Zvířátka se těší na vánoční nadílku

KDY: 19. prosince od 10 do 16 hodin

KDE: přírodní rezervace Dubno Kleny u České Skalice

ZA KOLIK: záleží na každém z vás

Přijďte se i letos v čase předvánočním projít, podívat na statek a podpořit farmáře i zdejší zvířata v této nelehké době. Zvířátka letos bohužel nemohla naplno pomáhat a dělat radost všem jako roky předtím. Vzhledem k omezením a nařízením nebylo možné na farmu docházet jako obvykle. Tím se, ale jejich potřeby ani spotřeba nijak nezměnily.

Těší se zde na vás koně, kočky, kozy, oslíci, telátka, pštrosi, psi, prasátka, králíci, morčata, lišák, papoušci, hadi, ještěři a další zvířata. Udělejte jim radost tím, že jim donesete pod vánoční stromeček drobný dárek nebo příspěvek. Všechna zdejší zvířátka si nadílku určitě zaslouží, protože pomáhají a dělají radost nejen dětem, ale i dospělým při vyjížďkách, procházkách a výukových programech. Koníci pravidelně celý rok vozí děti, dospělé i klienty stacionářů a kroužků. Ti všichni se učí, jak se o ně starat, jak se správně chovat, jezdit na nich a dělají jim společníky při vycházkách. Ostatní zvířátka se těší na léto, kdy jsou společníky na dětských pobytových a příměstských táborech nebo navštěvovány při procházkách přírodní rezervací Dubno.

Vánoce na Červenokostelecku

KDY: kdykoliv

KDE: Youtube kanál Kostelec nás baví

ZA KOLIK: zdarma



Na Youtube kanálu Kostelec nás baví najdete novou online besedu s názvem Staročeské Vánoce na Červenokostelecku. Vznikla ve spolupráci Městského kulturního střediska s Vlastivědným spolkem a historikem Richardem Švandou. Pohodlně se usaďte a sledujte kulturu online. Odkaz na video je https://youtu.be/ eFjO8h2sXjM.

Za betlémy do Opočna

KDY: do 31. prosince 2020

KDE: centrum Opočna

ZA KOLIK: zdarma



Až do konce letošního roku si můžete v Opočně ve vybraných výlohách obchodů, oknech obyvatel domů v historickém centru města při procházce prohlédnout papírové, dřevěné i paličkované betlémy z tvorby a sbírek Jarmily Haldové ze Sedloňova, Jitky Tláskalové a Petra Netíka Nejtyho z Opočna a členů spolku Senioři z Opočenska i dalších obyvatel města.

Narodil se Kristus Pán

KDY: 4. adventní neděle od 14.00 hodin

KDE: na Facebooku agentury KINSKÝ Art Media, Nového zámku v Kostelci nad Orlicí, Jany Šrejmy Kačírkové a na FB a YouTube kanálu Matyáše Nováka

ZA KOLIK: zdarma



Pořad Františka Kinského a klavíristy Matyáše Nováka se těší velkému zájmu. Nadcházející zlatou neděli tvůrci věnují tradičním českým Vánocům a koledám. Hostem bude čerstvá držitelka již třetí Ceny Thálie a sólistka Národního divadla, sopranistka Jana Šrejma Kačírková.

Koncert Trio Braunensis

KDY: 4. adventní neděle v 18 hodin

KDE: Online: youtu.be

ZA KOLIK: zdarma



Kultura v Broumově žije i v této těžké době. Na čtvrtý adventní svátek zazní on-line koncert ze sálu Staré radnice, který budete moci zhlédnout zde na odkaze https://youtu.be/S60H-4KzXpo v neděli od 18:00 hodin. Koncert bude mít délku 40 minut. Vystoupí Trio Braunensis.

Lyžařská sezóna začíná!

KDY: v pátek 18. prosince

KDE: Krkonoše

ZA KOLIK:



Na Černé hoře a v Peci pod Sněžkou začne už v pátek lyžařská sezóna. Otevřené mají být sjezdovky Anděl, Javor, Zahrádky a Smrk. „Bude to lyžařská sezóna provoněná dezinfekcí, ale tím si radost zkazit nenecháme,“ uvádí SkiResort Černá hora Pec na sociální síti.