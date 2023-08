Jak si užít poslední srpnový víkend? Opět pro vás máme pravidelnou várku tipů, podívejte se.

Borohrátky | Foto: Martin Tobiška

HRADECKO

Hudební hvězdy ve Výravě

Kdy: sobota 26. srpna od 14 hodin

Kde: Letní parket Výrava

Za kolik: 734 korun/ZTP, ZTP/P a děti do 140 cm platí 50 % ze vstupného na místě

Proč přijít: Na Letním parketu ve Výravě vás tentokrát roztančí hvězdy české i slovenské hudební scény. Vystoupí Chinaski, Anna K., Pokáč, Pekař, Jaroslav Uhlíř a Katarina Knechtová. Na akci a zase domů vás může svézt speciální autobus, bližší informace najdete na webu Letního parketu Výrava.

Festival Arty Party

Kdy: sobota 26. srpna od 12 hodin až neděle 27. srpna do 3 hodin

Kde: Letiště, Hradec Králové

Za kolik: 500 korun na místě/400 korun v předprodeji

Proč přijít: Jednodenní festival plný umění v sobotu ovládne areál letiště v Hradci Králové. Čeká vás nálož hudby, literatury i výtvarna. Arty Party se koná blízko vstupu do areálu letiště, nedaleko konečné zastávky autobusové linky 15. Hudební program: Arleta, Rutka Laskier, 1 FLF Soap, Tribe-J, The Snědlipsa, Macbeth Uzurpátor, 3LIE, Nessie, Segment, -4 ve stínu, Hanka Kubíková. Literární čtení: Lubomír Dítě, Michaela Horynová. Doprovodný program: Tereza Vernerová, Denisa Pátková, František Kindl, Lucie Nosálová, Alžběta Knížková, Tomáš Kadlec, Tomáš Jajčík, Ája Tmejová, Tomáš Sejkora. Předprodej na webu: https://artyparty.csha.io/

Pozvánka:

Hradozámecká noc

Kdy. sobota 26. srpna od 16.30 do 23 hodin

Kde: Státní zámek Hrádek u Nechanic

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Zámek Hrádek u Nechanic bude hlavním centrem dění letošní celorepublikové akce Hradozámecká noc 2023. Tato významná událost představuje vyvrcholení 13. ročníku projektu Po stopách šlechtických rodů Národního památkového ústavu, tentokrát s podtitulem Harrachové – vznešenost zavazuje. Návštěvníci budou mít příležitost navštívit nově zrenovované hostinské pokoje na Hrádku u Nechanic. Rovněž si zájemci budou moci prohlédnout první a druhý prohlídkový okruh zámku, a to volně bez průvodce. Venkovní program noci bude bohatý na kulturní a hudební vystoupení. Venkovní program se uskuteční pouze za příznivého počasí.

Hradecké nábřeží piva

Kdy: sobota 26. května od 10 do 22 hodin

Kde: Náměstí 5. května, Hradec Králové

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Návštěvníci hradecké „pivní oázy“ budou mít možnost vybírat z široké nabídky pivních speciálů. Návštěvníci se mohou těšit na koncerty kapel Vyhoukaná Sowa a Čí je to vina. Součástí akce bude prezentace modelů parních strojů a zahradních železnic. Děti se zabaví na nafukovacím skákacím hradu. Ve food zóně budou nabízeny chilli produkty a další dobroty k pivu. Na své si přijdou i milovníci pálivého, součástí akce bude i Chilli festival Mechov. Na pódiu se budete moci těšit na soutěž v pojídání chilli a uskuteční se i Soutěž o nejlepší chilli produkt Mechov 2023.

Nábleší: otevřený bleší trh v centru Hradce

Kdy: neděle 27. srpna od 9 do 12 hodin

Kde: náplavka pod Pražským mostem, Hradec Králové

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Přijďte se i v srpnu setkat, něco donést, něco jiného si odnést, vyměnit a nebo jen tak pokorzovat na břehu řeky. Nábleší je volný bleší trh v centru Hradce otevřený všem bez předchozí rezervace či poplatků za místo. Doneste věci z druhé ruky nebo vlastnoručně vyrobené, rozbalte si deku či stoličku a prodávejte, seznamujte se a nasávejte nedělní pohodu. Všechny půdní poklady připlouvají po Labi vždy poslední neděli v měsíci od 9 do 12 hodin na náplavce pod Pražským mostem.

JIČÍNSKO

Pouťová Pecka

Kdy: 25. - 27. srpna

Kde: městys Pecka

Proč přijít: Tradiční bartolomějská peckovská pouť nabídne atrakce, stánky i bohaté občerstvení.

Letní jarmark

Kdy: sobota 26. srpna od 9.00 hodin

Kde: Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Den plný kouzel, pohádek, příběhů a hudby. Skvělé občerstvení a řemeslní prodejci.

