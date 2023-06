Jak si užít aktuální víkend? Přinášíme pravidelnou várků tipů na zajímavé akce v Královéhradeckém kraji.

HRADECKO

Mezinárodní divadelní festival Regiony

Kdy: od pátku 23. června

Kde: Hradec Králové

Proč přijít: Mezinárodní divadelní festival Hradec Králové Regiony patří mezi nejvýznamnější kulturní události města Hradce Králové a představuje největší divadelní přehlídku v České republice. Genius loci historického centra města Hradce Králové přispívá k neopakovatelné atmosféře festivalu, který se svým charakterem blíží divadelnímu festivalu v Avignonu. Pořadateli jsou Klicperovo divadlo, Divadlo Drak a kulturní neziskovka Kontrapunkt. Divadlem budou žít hradecké ulice i parky od 23. června do 30. června. Program najdete na webu festivalu: www.festivalregiony.cz

Divadlem ožijí hradecké ulice i parky. Festival Regiony vypukne už v pátek

Festival Královéhradeckého kraje

Kdy: pátek 23. června od 9 do 21 hodin

Kde: Jiráskovy sady, Hradec Králové

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na festivalu Královéhradeckého kraje vás čeká celodenní program pro celou rodinu, ty nejlepší regionální potraviny a produkty, kuchařské show nebo třeba cukrářský workshop a autogramiáda s Mirkou Van Gils Slavíkovou. V podvečer vystoupí písničkář Michal Horák a hudební soubor Hradišťan s Jiřím Pavlicou. Těšit se můžete i na ukázky práce a techniky integrovaného záchranného systému – hasičů, policistů a záchranářů či komentované prohlídky krajského úřadu.

Ledecká lávka

Kdy: v sobotu 24. června od 16 hodin

Kde: ve sportovním areálu v Ledcích

Za kolik: 150 korun?

Proč přijít: Jde o již 46. ročník akce, za níž stojí Klub netradičních nápadů Ledce. Čeká vás tradičně spousta srandy, atraktivní podívaná a soutěžící super disciplíny, jako slalom na plovoucích lyžích, sprint po plovoucím mostě, jízda na trakaři přes lávku, překonat se ji můžete pokusit i na kole a královskou disciplínou je skluzavka. Na start se postaví v 16 hodin děti, od 20 hodin pak dospělí. Akce vyvrcholí plážovou párty.

Oslavy města Nechanice - 795 let

Kdy: sobota 24. června od 10.30 do 17 hodin

Kde: Kulturní dům Nechanice

Proč přijít: Město Nechanice zve na oslavy města Nechanice, město slaví 795 let od 1. písemné zmínky a při této příležitosti slavnostně odhalí sochu prvního prezidenta Československé republiky Tomáše Garrigua Masaryka. Těšit se můžete na bohatý program. Oslavy začnou v 10.30 před budovou 1. stupně ZŠ Nechanice, Školská 333. Poté se program přesune do kulturního domu. (dám plakát do AG)

Dny otevřených hasičských stanic na Hradecku

Kdy: neděle 25. 6. od 9 hodin

Kde: hasičské stanice v Hradci a Novém Bydžově

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Můžete se těšit na všechnu hasičskou techniku, kterou mají hasiči na stanicích k dispozici. Hasiči si pro vás často také připravují ukázky z jejich zásahové činnosti. Sledujte událost akce, kde pořadatelé aktualizují informace o programu na jednotlivých stanicích.

Na Hradecku můžete navštívit stanice:

CHS Hradec Králové, nábřeží U Přívozu 122/4

HS Hradec Králové – Pražská, Pražská 230/15z

HS Nový Bydžov, Bratří Mádlů 201

JIČÍNSKO

Slavnosti slunovratu

Kdy: sobota 24. června od 11.00 hodin

Kde: Jírovy sady, Nová Paka

Proč přijít: Městské kulturní středisko Nová Paka zve na Slavnosti slunovratu.

