Již po sedmačtyřicáté zve TJ Sokol Starkoč na pochod „Po stopách bojů z války roku 1866“. V sobotu 18.června se bude průběžně vyrážet mezi sedmou a jedenáctou hodinou na pěší a cyklo trasy z vlakového nádraží ve Starkoči.

Pro turisty budou připraveny tři pěší trasy na 11, 20 a 31 km a dvě cyklotrasy pro horská a silniční kola na 33 km a jednu trasu pro horská kola na 66 km.

Nová trasa „Pohádková cesta“ na 7 km je určena především pro děti. Po trase bude plno pohádkových bytostí a trasa je vhodná i pro kočárky. Trasy vedou atraktivními místy našeho kraje okolím Náchoda, přehrady Rozkoš, Českou Skalicí, Ratibořicemi, kolem hradů Ryzmburk a Vizmburk přes Červený Kostelec, kolem rybníků Brodský a Špinky, kolem pomníků Myslivce a na Brance ve Vysokově.

V cíli pochodu na koupališti ve Starkoči obdrží každý účastník krásný pamětní list a sladkou odměnu. Bude zde také hrát od 13:30 hodin živá hudba. Na startu a v cíli bude možné zakoupení turistické vizitky pochodu. Využijte v tento den velmi výhodného vlakového spojení do Starkoče a zpět za nízké skupinové slevy. Pochod se jde za každého počasí a každý účastník startuje na vlastní nebezpečí.

Krkonošské dobroty a medobraní

KDY: 18. června

KDE: Hostinné



Františkánský klášter v Hostinném zve v sobotu od 10 do 16 hodin na den s dobrým jídlem, pitím a medem. Na programu bude autogramiáda Dany Šárkové, autorky Krkonošské kuchařky, od 13 do 14 hodin uvidíte ukázku práce ve včelaření a od 14 do 16 hodin se dozvíte vše o odvíčkování a vytáčení medu. Nebude chybět hudební doprovodný program.

Slavnost vína

KDY: 18. června

KDE: Česká Skalice

Město Česká Skalice zve v sobotu od 11 do 23 hodin na druhou prezentaci známých českých i moravských vinařů, která se uskuteční v areálu Maloskalické tvrze – Muzea B. Němcové a na louce pod muzeem. Můžete se těšit na bohatý kulturní a doprovodný program.

Food festival v Jičíně

KDY: 18. června od 10 hodin

KDE: Jičín



Zámecký park v Jičíně bude v sobotu od 10 hodin opět plný výborného jídla a pití!

O nevšední gastronomické zážitky se postarají šéfkuchaři vybraných restaurací z regionu Český ráj a nejen jeho okolí. Těšit se můžete na nové a nevšední projekty z různých koutů celého světa. Během festivalu se uskuteční také celodenní doprovodný program a návštěvníci se mohou těšit na hudební koncerty, různé prezentace vystavovatelů, fotobudku, malování na obličej, program pro děti a mnoho dalšího, jako je třeba Na stojáka: Stand Up Comedy s Ivou Pazderkovou, Karlem Hynkem či Danielem Čechem. Na pódiu vystoupí také vítěz soutěže MasterChef Česko Roman Staša.

U Biřičky se poběží Hradecký kros

KDY: 19. června

KDE: Hradec Králové

37. ročník Hradeckého krosu, pořádaného TJ Liga 100 Hradec Králové , se uskuteční v neděli u rybníku Biřička na Novém Hradci Králové. Běží se na 5 km okruhu, celkem dvakrát v prostředí hradeckých lesů. Přihlášky se přijímají u restaurace od 8.30 hodin, start je v 10 hodin za stavidlem. Závod je rozdělený do 10 kategorií, přístupný každému zájemci.

