Jak si užít první srpnový víkend? Opět pro vás máme pravidelnou várku tipů, podívejte se.

Porciunkule v Hostinném | Foto: Jakub Jenšovský

HRADECKO

Revival Fest

Kdy: sobota 5. srpna od 13 hodin

Kde: Letní parket Výrava

Za kolik: 529 korun / ZTP, ZTP/P a děti do 140 cm platí 50 % ze vstupného na místě

Proč přijít: Letní parket Výrava je zastřešený areál vzdálený 12 kilometrů od Hradce Králové. Na Revival Fest ve Výravě v sobotu vystoupí kapely: Helloween rev., Kiss rev., AC/DC Bon Scott rev., Rammstein rev., Black Sabath & Ozzy Osbourne rev., Abba Rock Show, The Golden Sixties. Na akci a zase domů vás může svézt speciální autobus, bližší informace najdete na webu letního parketu Výrava: https://www.vyrava-letniparket.cz/.

Zdroj: Letní parket Výrava

Sahara Race

Kdy: sobota 5. srpna od 8 hodin

Kde: Písník Marokánka, hradecké lesy

Za kolik: na místě 500 korun / děti do 10 let 150 korun

Proč přijít: Jedinečná sportovní akce se bude konat v písečném lomu Marokánka. Pro účastníky jsou připraveny zvlášť běžecké a cyklistické závody. Start a areál závodu bude ve staré Marokánce, odkud se účastníci vydají přes les do aktivně těžícího sousedního lomu Marokánky. Z nového lomu se okruh vrací zpět do starého písníku. Na pestrém okruhu vás čekají výběhy písečných dun, přírodní terén v přilehlých lesích a ochlazení v místním potoku. V areálu bude pro účastníky připraven veškerý komfort.

Program:

08.00 - 11.00 – výdej čísel a nové registrace pro dopolední závody

10.00 – dětské závodů, start od nejmladších kategorií

11.00 (orientačně / po dojetí) – vyhlášení dětských závodů

11.30 – trasa A, B, C – trailový závod, okruh 4,8 km, start intervalově po 30 sek

13.30 – 14.30 – registrace pro hromadný závod

14.00 – vyhlášení trasy A, B a C

15.00 – hromadný závod – 20 km

16.00 – vyhlášení hromadného závodu

Legendy nebes

Kdy: sobota 5. srpna od 8.30 hodin

Kde: Letiště, Hradec Králové

Za kolik: Na místě 449 korun / děti do 12 let a ZTP a ZTP/P zdarma

Proč přijít: Legendy nebes je letecký den pro celou rodinu s jedinečným konceptem v Hradci Králové. Návštěvníky čeká bohatý dětský program, letecké souboje, akrobacie, letecké ukázky, vyhlídkové lety a večerní program s koncerty, završený ohňostrojem z vrtulníku. Areál bude otevřený od 8.30 hodin. Dětský program začíná už v 9 hodin. Od 09.30 vystoupí kapela Maxim Turbulenc a následně Albertík se svou báječnou show.

První ročník letecké show Legendy nebes na hradeckém letišti bude 5. srpna

Dino expo & Show & Spiders

Kdy: sobota 5. až neděle 6. srpna od 10 do 18 hodin

Kde: Hala Slavia Hradec Králové

Za kolik: Dospělí 300 korun/ děti 250 korun / děti do 2 let zdarma

Proč přijít: K vidění budou pohybující se dinosauři, žijící pavouci, štíři a hmyz, děti si užijí skákací hrady, dinosauří skútr či ježdění na dinosaurech, návštěvníci zhlédnou dokumentární film i dětský film.

JIČÍNSKO

ProART festival

Kdy: 3. - 6. srpna

Kde: Valdštejnská lodžie, Jičín

Proč přijít: Mezinárodní ART_workshop festival tance, zpěvu, herectví v Lodžii. Pořádá Spolek ProART. Podrobné informace o programu najdete zde: https://www.proart-festival.cz/cz/jicin-2023/

Maraton Českým rájem

Kdy: neděle 6. srpna od 9.00 hodin

Kde: Prachov

Za kolik: Startovné: 500 korun (předem přihlášení do 4. srpna do 12 hodin; splatné při prezenci), 600 korun přihlášení na místě.

Proč přijít: Český ráj je jednou z nejkrásnějších oblastí v ČR. Příroda byla většinou citlivě dotvořena lidskými stavbami a činností. Maratonci i jejich doprovod se o tom můžou přesvědčit na vlastní oči, trasa maratonu totiž vede rozmanitým prostředím z Prachovských skal, Hruboskalskem a kolem Trosek, dominanty Českého ráje, zpět do Prachova.

Prezence je v Muzeu přírody Český ráj od 7.00 do 8.30 hodin. Startuje se v 9.00 hodin od Lepařova památníku. Závod je zařazen do poháru BONBON (Běžecký oddíl neambiciózních běžců) a poháru BEJK (Běžec Jičínské kotliny).

NÁCHODSKO

Vodnické slavnosti na Broďáku

Kdy: 4. - 6. srpna

Kde: kemp Brodský, Červený Kostelec

Za kolik: vstupné 100 korun, zlevněné 50 korun, děti do 3 let a děti v kostýmu zdarma

Proč přijít: Nenechte si ujít 28. ročník Vodnických slavností na Broďáku v Červeném Kostelci. Slavnosti budou tradičně plné mokrých vodnických her, soutěží, netradičních sportů a radovánek. Těšit se opět můžete na nafukovací atrakce na vodě i na suchu, příjezd vodníka Brodíka, živou hudbu a Vodnický trojboj. Vyvrcholením sobotního programu bude opět nepřekonatelný nadvodní ohňostroj.

