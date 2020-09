„Opatření se zpřísňují, ale my jsme připraveni. Festival komedie bude – i v rouškách,“ slibují organizátoři 42. ročníku Festivalu české filmové komedie, který začne v neděli v novoměstském Kině 70.

Pak už se veškerý program přesune do prostoru kina. Prvním z promítaných soutěžních filmů bude úspěšná komedie Vlastníci režiséra Jiřího Havelky, a to v neděli od 17 hodin. Součástí zahajovací ceremoniálu bude také odpolední koncert kapely The Acoustics před novoměstským kinem.

Odborná porota (na snímku) bude hodnotit nejlepší filmovou komedii, režii, nejlepší mužský a ženský herecký výkon, nejvýraznější výkon mladého tvůrce, výtvarný počin a scénář.

Cenu za nezapomenutelné role se letos organizátoři rozhodli udělit herečce Elišce Balzerové. Bude udělena i cena diváků – novoměstský hrnec smíchu, a to za největší procento prosmátí při soutěžním promítání.

Kdy: 13. – 19. září

Kde: Nové Město nad Metují

Za kolik: 50 korun za každý film