1,3km a trvá zhruba 45 min.

S sebou nezapomeňte oblečení a boty do lesa. Podmínkou je zákaz všech světelných zdrojů.

(telefony, baterky, lampiony, atd.) Nehodí se pro kočárky. Občerstvení zajištěno.

Sraz je nejpozději 15 minut před každým startem.

1. START - 16:00 PRO DĚTI A DOSPĚLÉ

2. START - 16:30 PRO DĚTI A DOSPĚLÉ

3. START - 17:00 PRO DĚTI A DOSPĚLÉ

4. START - 17:30 PRO DĚTI A DOSPĚLÉ

5. START - 18:00 PRO DOSPĚLÉ A ODVÁŽNÉ

6. START - 18:30 PRO DOSPĚLÉ A ODVÁŽNÉ

7. START - 19:00 PRO DOSPĚLÉ A ODVÁŽNÉ

RYCHNOVSKO

Snow Film Fest 2023

Kdy: v pátek 3. listopadu od 17.30

Kde: Kino Rabštejn v Kostelci nad Orlicí

Za kolik: 150/120 korun

Proč přijít: Filmový festival outdoorových filmů Snow Film Fest 2023 láká všechny nadšence do outdoorových sportů a milovníky přírody. Přehlídka nejlepších outdoorových filmů bude tentokrát se zimní tematikou. Můžete se těšit na příjemný večer a až neuvěřitelné zážitky v extrémních podmínkách. Tradiční utopenci a další občerstvení bude v kině zajištěno.

Lampionový průvod

Kdy: v pátek 3. listopadu od 18.00

Kde: v Doudlebách nad Orlicí u Panasu

Proč přijít: Čeká vás lampionový průvod, který projde Jiráskovou ulicí po hrázi na Třešňovku. Těšit se můžete na ohňovou show i dobré občerstvení s teplými nápoji. Akce se uskuteční pouze za příznivého počasí.

V Přepychách se nebojíme…Crusoe – příběh kapitána

Kdy: v sobotu 4. listopadu od 17.00

Kde: za fotbalovým hřištěm v Přepychách

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Strašidelná stezka v Přepychách zaručeně pobaví. Letos se ponese na téma Crusoe – příběh kapitána. S sebou nezapomeňte hrneček na čaj, baterku a dobrou náladu. Občerstvení zajištěno, těšte se na dýňovou polévku, ale bude tu i čaj, káva, párky na oheň… Akci pořádá obec Přepychy ve spolupráci s kulturní komisí. Na konci akce proběhne vyhlášení vítěze o nejkrásnější dýni.

Rodinná zábava na Maxximum

Kdy: v neděli 5. listopadu od 16.00

Kde: v Pelclově divadle v Rychnově nad Kněžnou

Za kolik: 300 korun

Proč přijít: Čeká vás vystoupení českého břichomluvce Zdeňka Polacha a televizní celebrity Matýska, které mnozí znají ze soutěže Česko Slovensko má talent.

TRUTNOVSKO

Uspávání strašidel

Kdy: sobota 4. listopadu od 16.00 hodin

Kde: Dvůr Králové nad Labem

Proč přijít: Tato tradiční akce mění zcela svou podobu i místo konání. Ve spolupráci s Lesy města DKnL, dalšími organizacemi, pomocníky a dobrovolníky pro vás pořadatelé chystají strašidelnou stezku na Felčarské cestě s bohatým programem na „Hájence“.

Běh světlušek

Kdy: sobota 4. listopadu v 17.30 hodin

Kde: Velká Úpa

Proč přijít: Navlečte si teplé ponožky na nožky, vezměte hrníček do kapsy a vydejte se ke kostelu Nejsvětější Trojice. Koná se zde Běh světlušek – velký večerní běh pro děti kolem hřbitova. Těšit se můžete na opékání buřtů, teplé nápoje a ceny pro děti.

Dětská karnevalová párty

Kdy: sobota 4. listopadu ve 13.00 hodin

Kde: V ekocentru Krtek, Vrchlabí

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Diakonie ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí zve na dětskou karnevalovou párty.

Můžete se těšit na pohádkovou stezku, kouzelníka, čeká na vás spousta zábavy a her, divadlo pro děti, malování na obličej, na místě můžete ochutnat sladké a slané dobroty.

Plánovaný program karnevalové párty:

13:00 Pohádková stezka rané péče

14:00 kouzelník Čárakluk

15:30 Divadlo Bodi – pohádka o prasátku

Pořadatelé budou rádi, když děti dorazí v kostýmech.