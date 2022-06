V sobotu se uskuteční jubilejní desátý ročník charitativního výstupu na Sněžku. Letos se půjde na nejvyšší českou horu pro dvouletého Tomáška, který trpí spinální svalovou atrofií. Účastníci akce se mohou těšit na bohatý doprovodný program včetně hudebního festivalu HandicapFest, dnem bude provázet herec Saša Rašilov.

Tomášek Fiala se narodil v prosinci 2019 jako zdravé miminko s porodní váhou čtyři kila. Teprve po roce se rodiče dozvěděli strašnou diagnózu, že jejich chlapeček trpí spinální svalovou atrofií a nedožije se dvou let. Podruhé se Tomášek narodil, když se jeho rodičům podařilo přesvědčit pojišťovnu, aby synovi proplatila lék, díky kterému dostal druhou šanci. „My chceme dát Tomáškovi šanci, aby se postavil na vlastní nohy. Každý rok pořádáme charitativní výstup na nejvyšší českou horu a tváří desátého ročníku se stal právě velký bojovník Tomášek. Chceme pro něj sehnat peníze na speciální cvičení – neurorehabilitace, které neproplácí pojišťovny, ale díky kterým se může Tomášek zvednout z vozíčku a začít chodit. Peníze pomohou jako tradičně také desítkám dalších handicapovaných dětí,“ říkají zakladatelé Nadačního fondu KlaPeto Kateřina Klasnová a Jaroslav Petrouš.

Účastníci akce se mohou těšit také na hudební festival HandicapFest, který v 13:30 zahájí kapela Koneckonců. Dále vystoupí Julian Záhorovský, kapela Sabrage a Jamaron. Akcí bude od ranních hodin provázet herec Saša Rašilov, který je dlouholetým příznivcem a podporovatelem Nadačního fondu KlaPeto. Slavnostní vyhlášení charitativní akce se uskuteční v 15:00.

Food festival v Náchodě

KDY: 28. května

KDE: Náchod



Oslava dobrého jídla, pití a zážitků! V sobotu od 10:00 až do pozdních večerních hodin se můžete těšit na Masarykově náměstí v Náchodě na prezentaci místních restaurací, českou i mezinárodní kuchyni, známé kuchaře, gastronomické a kulturní zážitky.

Trutnovské vinařské slavnosti

KDY: 28. května

KDE: Trutnov

Už 17. ročník Trutnovských vinařských slavností se uskuteční v sobotu od 10 hodin v prostorách historické radnice v Trutnově. Doprovodný program bude na Krakonošově náměstí, kde k dobrému vínu zahraje cimbál z Drásova, trutnovští Jakž Takž a rtyňská skupina Michal Tučný Revival.

Májový food festival

KDY: 28. května

KDE: Dětenice



Zámek Dětenice zve v sobotu od 11 do 18 hodin všechny, kdo chtějí nasát rozkvetlou májovou atmosféru. V parku se chystá pestrý program pro děti i dospělé a mnoho dobrot pro mlsné jazýčky. Od 14 hodin bude na kolbišti k vidění velkolepý rytířský turnaj.

Valdštejnské slavnosti 2022

KDY: 27. - 29. května

KDE: Jičín



Poslední víkend v květnu se můžete těšit na tři dny věnované postavě a době Albrechta z Valdštejna. Vraťte se na chvíli do doby třicetileté války, kdy Jičín pod vládou slavného vojevůdce nebývale vzkvétal. Čeká vás dobové tržiště, vojenské ležení a samozřejmě bohatý kulturní program.