Zdroj: archiv pořadatele

Mašinky a hračky ve Výtopně Jaroměř

Kdy: 5. - 6. srpna

Kde: železniční muzeum Výtopna, Jaroměř

Proč přijít: Další ročník již tradiční akce. Opět přijede zahradní parní železnice, na které se budete moci svézt, můžete obdivovat výtvory z LEGO kostek, Merkur, Kovap, papírové modely a další mašinky a hračky.

Dubenské ře(c)htání

Kdy: sobota 5. srpna od 8.00 hodin

Kde: farma Dubno u České Skalice

Proč přijít: Dubenské ře(c)htání, kulturní a sportovní akce pro všechny generace, se pořádá od roku 2017. Startuje společnou vyjížďkou a pokračuje závody v Horse Extreme Trail. Samozřejmostí je i večerní program. Akce však není určena jen koňákům, ale i široké veřejnosti všech věkových kategorií a kamarádům i obdivovatelům těchto vznešených zvířat. K vidění jsou různá plemena koní z celé České republiky i různé rychlostní a dovedností disciplíny. Některé disciplíny si můžete moci vyzkoušet i vy nebo vaše děti. Střecha nad hlavou je vždy zajištěna, takže počasí nic neohrozí. Nechybí ani něco dobrého k snědku a bát se nemusíte ani o svůj pitný režim.

Pivní slavnosti

Kdy: sobota 5. srpna

Kde: areál u fotbalového hřiště, Hořičky

Za kolik: vstupné 100 korun

Proč přijít: OPS Pechanec zve na další ročník Pivních slavností na Hořičkách. Těšit se můžete na piva z několika pivovarů, horolezeckou stěnu, skákací hrad, jízdu na koních, živou hudbu i občerstvení.

RYCHNOVSKO

Tavení skla dřevem

Kdy: od pátku 4. do neděle 6. července

Kde: v areálu zahrady Muzea zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách

Proč přijít: Je tu další ročník populárních Svátků skla – tavení skla dřevem. Na zahradě deštenského muzea na vás budou čekat nejen stánky, ale hlavně atraktivní podívaná. Budete moci spatřit skláře při tradičním způsobu tavení, foukání a tvarování skla. Pro tyto účely tu byla vybudována i sklářská pec. Akci doprovází kulturní program a vyvrcholí stejně jako každý rok dražbou zhotovených výrobků.

Porcinkule v Opočně

Kdy: od pátku 4. do neděle 6. července

Kde: v Opočně

Proč přijít: Porcinkule v Opočně patří k nejvyhlášenějším akcím svého druhu v celém kraji. Pyšní se dlouholetou tradicí. Centrum městečka zaplní pouťové atrakce, stánky, v pátek vystoupí na Trčkově náměstí Katapult a Kiss Forever Band (na místě 300 korun, děti do 120 cm mají vstup zdarma). V sobotu je vstup zdarma, stejně jako v neděli – v sobotu zahrají a zazpívají: Botox, Poetika, Alžběta a Čí je to vina, v neděli: Tempus, Marien a Ready Kirken. Součástí programu jsou mše svaté a do klášterní zahrady budou v neděli lákat zajímavé kousky autoveteránů. Pouťové atrakce budou v provozu i v pondělí 7. srpna, kdy na ně můžete vyrazit za výrazné slevy.

Opočenská Porcinkule láká na obří vyhlídkové kolo i legendární skupinu Katapult

TRUTNOVSKO

Porciunkule Hostinné

Kdy: 4. - 6. srpna

Kde: Hostinné

Proč přijít: Tradiční slavnost v Hostinném opět zve na žánrově rozmanitý program, který bude probíhat v několika částech města, a to na hlavním pódiu na náměstí, v parku a ve Františkánském klášteře. Páteční program se kromě parku uskuteční i na náměstí.

Hlavním hostem akce bude v sobotu od 20:00 Aneta Langerová. Tento den zakončí tradiční půlnoční rozhovor dvou obrů, kteří opět prozradí, co se stalo během celého uplynulého roku v Hostinném. A chybět nebude ani velkolepý ohňostroj.

Modelový den na Zubačce, jízda v rámci Roku Harrachů

Kdy: sobota 5. srpna

Kde: Kořenov

Proč přijít: První srpnová akce na Zubačce patří tradičně železničním modelům. Ve Výtopně Kořenov bude velká výstava železničních modelů a kolejišť, na Zubačku vyrazí zvláštní vlaky.

Zvláštní vlaky mezi Tanvaldem a Kořenovem bude tvořit ozubnicová lokomotiva T426.0 „Rakušanka“, vozy Balm a historický motorový M240.056 „Singrovka“, mezi Kořenovem a Harrachovem budou jezdit motorové lokomotivy T435.0111 a T435.0114 „Hektor“ s vozy Balm.

V Kořenově bude připravena velká výstava železničních modelů. Ve Výtopně Kořenov si můžete prohlédnout železniční modely i modelová kolejiště velikostí N, TT, H0, 0 či 1. Chybět nebude model části naší ozubnicové trati ve velikosti TT. Můžete zde také navštívit Muzeum ozubnicové dráhy nebo se svézt vláčkem Důlní železnice či historickým autobusem na Jizerku nebo do Příchovic. Více informací se dozvíte zde: https://www.zubacka.cz/index.php/akce/planovane-akce/636-modelovy-den-na-zubacce-5-srpna-2023