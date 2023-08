Jak si užít třetí srpnový víkend? Opět pro vás máme pravidelnou várku tipů, podívejte se.

Hradecká V8 | Foto: Deník/Jiří Fremuth

HRADECKO

Hradecká V8

Kdy: pátek 18. až neděle 20. srpna

Kde: Letiště Hradec Králové

Za kolik: 350 korun / děti do 150 cm a ZTP zdarma

Proč přijít: Hradecká V8, legendární sraz amerických vozů, se opět uskuteční v Parku 360 na hradeckém letišti. I na letošním 16. ročníku budou burácet motory, cvakat kontrabasy, probíhat soutěže i ukázky amerického fotbalu. Program odstartuje v pátek 18. srpna odpoledne, hlavnímu programu je věnovaná celá sobota a rozloučení proběhne v neděli piknikovým dopolednem. Obdivovat bude možné veterány i nové modely, naleštěné káry jako Cadillac, Buick, Pontiac, Mustang a další. Vystoupí kapely Screwballs Rockabilly, The Brassbound Rockets nebo TomSbilly. V pátek se areál otevře ve 13 hodin.

Koncerty ve Výravě

Kdy: sobota 19. srpna od 14 hodin

Kde: Letní parket Výrava

Za kolik: 734 korun

Proč přijít: Na Letním parketu Výrava tentokrát vystoupí kapely Harlej, Komunál, Traktor, Doga, Panoptiko a Ingott. Na akci a zase domů vás může svézt speciální autobus, bližší informace najdete na webu Letního parketu Výrava.

MFF Setkání s folklórem

Kdy: od pátku 18. do soboty 19. srpna

Kde: Jiráskovy sady, Hradec Králové / Hrádek u Nechanic

Proč přijít: V sobotu začíná už 35. ročník MFF Setkání s folklórem. Na dvoudenní festival zve všechny příznivce folklóru soubor Kvítek. V pátek festival začne v Jiráskových sadech v Hradci Králové, kde od 17 hodin začne první festivalový pořad. V sobotu se pak soubory přemístí do prostředí Státního zámku Hrádek u Nechanic. Zde se uskuteční druhý festivalový pořad, tentokrát od 15 hodin, a to v rámci Zámeckých slavností.

Poklad na Stříbrném rybníku

Kdy: sobota 19. srpna od 12 do 18 hodin

Kde: Kemp Stříbrný rybník, Hradec Králové

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Další ročník oblíbeného dětského dne v areálu Autokempu Stříbrný rybník je tady. Děti budou plnit úkoly a prokazovat svojí dovednost a um na stanovištích rozmístěných v kempu a přilehlém lesním okolí. Za splnění úkolu získají vždy jeden bod na indiánskou čelenku a za 5 nasbíraných bodů si mohou vybrat odměnu v podobě některé z nabízených atrakcí. Na závěr si v malém indiánském stanu vyzvednout drobnou odměnu.

Dožínky v Loretě

Kdy: neděle 20. srpna od 14 do 17 hodin

Kde: Městské muzeum Loreta, Chlumec nad Cidlinou

Za kolik: 50 / 30 korun

Proč přijít: Tradiční dožínková slavnost se bude konat na nádvoří barokní budovy městského muzea Loreta v Chlumci nad Cidlinou. Přijďte v neděli od 14 hodin do Lorety, kde budete moci zakoupit med a pekařské výrobky z pekárny v Měníku. Letošní ročník nese podtitul Pocta včelám. Chystají se také dílničky pro děti, vázání dožínkových věnců, taneční vystoupení skupiny Kvítek a hudební vystoupení skupiny Hrad. Občerstvení bude zajištěno.

JIČÍNSKO

Sobotecký jarmark a festival řemesel

Kdy: 18. - 20. srpna

Kde: Sobotka

Za kolik: pátek 100 korun, sobota 150 korun, pátek a sobota 200 korun

Proč přijít: Již po třiatřicáté se městečko Sobotka v Českém ráji promění na obří mraveniště plné hudby, divadel, jídla, pití a hlavně řemesel. V pátek a sobotu se můžete těšit na záplavu hudby, stovky stánků s řemeslným i tradičnějším zbožím, poctivé jídlo a pití, pohádky pro děti i dospělé, atrakce a dechberoucí výhledy na zámek Humprecht a živou veselici v Sobotce. Ti nejmenší se mohou těšit na Kašpárka v rohlíku, divadélka v parku, tvořivé dílničky a pouťové atrakce. V pátek se můžete těšit na kapely Turbo a Abraxas.

V sobotu vystoupí například Jiří Schmitzer, Jakub Smolík, Víťa Marčík s pohádkou Sněhurka a mnozí další.

Pozvánka:

Hrubá pouť

Kdy: 18. - 20. srpna

Kde: Jírovy sady, Nová Paka

Proč přijít: Součástí tradiční pouti v Nové Pace je doprovodný program, který se uskuteční v Jírových sadech.