Pátek 27. 5. 2022

Porotní sál Valdštejnského zámku:

16:00 Cesta Valdštejnských architektů – přednáška Petra Uličného za účasti vévody A. z Valdštejna

Jezuitská kolej:

17:00 Otevření prostoru pro umění a odpočinek SOL, vernisáž výstavy fotografky Ester Sabik a spisovatele Petra Borkovce

Arkádové nádvoří Valdštejnského zámku:

20:00 Nocturno - pěvecký sbor Foester

HLAVNÍ PROGRAM - sobota 28. 5. 2022

Valdštejnská lodžie:

10:20 Průvod družiny Albrechta z Valdštejna a jeho dvora lipovou alejí přes pěší zónu na náměstí

Jezuitská kolej:

10:00 - 17:00 Balbineum otevírá - výtvarné a řemeslné dílny

Valdštejnovo náměstí, nádvoří zámku, zámecký park:

10:00 – 17:00 Ležení valdštejnských vojsk, mušketýři, dobová hudba a tanec, hry, historické tržiště, ukázky starých řemesel, divadlo, pohádky, kejklíři…

10:00 Dva Kašpaři - divadlo Bořivoj, muzejní nádvoří

10:00-10:45 vystoupení skupin Ambrosia a Grál, podium na náměstí

11:00 Příjezd a přivítání Albrechta z Valdštejna purkmistrem města, městskou radou a hosty

12:00 Patálie Battallii aneb Radosti a Žalosti Bitev Milostných – zpívají na dobové nástroje hrají, tančí a jančí soubory Ritornello, Literácy, Barunka, nádvoří zámku

12:00-12:45 vystoupení skupin Ambrosia a Grál, vojenské souboje, náměstí u kašny

13:00 Bedřich a jeho tetička – divadlo Bořivoj, muzejní nádvoří

13:30 přehlídka vojenských oddílů, náměstí

13:45 Seance renesance – čili ženy, tanec, víno zpěv k roku 1622 – zpívají na dobové nástroje hrají, tančí a jančí soubory Ritornello, Literácy, Barunka, nádvoří zámku

14:00 Šípková Růženka – Víťa Marčík, zámecký park

14:15-15:00 vystoupení skupin Ambrosia a Grál, vojenské souboje, náměstí u kašny

14:30 Kdekrademor – Notdis Turnov, muzejní nádvoří (autorská inscenace na motivy novel G. Boccacia, která kombinuje principy pouličního divadla a commedie dell´arte)

15:40-16:20 vystoupení skupin Ambrosia a Grál, vojenské souboje, náměstí u kašny

16:30 Dva Kašpaři - divadlo Bořivoj, muzejní nádvoří

17:00 vystoupení skupiny Grál, náměstí u kašny

17:30 Robinson Crusoe – Víťa Marčík, zámecký park

18:30 Smrt ve službách loutkového divadla – divadlo Bořivoj, muzejní nádvoří

19:00 – 22:00 Posezení u košer vína s hudbou, Židovská 100, vstupné dobrovolné

20:00 Komentovaná večerní prohlídka synagogy - vstupné 150 korun, snížené 70 korun

VEČERNÍ PROGRAM

Žižkovo náměstí:

20:45 Shromáždění pochodňového průvodu

Zámecká zahrada:

21:00 Barokní zahradní slavnost s benátským ohňostrojem

Neděle 29. 5. 2022

Kostel sv. Jakuba, Jičín:

9:00 Zádušní mše

Arkádové nádvoří zámku

10:30 Diskuze Petra Uličného s Valdštejnem nad mapou Jičína

Valdštejnská lodžie:

14:00 - 16:00 Fantaskní vodní slavnosti v Lodžii - vstupné dobrovolné

Koletova Rtyně

KDY: 28. května od 9 hodin

KDE: Rtyně v Podkrkonoší



56. ročník Koletovy Rtyně se uskuteční v sobotu v areálu Na Rychtě. Během festivalu vystoupí Koletova hornická hudba, Mladý týnišťský big band, Varhan Orchestrovič Bauer a hlavní host Aneta Langerová. Festivalem vás provedou sourozenci Lucie a Tomáš Peterkovi.

Studenecké míle

KDY: 28. května od 11:30 hodin

KDE: Amfiteátr Studenec (za školou)

Soutěž historických vozidel o pohár starosty obce Studenec.