Program:

11:00 - 12:00 - Ukázka hasičské techniky v areálu stanice

12:15 Mažoretky DDM Stonožka Nová Paka

13:00 Podkrkonošská dechovka

15:00 Big Band ZUŠ Vrchlabí

16:30 Ježkovy Woči

17:30 MáměŠibe

19:00 Seven - kapela z Mladé Boleslavi

21:00 Argema

23:00 Desert Rose - rock a pop

13:00 – 19:00 dílničky pro děti a skákací hrad v Jírových sadech

Pohádka v malém sále MKS

16:00 Popletli jsme pohádku popředu i pozpátku - BR Divadlo

Strašidelná Bažantnice

Kdy: sobota 24. června od 16:00 do 19.00 hodin

Kde: Lázně Bělohrad

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Nová i stará strašidla a pohádkové bytosti vás provedou lesoparkem Bažantnice, až ke kostelíku sv. Petra a Pavla na Byšičkách. Přijďte s celou rodinou a zažijte dobrodružství plné vzrušení a zábavy! Děti se setkají se svými oblíbenými pohádkovými postavami a odvážlivci budou mít možnost prozkoumat zákoutí strašidelného lesa plný hrůzostrašných bytostí.

Projdete pekelnou branou, projdete čertím doupětem a potkáte loupežníky, skřety a noční přízraky. Na konci této děsuplné poutě na vás bude čekat občerstvení od místních dobrovolných hasičů z Dolní Nové Vsi. Vstupné je dobrovolné a pomůže nám s pořádáním dalších fantastických ročníků.

NÁCHODSKO

Tour de Torpédo v Nízké Srbské

Kdy: sobota 24. června od 13.00 hodin

Kde: Nízká Srbská

Proč přijít: Už 26 ročník kolařského závodu Tour de Torpédo v Nízké Srbské.

Prezentace v 13:00, začátek závodu v 14.15 hodin. Po vyhlášení výsledků zahraje kapela Návštěvníci.

DEN P 2023

Kdy: 24. června od 13.00 hodin

Kde: Pivovar Primátor, Náchod

Za kolik: vstupné 100 korun, děti do 150 cm zdarma.

Proč přijít: Přijďte do náchodského pivovaru nejen za skvělým pivem a muzikou!

Nudit se u nás nebudete - chystá se bohatý doprovodný program, a to i pro nejmenší.

HUDEBNÍ PROGRAM

14.00 The Last Bad Day

15.30 Sunday Jam

17.00 Benjaming's Clan

19.00 Rolling Stones Revival

21.00 Ukulele Troublemakers

22.30 Tortharry

Čeká vás speciální festivalové pivo, které se bude čepovat do zálohovaných vratných kelímků.

DOPROVODNÝ PROGRAM

- exkurze do pivovaru

- tombola

- Pohádkový den pro děti

- skákací hrad pro děti

RYCHNOVSKO

Půtovy zámecké slavnosti

Kdy: v sobotu 24. června

Kde: zámecký park v Kvasinách

Za kolik: dospělí 200 korun, děti, ZTP, studenti, důchodci nad 65 let 100 korun, rodinné vstupné (2 dospělí + 2 děti) 500 korun, děti do 3 let zdarma

Proč přijít: Zámecké Půtovy slavnosti jsou zárukou atraktivní podívané a zábavy. Na úvod se chystá tradiční průvod účastníků v dobových kostýmech, hlavní program je však soustředěn v zámeckém parku, kde můžete navštívit kromě řady stánků středověké rytířské ležení a také rytíře v akci, a to při šermířských vystoupeních i rovnou v bitvách. Program nabídne ukázky sokolnické práce, stálice jako kapelu Bohemian Bards, vystoupení orientální tanečnice Sahar, drezúru koni v podání Black Unicorn nebo ohňovou show. Pořadatelé také upozorňují na novinku – propojení zhudebněné legendy o hradu Hasištejn se šermířským scénickým vystoupením od kapely Metanoon a Rytířů Země zubra. Kromě toho – těšte se na obludárium.

Benefiční zápas na podporu nízkoprahového denního centra Zastávka

Kdy: v sobotu 24. června

Kde: na stadionu FC Spartak Rychnov nad Kněžnou

Za kolik: 200 korun, děti do 6 let zdarma

Proč přijít: Benefiční zápas je pořádán na podporu Nízkoprahového denní centra pro lidi bez domova Zastávka. Proti Spartaku Rychnov nastoupí známé osobnosti jako Pepa Kůrka, Kristian Kundrata, Zdeněk Godla, Martin Konečný a dále několik profesionálních fotbalistů z české nejvyšší soutěže.

Slavnostní zahájení Poláčkova léta

Kdy: v neděli 25. června od 19 hodin

Kde: zámecká jízdárna v Rychnově nad Kněžnou

Za kolik: 440 korun

Proč přijít: Nejslavnější dílo J. B. P. Molièra Lakomec zahájí 28. Poláčkovo léto, v úvodním představení divadla Kalich Praha diváci uvidí v hlavní roli Pavla Zedníčka, dále hrají: Marika Procházková, Jana Švandová a další. Režisérské taktovky se ujal Jakub Nvota. Festival má pestrý program i na následující dny, potrvá až do 2. července. Jeho součástí jsou i koncerty a láká rovněž na výstavy.