Pohádkových 7 pádů Honzy Dědka

KDY: 18. června

KDE: Opočno



Známá televizní talkshow zavítá v létě na oblíbená filmová místa. Pod hlavičkou “Pohádkových 7 pádů Honzy Dědka“ se postupně vydá na devět zámků, kde byly natočeny legendární české pohádky. Akce se koná v sobotu od 19 hodin na zámku v Opočně.

Novobydžovský čtverec láká na skvostné veterány

KDY: 18. a 19. června

KDE: Nový Bydžov

Klub přátel historických vozidel v Novém Bydžově pořádá ve dnech 18. a 19. června 26. ročník automoto veterán rallye Novobydžovský čtverec – memoriál Elišky Junkové. Start závodu je stanoven přibližně v 11:00. Od ranních hodin je připraven také bohatý doprovodný program: Příjezdy účastníků, příjezd závodníků z klubu Harley Davidson, prohlídky vozidel, stacionární ukázky a nebude chybět i několik hostů z přátelských klubů.

Třetí národní sraz Citroënů 2CV

KDY: 16. - 19. června

KDE: Chotěvice



V nádherném areálu kempu Svatá Kateřina se koná sraz Citroënů 2CV. Dnes se můžete těšit na hudební skupinu Tata Bojs, která vystoupí od 21:30 hodin. Předskokani, kapela 2CV Band zahrají od 20.30 hodin. Vystoupí i herec, zakladatel divadla Sklep David Vávra. Se svým vozem přijede také herec a scénárista Petr Čtvrtníček, nezvykle v roli řezníka, který zde bude nabízet své vlastní klobásy na grilu. Pro návštěvníky koncertu, kteří budou chtít na místě přespat do soboty, jsou připraveny vyhrazené plochy pro parkování vozidel a také plochy pro ukempování ve stanech nebo ve vlastních vozech.



Sobotní program je věnován soutěžím v rámci 3. národního srazu Citroënů 2CV, včetně vodního lyžování. V neděli bude sraz ukončen přibližně v poledne spanilou jízdou ze Svaté Kateřiny, přes přehradu Les Království až do samotného centra města Dvůr Králové nad Labem na náměstí.

Den otevřených dveří v hasičské zbrojnici

KDY: 18. června

KDE: Náchod

Zavítejte v sobotu od 8 do 12 hodin na Den otevřených dveří v hasičské zbrojnici v Raisově ulici v Náchodě. Těšit se můžete na ukázky prostor a vybavení hasičů, prezentaci práce hasičů, soutěže pro děti a besedy o požární prevenci.Odpoledne od 16:30 hodin se uskuteční slavnostní rozvinutí a svěcení repliky historického praporu hasičů Náchod z roku 1889 – na Masarykově náměstí (mezi městským divadlem a budovou děkanství) za účasti vedení města Náchoda a hejtmana Královéhradeckého kraje.

Slavnosti slunovratu

KDY: 18. června od 11 do 23 hodin

KDE: Nová Paka



Program nabídne od 11 do 12 hodin ukázku hasičské techniky, žehnání nové CAS v areálu stanice Nová Paka. Ve 12:30 vystoupí mažoretky Berušky z novopockého DDM Stonožka, ve 13:00 zahraje Podkrkonošská dechovka a ve 14:30 Big Band ZUŠ Kolín. Dále se můžete těšit od 16:00 na Soul Sisters, od 18:00 na Mr. Stanyol a od 20:30 na kapelu Flám. Ve 22:30 rozzáří nebe ohňostroj. Nejmenší návštěvníky jistě potěší od 13 do 18 h.dílničky v Jírových sadech a skákací hrad. Pohádky zahraje LS Spojáček Liberec v malém sále MKS, a to od 14:30 a 16:30 hodin.

Den města

KDY: 18. června od 13 hodin

KDE: Rtyně v Podkrkonoší

Den města se uskuteční v sobotu na náměstí Horníků. Těšit se můžete na prezentaci místních spolků, hudební a taneční vystoupení, promítání historických fotografií v kině a mnoho dalšího.