V pátek vystoupí Vojta Nedvěd a skupina Tie Break a folková kapela Hluboké nedorozumění. V sobotu se na dvorku Městského kulturního střediska chystá program pro děti v podobě pohádek i tvořivých dílniček. V Jírových sadech je na programu taneční vystoupení, zahrají kapely Broďanka, Mustang i Anplakt. Večer vystoupí Saxana s.r.o. - Petra Černocká, Bára Vaculíková a Jiří Pracný a poté i Contact band. V neděli dopoledne bude kouzlit duo Radek a Simona.

Dalši POZVÁNKY najdete Z D E:

1/32 Zdroj: Archiv Pozvánka 2/32 Zdroj: Archiv Pozvánka 3/32 Zdroj: Archiv Pozvánka 4/32 Zdroj: Archiv Pozvánka 5/32 Zdroj: Archiv Pozvánka 6/32 Zdroj: Archiv Pozvánka 7/32 Zdroj: Archiv Pozvánka 8/32 Zdroj: Archiv Pozvánka 9/32 Zdroj: Archiv Pozvánka 10/32 Zdroj: Archiv Pozvánka 11/32 Zdroj: Archiv Pozvánka 12/32 Zdroj: Archiv Pozvánka 13/32 Zdroj: Archiv Pozvánka 14/32 Zdroj: Archiv Pozvánka 15/32 Zdroj: Archiv Pozvánka 16/32 Zdroj: Archiv Pozvánka 17/32 Zdroj: Archiv Pozvánka 18/32 Zdroj: Archiv Pozvánka 19/32 Zdroj: Archiv Pozvánka 20/32 Zdroj: Archiv Pozvánka 21/32 Zdroj: Archiv Pozvánka 22/32 Zdroj: Archiv Pozvánka 23/32 Zdroj: Archiv Pozvánka 24/32 Zdroj: Archiv Pozvánka 25/32 Zdroj: Archiv Pozvánka 26/32 Zdroj: Archiv Pozvánka 27/32 Zdroj: Archiv Pozvánka 28/32 Zdroj: Archiv Pozvánka 29/32 Zdroj: Archiv Pozvánka 30/32 Zdroj: Archiv Pozvánka 31/32 Zdroj: Archiv Pozvánka 32/32 Zdroj: Archiv Pozvánka

NÁCHODSKO

69. Mezinárodní folklorní festival

Kdy: 16. - 20. srpna

Kde: Červený Kostelec

Proč přijít: Mezinárodní folklorní festival v Červeném Kostelci je nejvýznamnější akcí tohoto druhu v našem kraji a jedním z nejstarších festivalů v České republice. Díky kvalitnímu obsazení všech programů zahraničními soubory, které ve svých zemích představují folklorní špičku, se zařadil mezi nejvýznamnější festivaly v Evropě a byl oceněn zařazením mezi hlavní festivaly pořádané pod patronací mezinárodní organizace lidového umění I. O. V., patřící statutem B do UNESCA.

Během pěti dnů se v patnácti pestrých programových blocích publiku představí takřka 600 tanečníků, tanečnic a hudebníků ze zhruba 16-20 folklorních souborů z celého světa. Pravidlem jsou tisícové návštěvy pořadů v amfiteátru a tisíce diváků sledují také průvod a vystoupení souborů v různých částech města i regionu. Soubory spolu prožijí pět festivalových dnů, denně společně vystupují, společně se baví, vznikají nové kontakty a přátelství. Podvečerní programové bloky jsou zakončeny noční taneční zábavou, při které se na parketu setkávají účinkující s diváky. Tím se podařilo město proměnit ve střed folklorního světa a rozšířit okruh diváků i mimo náš region.

Pozvánka:

Řezbářské sympozium

Kdy: do 19. srpna

Kde: louka pod Muzeem Boženy Němcové, Česká Skalice

Proč přijít: Druhý ročník akce, při které pětice řezbářů vyřeže další motivy z pohádek Boženy Němcové. V průběhu týdne se můžete přijít podívat, jak práce probíhají.

Zámecká noc

Kdy: sobota 19. srpna od 19 hodin

Kde: zámek v Novém Městě nad Metují

Proč přijít: V sobotu v rámci tradiční akce „Zámecká noc“ budete mít možnost si opět po roce prohlédnout zámek ve večerních hodinách a navíc se možná i trošku bát… Atmosféru večera vhodně doplní hudební jazzové vystoupení od Vojtěch Polej Trio, zajištěno bude chutné občerstvení z místní kavárny „Rozlitý kafe“ a paní Dana Holmanová (držitelka ocenění „Nositel tradice“) vám předvede ukázku zdobení perníčků, které si budete moci na památku také zakoupit. Ve Švédské síni u nádvoří se budete moci na výstavě seznámit s regionální barokní architekturou Jana Blažeje Santiniho-Aichela. Prohlídky se uskuteční v časech 19:30, 20:30, 21:30 a 22:30 hodin. Doporučuje se rezervace na tel.: 491 470 523 nebo e-mailu: pokladna@zameknm.cz

RYCHNOVSKO

Josef Kejval: Opočno, nejkrásnější město pod Orlickými horami

Kdy: do 31. srpna

Kde: palmový skleník u letohrádku v Opočně

Za kolik: dospělí 20 korun, senioři, studenti, ZTP 10 korun, děti do 6 let zdarma

Proč přijít: Výstava obrazů mapuje malebná zákoutí Opočna, které autor namaloval v průběhu 40 let. Otevřeno je denně mimo pondělí mezi 9.00 a 12.00 a od 12.30 do 17.00.