Další POZVÁNKY najdete Z D E:

NÁCHODSKO

Mezinárodní horolezecký filmový festival

Kdy: 24. - 27. srpna

Kde: Teplice nad Metují

Proč přijít: 40. ročník Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu navazuje na tradici oslavy lezení a komunity stejně naladěných lidí, kteří vedle svých výkonů a vysokých stěn obdivují i východy a západy slunce, hory a přírody.

Návštěvníci se mohou těšit na program plný zahraničních i domácích horolezeckých špiček, dobrodružných filmů, hudebních představení, bouldrových, běžeckých a trickline závodů, předávání cen, výstav, outdoorových stánků a hlavně slavnostní festivalovou atmosféru.

Maloskalické posvícení

Kdy: 25. - 28. srpna

Kde: Hurdálkovo náměstí, Malá Skalice

Proč přijít: Město Česká Skalice, Sbor dobrovolných hasičů Malá Skalice a provozovatelé pouťových atrakcí v čele s Janem Pazderou zvou na tradiční posvícení s doprovodným programem. Houpačky a kolotoče budou v provozu od pátku do pondělí do 23 hodin.

Doprovodný program na posvícenském parketu:

26. srpna 2023 | 14 hodin

KOUZELNÍK PAVEL RYDVAL

26. srpna 2023 | 14.30 hodin

DĚTSKÉ ODPOLEDNE S HUDBOU A SOUTĚŽEMI

Odpolednem provází DJ Rejza.

26. srpna 2023 | 20 hodin

SPEKTRUM A COMEBACK

Vystoupení legendární rockové kapely Spektrum z Hradce Králové, která s přestávkami hraje již 51 let a rockové skupiny Comeback z Českoskalicka.

27. srpna 2023 | 14 hodin

HEIDI JANKŮ

Známá zpěvačka připraví program pro děti i dospělé.

27. srpna 2023 | 18 hodin

KAPELA IRONIX

Kapela z Broumova. Hudba pro všechny generace.

28. srpna 2023 | 19 hodin

DYNAMIC

Kapela z Opočna. Hudba pro všechny generace.

RYCHNOVSKO

Tvůrčí dílna panenek pro UNICEF

Kdy: v sobotu 26. srpna od 10 do 16.00

Kde: na zahradě Muzea krajky Vamberk

Proč přijít: Adoptuj panenku a zachráníš dítě! Je název akce, kterou můžete navštívit v muzeu ve Vamberku. Každá z panenek představuje jedno skutečné dítě z rozvojové země. To bude z utržených peněz z prodeje panenky proočkováno proti šesti hlavním dětským smrtelným chorobám (spalničkám, záškrtu, černému kašli, tetanu, tuberkulóze a dětské obrně).

Všechny potřeby k výrobě budou k dispozici na místě, od jehel, množství různorodých látek, strojově vyrobené krajky darované firmou TOPAK spol. s. r. o. až po šicí stroj. Pro ulehčení práce jsou připravená již ušitá tělíčka panenek. Na Vás pak bude vyrobit panence oděv, vlasy a namalovat obličej. Dílny se může zúčastnit každý, kdo má alespoň základní zkušenosti s šitím. Bát se tedy nemusí ani nadšení tatínkové či starší děti. V případě nepřízně počasí bude dílna přesunuta do prostor vambereckého muzea. Již vyrobené panenky z loňského ročníků je možné zakoupit v pokladně muzea v obchodě mARTina. Celý výtěžek z prodeje poputuje na konto Českého výboru pro UNICEF.

Komentovaná prohlídka zahrady kapucínského kláštera v Opočně

Kdy: v sobotu 26. srpna od 16.00

Kde: v klášterní zahradě v Opočně

Proč přijít: V pořadí už třetí komentovaná prohlídka zahrady kapucínského kláštera v Opočně provede tímto dlouhou dobu uzavřeným prostorem. Každý památkový objekt je svým způsobem jedinečný. „Genius loci“ kláštera a zahrady vytváří nezaměnitelnou atmosféru místa, která i dnes osloví každého, kdo chce a umí naslouchat. Hradební zeď evokuje ohraničený ráj na zemi, vzbuzuje iluzi chráněného místa, kde se takřka zastavil čas. Je ideálním místem k odpočinku, zastavení a zamyšlení. Součástí komentované prohlídky bude výklad o historii zahrady, kláštera, fundátorů i samotných obyvatel konventu – kapucínů. Akce proběhne při příležitosti Hradozámecké noci 2023.