Svatojánský jarmark

KDY: 18. června od 9 hodin

KDE: Žďár nad Metují



Můžete se těšit na trhy, vystoupení dětí ze ZŠ, pohádku,písničky Waldemara Matušky, malou bubenickou show, Vojtu Nedvěda, Inflagranti a Josefa Vojtka a mnoho dalšího.

Krakonošův cyklomaraton

KDY: 18. června od 10 hodin

KDE: Krkonoše

Cyklistický závod přes hřebeny Krkonoš a česko-polským pohraničím. Místo startu a cíle je Trutnov, Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas (UFFO) . Pojede se dlouhá trať – zhruba 135 km a krátká trať – přibližně 93 km.

Branný den ve Vršovce

KDY: 19. června od 14 hodin

KDE: Nové Město nad Metují



Zábavní areál Za humny zve na odpoledne plné zábavy a ponaučení od hasičů, policie i BESIPu.

1. Prodloužený víkend

KDY: 17. – 20. června

KDE: Jičín

Prodloužené víkendy nabízejí pestrý program bohatý na kulturní zážitky, ponaučení i relaxaci na různých a zajímavých místech Jičína a jeho okolí.

pátek 17. červen

19.00

Košer víno s hudbou

Ochutnávka košer vín s hudbou v příjemném prostředí vnitřního dvora bývalé židovské školy.Židovská 100, od 19:00 do 22:00, vstup zdarma.



20.00

Večerní prohlídka synagogy

Komentovaná prohlídka ve večerním čase, podtrhující krásnou atmosféru pozdně barokní synagogy.

Sraz u synagogy. Vstupné 150 korun, snížené 70.



20.00

Ondřej Smeykal - Didgeridoo

Koncert nejznámějšího českého hráče na australský domorodý nástroj didgeridoo.Valdštejnská lodžie, vstupné v předprodeji 170 korun (na místě 200,-).

sobota 18. červen

08.00

Achát

Tradiční prodejní výstava drahých kamenů, minerálů, zkamenělin a fosílií.

Masarykovo divadlo

09.30

Umění v ulicích

Vystoupení amatérských hudebníků v centru města u Valdické brány.

Od 9:30 do 11:30.



10.00

Jičínský Food festival

Již tradiční akce v zámeckém parku, který bude jako vždy plný výborného jídla a pití.

Zámecký park

16.00

Pohádka Minimax a mravenec

Sobotní pohádka pro děti na dvorku K-klubu, ulice Smiřických čp.2, vstupné 50 korun.

V případě nepříznivého počasí se představení odehraje v učebně na arkádovém nádvoří zámku.



19.00

Umění v ulicích

Vystoupení amatérských hudebníků v centru města.

Od 19:00 do 20:00

neděle 19. červen

14.00

Slavnostní vyhlášení výsledků výtvarné soutěž Namaluj obojživelníka nebo plaza roku 2022

Vernisáž výstavy výtvarných prací, soutěže v muzejní zahradě.

Muzeum přírody Českého ráje na Prachově. Vstupné 40 korun, snížené 30 korun.



17.00

Koncert v parku - Swing grass revival

Pohodový koncert v zámeckém parku. Žánr swing, vstup zdarma.

pondělí 20. červen

14.00

Tvořivá výtvarná dílna

Zábavná tvůrčí dílna pro děti a jejich rodiče na dvorku K-klubu.

Dvorek v ulici Smiřických čp. 2, od 14:00 do 16:00, vstupné 20 korun.

Tóny v parku

KDY: 18. června od 18 hodin

KDE: Hostinné

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné



V Tyršových sadech se zaposloucháte do rockových a punkových tónů českých i zahraničních hitů.Zahrají kapely NuBa, The Last Revolution a JAPATO. Občerstvení zajištěno.