Perníková chaloupka

Kdy: v pátek 18. srpna od 17.00

Kde: nádvoří Pelclova divadla v Rychnově nad Kněžnou

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Prázdninové pohádkové pátky jsou lákadlem především pro nejmenší. Pohádku Perníková chaloupka pro ně sehraje loutkové divadlo Kozlík.

Parohy 2023

Kdy: V sobotu 19. srpna od 12.00

Kde: koupaliště Kostelec nad Orlicí

Za kolik: startovné děti 100 korun, dospělí 250 korun, v ceně je zahrnuta vstupenka na celodenní vstup a večerní afterparty. Pouze na afterparty 400 korun.

Proč přijít: Desátý ročník turnaje Parohů se opírá rovněž o 60leté výročí legendární hry "Na Roha". Psal se rok 1963, kdy na místní plovárně v Kostelci nad Orlicí začal vznikat tento klenot. Pan Albrecht, rozmarné léto, betonový bazén, dva skokanské můstky. Někteří to stále pamatují. Jak se v průběhu dekád měnil bazén, měnila se i hra. Kalná voda se proměnila za čistou, břehy se snížily, plíce se zmenšily. Dnes je to o rychlosti vylézt, doletět co nejdál a samozřejmě o dechu a plavbě. Hra se hraje v doskočišti pod skokanským můstkem. Jde o "hru na babu" pro 7 až 8 borců, přičemž jeden z rohů bazénu nelze přejít po ochozu, pouze vodou. Hru rozjíždí vylosovaný hráč skokem do vody. Hra trvá 3 až 5 minut podle kategorie.

O Přepyšské kormidlo

Kdy: V sobotu 19. srpna od 14.00

Kde: na Dvorském rybníku v Přepychách

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Už 13. závod netradičních plavidel O Přepyšské kormidlo bude bavit na Dvorském rybníku. Soutěžící se vydávají na jeho hladinu na vlastnoručně vyrobených plavidlech a fantazií nešetří, stejně jako v případě kostýmů, které si pro tuto příležitost zhotovují. Diváky i tentokrát čeká atraktivní a zábavná podívaná. O občerstvení je také postaráno.

Připomeňte si závody O Přepyšské kormidlo v roce 2021:

Zdroj: Deník/Jana Kotalová

TRUTNOVSKO

Labužnický jarmark

Kdy: 19 - 20. srpna od 10 do 17 hodin

Kde: na přístupové cestě mezi obcí Kuks a Hospitálem, Kuks

Za kolik: vstupné na jarmark se neplatí

Proč přijít: Okuste Kuks na vlastní jazyk! Tradiční speciality místních výrobců smísí se s exotickými pochutinami přespolních a bude jen na vás, čemu dáte nakonec přednost. Na čerstvém vzduchu člověku vytráví a gastroprocházky po Kuksu prokládané kapkou vína baví návštěvy už stovky let.

Pozvánka:

Den s dobráky

Kdy: sobota 19. srpna od 13.00 do 22.00 hodin

Kde: hasičská zbrojnice Trutnov - Horní Staré Město

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Hasiči zvou na společně strávený den do hasičské zbrojnice. Akce s názvem "Den s dobráky" bude skvělou příležitostí k tomu, abyste si zblízka prohlédli práci a techniku složek IZS, prostory a zázemí hasičů z "Horňáku", ale i k osobnímu setkání se skvělým občerstvením. Nebude chybět hudební večer v podání skupiny META, která zahraje k tanci i poslechu.

TrutnOFF Open Air Festival

Kdy: 17. - 20. srpna

Kde: Bojiště, Trutnov

Za kolik: lístky na místě 2 190 a 2 290 korun, děti do 13 let, vozíčkáři a ZTP/P mají vstup na festival zdarma

Proč přijít: Legendární festival, který se letos po sedmi letech vrací z moravského exilu do domovského Trutnova, se uskuteční v tradičním termínu od 17. do 20. srpna. Vystoupí kapely Therapy?, Laibach, Asian Dub Foundation, reggae Andrew Toshe, punkfolkoví Australané The Rumjacks, Waltari, legendární Pražský výběr nebo swingová elegance Ondřeje Havelky s orchestrem Melody Makers a mnozí další.

Pozvánka:

Pozvánka: