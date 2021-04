Rozhýbejme Hořice - 21 Challenge

KDY: do 21. dubna

KDE: Hořice

ZA KOLIK: zdarma

Připojte se k výzvě a zdolejte 21km pěšky nebo na kole. Výzva je pro všechny bez rozdílu věku a pohlaví.

Oficiální start i cíl trasy je u hlavního vchodu do školy osmiletého gymnázia a soš v Šalounově ulici, ale začít i skončit můžete kdekoliv na trase. Pro zaznamenání trasy použijte jakoukoliv aplikaci nebo hodinky. Jejich záznam (webový odkaz) poslouží jako důkaz o splnění výzvy. Každý účastník může poslat pouze jeden záznam. Záznam aplikace odešlete na palous@gozhorice.cz, studenti školy mohou i do teamu Sport.

Trasa je navržena tak, aby účastníci objeli či obešli celé město. Trasa vede po vedlejších silnicích, lesních a polních cestách. Je tedy lehce zdolatelná pro pěší i cyklisty na horském nebo trekovém kole. Zdolání trasy nevyžaduje žádné speciální dovednosti. Méně zdatný cyklista v lese raději sesedne z kola.

Mapa závodu obsahuje číslice (nelekejte se), které nemají žádný jiný význam než to, že posloužily jako kontrolní body při tvorbě mapy.

Nejste z Hořic? Nevadí! Naplánujte si svoji vlastní trasu, která bude alespoň 21 kilometrů dlouhá a vydejte se na cestu. Pokud celkové převýšení bude kolem 300 m nebo i víc, tak super. Pokud ne, vůbec to nevadí!





Sympozium ilustrace

KDY: od 10. dubna

KDE: Broumov

ZA KOLIK: zdarma



Již tuto sobotu 10. dubna bude ve Vzdělávacím a kulturním centru Broumov zahájený třetí ročník Sympozia ilustrace, jehož se zúčastní tito ilustrátoři – Jakub Bachorík, Barbora Idesová, Štěpánka Jislová, Marek Kulhavý, Veronika Vlková a vzdáleně také letošní zahraniční host – německá ilustrátorka Marika Haustein. Sympozium opět nabídne bohatý doprovodný program pro veřejnost, a to od 16. dubna.

Bejvávalo… aneb Rtyně na starých fotografiích

KDY: po oba víkendové dny

KDE: Rtyně v Podkrkonoší

ZA KOLIK: zdarma



Máte namířeno do Rtyně v Podkrkonoší nebo patříte mezi místní? Nezapomeňte si prohlédnout zdejší výlepové plochy! Až půjdete na procházku po městě, zastavte se na chvíli u výlepových ploch a zavzpomínejte na kouzlo starých časů prostřednictvím historických fotografií Rtyně v Podkrkonoší z let 1910–1980. Fotografie z archivu města se budou postupně obměňovat. Máte-li další pěkné snímky Rtyně v Podkrkonoší, které by vystihovaly historické okamžiky, pošlete je na email: kultura@mestortyne.cz.





Do skal s online vstupenkou

KDY: od začátku dubna

KDE: Adršpach

ZA KOLIK: dle ceníku na www.adrspasskeskaly.cz/cenik



Od 1. dubna si návštěvníci Adršpašských mohou zakoupit vstupenku na prohlídkový okruh online. Na nových webových stránkách bude možné zakoupit i vjezd na parkoviště. Nákup online vstupenek a parkovného tak pomůže s regulací návštěvnosti i dopravy. I nadále bude možné zakoupit vstupenky i parkovné na místě, hrozí ale, že bude vstup vyprodaný a parkoviště plná.

ZUŠ zve na koncerty

KDY: kdykoliv online

KDE:YouTube

ZA KOLIK: zdarma



ZUŠ Hostinné připravilo několik koncertů, které si můžete poslechnout i zhlédnout v pohodlí domova. Na kanálu YouTube jsou nahrané například: Jarní koncert žáků třídy M. Baklíka, Učitelský koncert 2021 či Improvizační přehlídka Barvy jara. Odkazy na koncerty najdete na www.zusaddmhostinne.cz/foto-video

Výstava Valdštejn

KDY: po celý měsíc duben

KDE: Jičín

ZA KOLIK: zdarma



Přímo na náměstí před zámkem je po celý duben k vidění výstava o stavebních aktivitách Albrechta z Valdštejna. Všichni víme, že bez něj by Jičín nebyl městem, jakým je dnes. Výstavu připravili odborníci z Národního památkového ústavu a narazíte jistě na informace, o kterých jste dosud neměli nejmenší tušení.