Ostružno si připomíná výročí 795 let a zve na oslavu

KDY: 18. června od 14 hodin

KDE: Ostružno

Obecní úřad, hasiči a místní knihovna zvou v sobotu odpoledne na oslavu první zmínky o Ostružně roku 1227. Čeká vás zajímavý a bohatý program. Od 14 hodin začne mše v kostele Povýšení sv. Kříže, bude následovat taneční a hudební vystoupení, předávání medailí zasloužilým hasičům, prohlídka historické hasičské techniky, možnost prohlídky kostela i přátelské posezení s hudbou a občerstvením. Děti se vydovádí na skákacím hradu i na hřišti.

Pohádkové putování s vodníkem Čvachtalem

KDY: 19. června od 10 do 11 hodin

KDE: Hradec Králové

ZA KOLIK: 60 korun



Vydejte se společně s vodníkem Čvachtalem do jeho pohádkového království na soutoku řek Labe a Orlice. Prozkoumejte tajemná zákoutí Jiráskových sadů a zúčastněte se všemožných her a zábavných úkolů. Kostýmovaná a hravá procházka je vhodná pro děti od 3 do 10 let. Sraz před hlavní bránou Jiráskových sadů. Vstupenky lze zakoupit v turistickém informačním centru na Eliščině nábřeží nebo z domova formou eVstupenky na webu hkpoint.cz. Z technických důvodů nelze vstupenky zakoupit na místě před prohlídkou.

Jiří Strejc v katedrále

KDY: 19. června od 19:00

KDE: Hradec Králové

Alespoň svým tvůrčím dílem se varhaník a skladatel Jiří Strejc vrací na místo svého životního působení, do královéhradecké katedrály Svatého Ducha. V neděli se zde uskuteční koncert z jeho díla, v tomto případě z liturgické i jiné duchovní tvorby. Program bude obohacen i skladbami dalších autorů, které byly Jiřímu Strejcovi mimořádně blízké.

30. setkání Kostelců v Kostelci

KDY: 18. června

KDE: Přírodní areál u Divadla J. K. Tyla, Červený Kostelec



Tradiční setkání Kostelců v Kostelci, a letos jubilejní třicáté, se uskuteční v Červeném Kostelci v sobotu 18. června. Připomeňme, že první setkání Kostelců se uskutečnilo v roce 1992 v Kostelci nad Černými lesy. Je to setkání putovní a každý rok je uskutečněno v jiné obci nebo městě. Po celý den bude k vidění mnoho sportovních střetnutí v různých sportovních disciplínách a připraven bude bohatý kulturní program. Na podiu v přírodním areálu u Divadla J. K. Tyla se vystřídá např. Městský dechový orchestr, Podnikový orchestr Škoda Mladá Boleslav, Ivan Mládek a jeho Banjo Band, Koala Párty Band a další.

KULTURNÍ PROGRAM

Průvod účastníků 30. setkání

9:00 - řazení všech účastníků průvodu v ul. Palackého

9:30 - průvod vyjde z Palackého ulice, přes autobusové nádraží na náměstí T. G. M. do přírodního areálu



PROGRAM V PŘÍRODNÍM AREÁLU U DIVADLA J. K TYLA

9:45 - Městský dechový orchestr Červený Kostelec přivede průvod

10.00 - Slavnostní zahájení 30. setkání Kostelců v Kostelci a dále zahraje Městský dechový orchestr Červený Kostelec

11:00 - Manové Přemysla Otakara Červený Kostelec

11:30 - Kosteláci Kostelec u Kyjova

12:00 - Malý Kosíř a Velký Kosíř Kostelec na Hané

13:00 - Akordeonový orchestr Musica harmonica Červený Kostelec

13:45 - Junior Big Band Červený Kostelec

14:30 - Podnikový orchestr Škoda Mladá Boleslav

16:00 - Slavnostní rozloučení a vyhlášení výsledků sportovních soutěží

17:00 - Ivan Mládek a jeho Banjo Band

19:00 - Koala párty band

Uvedené časy jsou orientační.