Kačenčino loučení s létem

Kdy: v sobotu 26. srpna od 13.00

Kde: u chaty Kristýna v Jedlové – části Deštného v Orlických horách

Za kolik: 50 korun

Proč přijít: Na účastníci čeká 15 stanovišť s úkoly na trase dlouhé asi 3 kilometry a vhodné i pro kočárky. Start je u Chaty Kristýny v Jedlové. Vstup do pohádkového lesa je od 13 do 15 hodin. Děti se zastaví u bludiček, hejkala, krále a princezny, víl, čertů, pašeráků, ohnivých žen, bílé lišky a dalších patronů Kačenčiny pohádkové říše. Na akci poté předá Kačenka vládu nad Orlickými horami Rampušákovi. Nebude chybět ani další program pro děti, muzika a občerstvení.

Pozvánka:

Hradozámecká noc na zámku Častolovice

Kdy: v sobotu 26. srpna od 19.00 do 24.00

Kde: na zámku Častolovice

Proč přijít: Na zámek bude možné zavítat i v noci. Zažijte prohlídku zámecké expozice s praskajícím ohněm v barokním krbu Rytířského sálu, noční atmosféru zámku a posezení na nádvoří od 20.00 do 22.00 hodin zpříjemní vystoupení zpěvačky Jany Švenkové. Zámecká kavárna na nádvoří bude otevřena do 01.00. Doporučuje se rezervace termínu prohlídek na tel. 732 832 442.

Rychnovský jarmark

Kdy: v pátek a sobotu 25. a 26. srpna

Kde: na Poláčkově náměstí a v zámeckém parku

Proč přijít: Kromě jarmarku se můžete těšit na bohatý program s kejklováním, muzikou, šermíři, divadlem a dalšími vystoupeními. Nebudou chybět hry pro děti, jednokolkový trenažer, loutkový ateliér, chůdař… V sobotu od 10 hodin si u zámku na své přijdou i milovníci autoveteránů.

Borohrátky

Kdy: v sobotu 26. srpna od 14.00

Kde: na fotbalovém hřišti v Borohrádku

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Festival pohodové muziky Borohrátky nabídne vystoupení kapel Elixír (folk), Tomy (country/folk), Streyci (pop/rock), Professional Deformation (evropský vítěz soutěže bluegrassových skupin roku 2020), Team Revival Znojmo a AC/CZ – Top AC/DC Tribute Show. Návštěvníci se však mohou těšit odpoledne i na tandemovou rychlořezbu sochání motorovou pilou. Letošní program je spojen s oslavami 460 let založení Městských lesů Borohrádek. Zpestří ho tak také výstava loveckých trofejí, prezentace historie Městských lesů Borohrádek a zvěřinové hody v restauraci Na Náměstí. Další doprovodný program bude lákat na ukázku country tanců se skupinou Alabama, malování na obličej a stánkový prodej. Akci pak zakončí Afterparty s DJ Jany v restauraci Sport.

Veselé pápá prázdninám

Kdy: v sobotu 26. srpna od 14.00

Kde: na hřišti SK Přepychy

Proč přijít: Na přípravě akce se podílejí všechny místní spolky a každý samostatně připravuje pro děti různé soutěže a úkoly. Za ně čekají děti odměny. Pořadatelé připravili také pěnovou show.

Hradozámecká noc na zámku Opočno

Kdy: v sobotu 26. srpna od 19.00 do 22.00

Kde: na zámku Opočno

Za kolik: základní 220 korun, snížené (senioři 65+, mládež 18-24 let, ZTP,ZTP/P) 180 korun, děti (6-17 let) 70 korun, děti do 5 let zdarma

Proč přijít: Vydejte se na noční hrané prohlídky zámku. Píše se rok 1903, služebnictvo opočenského zámku se chystá na velkou událost. Pan kníže Josef se konečně rozhodl oženit. Jeho nastávající se má stát šarmantní francouzská dáma Lucy Yvonne… Přípravy tak velké slávy se rozhodně neobejdou bez komplikací a zádrhelů… Buďte přítomni a staňte se svědky významného zámeckého dne.

TRUTNOVSKO

Mezinárodní noc pro netopýry

Kdy: sobota 26. srpna od 19.00 hodin

Kde: Vrchlabí

Proč přijít: Správa Krkonošského národního parku a Česká společnost pro ochranu netopýrů zvou na akci Mezinárodní noc pro netopýry. Před vchodem do vrchlabského zámku bude probíhat zábavný program pro děti, ukázka odchycených netopýrů a poslech netopýřích hlasů pomocí ultrazvukového detektoru.

Pozvánka:

Žacléřské fichtlklání

Kdy: sobota 26. srpna

Kde: Žacléř

Proč přijít: Závody malých motocyklů, na téměř historických strojích a čtyřkolek. Soutěž o titul mistra paďoura, pro děti jízdy na čtyřkolkách a na cross motorce. Soutěžní disciplíny – jízda po zadním, cestou necestou, skok do dálky. Dopoledne od 9 hodin zkušební jízdy, odpoledne závody.