Zahájení festivalu Opočno Františka Kupky

Kdy: v sobotu 24. června od 14 hodin

Kde: v Kodymově národním domě

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Zahájení festivalu je spojeno s vyhlášením vítězů dětské soutěže o Cenu Františka Kupky. Vyhlášeny budou nejlepší práce žáků 2. stupně základních škol a studentů škol středních v kategoriích výtvarná, literární a fotografická. Účinkují: Tereza Franc Bónová, Alžběta Yaghobová, Dominika Šedivá, Tomáš Slánský. o hudební doprovod se postará Eva Votroubková. Po slavnostním vyhlášení bude následovat krátký koncert účinkujících.

Marco Čaňo – Od Bacha po Jacksona

Kdy: v sobotu 24. června od 19 hodin

Kde: obrazárna zámku Opočno

Za kolik: 200 korun (v předprodeji 180 korun)

Proč přijít: Těšte se na romantický houslový koncert. Zazní nejslavnější romantické melodie J. S. Bacha, Franka Sinatry, Ennia Morriconneho, Michaele Jacksona, Ed Sheerana a dalších. Na klavír doprovodí Štěpán Baloun.

Dětský den a vítání prázdnin

Kdy: v neděli 25. června od 10 do 14 hodin

Kde: na koupališti Broumar

Proč přijít: Dětský den spojený s vítáním prázdnin na koupališti Broumar bude plný her a soutěží pro nejmenší návštěvníky. Hlad mít nebudete, po celý den si můžete vybírat z občerstvení a dobrot od Otty. Programem bude provázet DJ Milda.

TRUTNOVSKO

Špindlerovská pouť

Kdy: 23. června od 15:00 až 25. června do 16:00

Kde: Špindlerův Mlýn

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: 30. ročník tradiční špindlerovské pouti, tři dny nabité nejen pouťovou zábavou.

Bohatý víkendový program začíná v pátek Pouťovým během do vrchu z centra města k místní vodárně. Hudební nadšenci se mohou přesunout na P2, kde proběhne koncert místní kapely Bandor a headlineru pátečního večera, kapely DIVOKEJ BILL Revival.

Slavnostní zahájení pouti se uskuteční v sobotu ve 13:00 hod. a poté poběží zábava až do nočních hodin. Těšit se můžete na Špindleráček, na gymnastická a taneční vystoupení, program pro děti a spoustu skvělé muziky. Nebude chybět ani spanilá jízda kočáru s koňským spřežením a příjezd Krakonoše a mnoho dalšího. V neděli od 14:00 hod je na programu mše svatá v kostele sv. Petra a vysvěcení nového kříže v místním kolumbáriu.

Maloúpský jarmark

Kdy: sobota 24. června od 10.00 hodin

Kde: Kostel svatého Petra a Pavla, Malá Úpa

Proč přijít: Tradiční Maloúpský jarmark oslavující staré krkonošské tradice se koná v kouzelném okolí kostela sv. Petra a Pavla v Malé Úpě. Můžete se těšit na jarmareční stánky, řemeslné dílničky, dřevařské soutěže, v rámci kterých proběhne i soutěž o milióntou PET lahev z produkce maloúpského pivovaru Trautenberk. Budete si moci prohlédnout dravé ptáky, nebudou chybět zdejší hasiči a k poslechu zahraje hudba Sansaband, a Patrola. V 15.00 hodin zazní varhanní koncert a dojde ke slavnostnímu křtu nově zrekonstruovaných varhan.

Krkonošský festival minipivovarů

Kdy: sobota 24. června od 12.00 hodin

Kde: Velká Úpa:

Proč přijít: Těšit se můžete na velký výběr lokálních piv, stánky s občerstvením a regionálními produkty, hudební i doprovodným program.

Krkonošský festival minipivovarů už tuto sobotu

Medobraní 2023

Kdy: 24. června od 13.00 do 16.00 hodin

Kde: Františkánský klášter Hostinné

Proč přijít: Akce věnovaná včelám, včelařům a včelaříkům. Poznejte život včely a přijďte si poslechnout, jak prší med!

Program:

13-14 h - ukázka práce ve včelstvu s komentářem

14-16 h - odvíčkování a vytáčení medu

Prodej lokálních medů a medoviny.