PROGRAM V HUSOVĚ SBORU

Od 11:00 do „cca“ 13:30



Dětský pěvecký sbor Červánek Červený Kostelec

ORLICE-pěvecký sbor Kostelec nad Orlicí

CHORUS ANGELICUS-pěvecký sbor Kostelec nad Černými lesy

Svatojakubský sbor Červený Kostelec

Zpěvulenky – pěvecký sbor Kostelec u Kyjova



DĚTSKÁ SCÉNA - ZAHRADA ZA DOMKEM BOŽENY NĚMCOVÉ

Od 13:00 do 17:00

Dětské dílničky - řemeslná výroba mýdla - výroba keramických zápichů-kombinace keramiky, barev a skleněných korálků.

14:00 - Kašpárek na Skalním hradu (BOĎI-Bauerovi Josefov)

Klasická pohádka v podání jednoho herce o Kašpárkovi, který zakletého hradního pána vysvobodil a k velkému štěstí tak přišel.

16:00 - O prasátku (BOĎI-Bauerovi Josefov)

Známá pohádka, trošičku jinak, v podání jednoho herce. Základní myšlenka ale zůstává.



PROSTOR MEZI ŠKOLAMI

Od 13:00 do cca 15:00 se mohou děti těšit na papoušky v akci. Od 13:00 do cca 17:00 malování na obličej.



DALŠÍ DOPROVODNÝ PROGRAM

Domek Boženy Němcové

Po celý den je možné zdarma navštívit Domek Boženy Němcové, včetně všech expozicí a pohádkového sklepení.



Komentovaná prohlídka kostelní věže

13:00 a 13:30 je možné navštívit věž kostela svatého Jakuba Většího, dozvědět se její historii, prohlédnout si hodinový strojek a rozhlédnout se po okolí.



VÝSTAVY

Domek Boženy Němcové

V prostorách Domku Boženy Němcové máte možnost zhlédnout také novou sezónní expozici věnovanou sportovní organizaci Sokol v Červeném Kostelci a výročí 90 let od otevření místní sokolovny.



Venkovní výstava Existenci osady

Kostelce prvně zmiňuje konfirmační kniha pražské diecéze z 22. srpna 1362. Podle ní měla již v této době osada farní kostel. Tento rok tedy uplyne 660 let od první zmínky o našem městě a zároveň také 150 let od povýšení na město). Všechny tyto události si připomeneme na venkovní výstavě, která bude instalována v prostoru autobusového nádraží.



Městská výstavní síň

10:00 - 16:00 - Město jinak



SPORT

Všechna sportovní klání začnou v 10.30 hodin na svých stanovištích. Na každém sportovišti bude v rámci možností zajištěno občerstvení.



Malá kopaná

Pořadatel: SK Červený Kostelec

Místo: fotbalový stadion v Červeném Kostelci



Nohejbal

Pořadatel : Volejbal Červený Kostelec, z.s.

Místo: volejbalové antukové kurty za Divadlem J. K. Tyla v Červeném Kostelci



Stolní tenis

Pořadatel: TJ – Horní Kostelec-oddíl stolního tenisu

Místo: Grafoklub za kinem Luník



Střelba

Pořadatel: AVZO Červený Kostelec

Místo: střelnice AVZO v Červeném Kostelci (Žďár)



Hasiči

Pořadatel: SDH Červený Kostelec

Místo: zbrojnice SDH v Červeném Kostelci, ul. G. Kratochvíla



Florbal

Pořadatel: OREL Červený Kostelec

Místo: sportovní hala u fotbalového stadionu



Během celého dne bude v přírodním areálu pro diváky a zúčastněné hosty zajištěno občerstvení různých druhů a chutí, pro děti bude zajištěno vyžití v zahradě za Domkem Boženy Němcové. V případě nepřízně počasí se část programu z přírodního areálu přesune do Divadla J. K. Tyla. Na celý program je vstupné zdarma, změna programu vyhrazena.