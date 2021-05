16. ročník hudebního festivalu Za poklady Broumovska vzdá hold létu

KDY: 1. května v 18:00 hodin

KDE: online

ZA KOLIK: zdarma

Rezidenční umělci – violoncellista Jiří Bárta a hornistka Zuzana Rzounková – zahájí v sobotu 1. května v 18:00 online koncertem hudební festival Za poklady Broumovska. Na internetové televizi Mall.tv a sociálních sítích festivalu zazní premiéra rezidenčního skladatele Tomáše Illeho, díla Antonína Dvořáka a Johanna Sebastiana Bacha. 16. ročník festivalu, který proběhne od 1. května do 28. září, akcentuje díla spojená s létem, připomene výročí Antonína Dvořáka a představí řadu špičkových domácích i zahraničních umělců. Vstupné na většinu festivalových koncertů zůstává dobrovolné, výtěžek bude věnován na obnovu kostelů broumovské skupiny.

Čarodějnice v DDM

KDY: do 1. května

KDE: Hořice

ZA KOLIK: zdarma



Čarodějnický týden je zde! Ve Smetanových sadech můžete hledat čarodějnické tabulky. V sobotu od 19 do 21 hodin se otevře čarovná zahrada v DDM, kde bude připraveno i ohniště pro opekani buřtů. Ti nejodvážnější se mohou vydat na stezku odvahy, ale až po setmění.

Na vrchol!

KDY: po oba víkendové dny

KDE: areál Na Nivách, Trutnov

ZA KOLIK: zdarma



Víte, jakou výbavu mají mít s sebou skialpinisté? Jaké uzly používají horolezci? Středisko volného času Trutnov připravilo nejen pro děti tematickou akci s názvem „Na vrchol!“, kde získají odpovědi a vše si budou moci vyzkoušet. Areál Na Nivách je nyní opět přístupný pro návštěvníky, a to denně od 9 do 18 hodin. K dispozici pro veřejnost je nejen venkovní areál, ale i kavárna s výdejním okénkem, dětské hřiště, dopravní hřiště a akce „Na vrchol“. Její výstava je k vidění do 2. května a aktivity jsou přístupné do 16. května. V areálu platí dodržování platných opatření, jako jsou roušky či rozestupy. Ostatní aktivity (kroužky, dobrodružné hřiště, půjčovna šlapacích kár, vnitřní aktivity) jsou stále uzavřené.





Čarodějná stezka na Zděřině

KDY: do 10. května

KDE: Policko

ZA KOLIK: zdarma



Už jste slyšeli o tom, že okolo Zděřiny krouží čarodějnice? Jedna z nich - Žaneta, si pro vás připravila stezku se spoustou zajímavých úkolů a na závěr schovala i malé překvapení. Na stezku může vyrazit každý, kdo ví, jak se chovat v lese.

Pokud se chcete vydat na cestu, tak si sbalte svačinu, tužku a papír, můžete přidat i čarodějnickou hůlku (pokud se vám nechce hledat vhodná po cestě). Drobnost na výměnu do pokladu (ale i když nic do pokladu nepřinesete, můžete si něco vybrat a odnést, Žaneta se zlobit nebude).

Trasa je spíš pro menší děti (3-8 let), ti co neznají písmenka budou potřebovat pomocníka. Celá stezka vede po lesních cestách a pěšinách, a pokud máte trochu terénní kočárek, tak ji jistě zvládnete projet. Pro zpestření je značena barevnými mašličkami, aby to těm nejmenším lépe ubíhalo. Neodvazujte je!

Jednotlivá stanoviště najdete zhruba na těchto místech:

https://mapy.cz/s/dalutepelu

Poklad se nachází cca 50 kroků od posledního stanoviště, koště vám napoví,

kterým směrem se vydat. Vyberte si jednu věc a nezapomeňte Žanetě zanechat vzkaz.

Trasa bude k dispozici do 10. května, pokud nezasáhne nějaký škůdce.

Užijte si procházku a mějte oči na stopkách, třeba někde zahlédnete Žanetu, nebo její kamarádky.

ČARODĚNÍ - Les zakletých duší

KDY: v pátek 30. dubna

KDE: v lese pod Lodžií, Jičín

ZA KOLIK: zdarma

Místo původně plánované zážitkové hry vznikla v lese pod Lodžií instalace LES ZAKLETÝCH DUŠÍ, inspirovaná lotyšskou legendou.

LES ZAKLETÝCH DUŠÍ je místo, kde jsou dřevěné hlavy v tělech stromů tichou vzpomínkou na osudy lidí, kteří se zde kdysi ztratili a stali se součástí tohoto lesa.

Poslední dubnový večer 30. 4. ožije legenda o kouzelném lese a ti, kdo se do něj odváží vkročit, možná zahlédnou vzácná zjevení nebo zaslechnou hlasy zakletých duší. Další dny už budou dřevěné tváře jen tiše shlížet z kmenů stromů a čekat na své malé okřídlené posly, až se v nich zabydlí.

Návštěvníci si k této instalaci budou moci předem přes naše webové stránky zakoupit kniho-mapu s příběhy zakletých duší a plánkem s místy, kde se nachází. Výtěžek z jejich prodeje pomůže Valdštejnskému imagináriu spolufinancovat tento projekt. https://valdstejnskalodzie.cz/eshop





Projděte se nad vodou v Krkonoších

KDY: kdykoliv

KDE: Krkonoše

ZA KOLIK: zdarma



Potoky, říčky, řeky a vodopády probouzejí život krkonošské přírody. Díky všudypřítomné vodě také lidé mohou spatřit pestrou paletu zelených odstínů krkonošských luk, strání, lesů, a zaposlouchat se do zurčení horských pramenů. Ale každý z nás si tohle vše chce určitě vychutnávat „suchou nohou“. A právě díky spolupráci studentů fakulty architektury a Správy KRNAP je nám to umožněno. Na turistických cestách vznikly unikátní, a hlavně užitečné lávky přes vodu.



Nad Špindlerovým Mlýnem ve výšce 1020 m n. m. se nachází lávka přes Medvědí potok. Zavede pěší turisty, cyklisty i běžkaře až k Medvědím Boudám. Další dvě lávky najdete na úbočích Stohu, pokud se z centra Špindlerova Mlýna vydáte po modré turistické trase ke Klínovým boudám. Lávky klenoucí se přes Černou strouhu a Hlubokou strouhu nabízejí kolemjdoucím nádherný výhled do údolí z laviček, které jsou jejich součástí. Na území městyse Černý Důl najdete lávku přes Čistou u Hrnčířských bud. Vypravit se k ní můžete po modré turistické cestě z Černého Dolu, Pece pod Sněžkou nebo také z Vrchlabí. Prozkoumat každý detail této lávky, nazývané též Idin most, také lze pokud se vypravíte na cestu z vrcholu Černé hory na Sněžku. A zatím poslední nejnovější lávka v Krkonoších překlenuje Rennerův potok v Eliščině údolí v Malé Úpě. Je navržena tak, aby po ní mohli přejít nejen rodiče s dětmi putující po maloúpské Pohádkové stezce, ale také auta směřující ke svým domovům.