Program akce:

8:00 – 10:00 – prezentace

9:00 – 11:00 – kapela Crazy Dogs

11:15 – rozprava před startem

11:30 – 13:00 – start vyjížďky do Krkonoš

15:00 – 17:00 – hudební skupina Adaptace

17:30 – závěrečný ceremoniál

20:00 – 02:00 – Pomílová zábava – Vaťák & Megaděs

Během dopoledního programu bude možné navštívit historický vojenský lazaret.

Kulturní léto u Štěrbovy vily

KDY: 27. května

KDE: Přehrada Les Královstvíu Dvora Králové nad Labem

ZA KOLIK:



Letošní ročník Kulturního léta u Štěrbovy vily na Přehradě Les Království otevře páteční koncert kapely J.A.R. s Danem Bártou.

Malá loutková inventura

KDY: 28. – 29. května

KDE: Kuks

Kuks se opět stane centrem více než 300 let staré loutkářské tradice a zároveň ožije současným divadlem! O víkendu se v krásných kulisách bývalých barokních lázní uskuteční první ročník festivalu Malá loutková inventura, který nabídne několik představení pro celou rodinu (jedno i v ukrajinštině), projekci animovaného filmu či komorní dokumentární loutkový projekt ruské umělkyně.

Více se dočtete a podrobný program najdete ZDE.

Motosraz Broďák

KDY: 27. – 29. května

KDE: Autokemp Brodský – Červený Kostelec



V pátek zahraje: Žádnej stres, Volant, N.V.Ú. a Pirates of the Pubs. V sobotu se uskuteční dopolední soutěže, od 12:00 orientační soutěž na motorkách a následovat budou odpolední soutěže. Večerní program slibuje „mokré tričko“ i překvapení. Zahrají: Pohroma, Vendetta, Wishmasters a Furt Fajn. V neděli se budou účastníci srazu postupně odebírat k domovům.

Muzejní noc ve Výtopně Jaroměř

KDY: 27. května od 17 hodin

KDE: Jaroměř

Opět dorazí parní vlak, který už po 10. hodině vyrazí z Turnova přes Jičín do Hradce Králové, odkud po půl páté dojede do Jaroměře. Můžete se těšit na předváděcí jízdy lokomotiv, rozsvěcení návěstidel a netradiční večerní prohlídku muzea s dobrovolným vstupným. Nebude chybět ani občerstvení.

Květnový bazárek na dopravním hřišti

KDY: 28. května od 9 do 13 hodin

KDE: Náchod – Běloves



Bez registrace můžete přijít a prodat, co už nenosíte či nepotřebujete. Jedná se o bazárek všeho možného. Nakoupit můžete dětské, dámské, pánské oblečení, hračky, sportovní potřeby… Ušetříte a zároveň se přidejte k myšlence, že ženy by si měly vzájemně pomáhat. Prodej bude probíhat na trávě, vemte tak s sebou deky. Dětem kola a koloběžky, ať se zabaví.

Rybářské závody

KDY: 28. května

KDE: Jordánek, Miletín

Tradiční rybářské závody se konají v sobotu od 7 hodin. Hodnocení úlovků: 1cm = 1bod u kapra, amura a lína, ostatní ryby se nehodnotí. Vyhodnocení se uskuteční po 15. hodině. Občerstvení zajištěno.

Volant, Dukla Vozovna, Smradlavý Hračky

KDY: 28. května od 18 hodin

KDE: Prachov

ZA KOLIK: 250 korun



Trojkoncert na Turistické chatě na Prachově

Ochutnávka košer vín a hudba

KDY: 28. května

KDE: Jičín

Od 19 do 22 hodin je na programu posezení s hudbou u košer vína na dvorku Židovské 100. Ve 20 hodin začne večerní komentovaná prohlídka synagogy.

Podkrkonošská dechovka

KDY: 29. května v 15 hodin

KDE: Hořice



Promenádní koncert ve Smetanových sadech.