Komentovaná online prohlídka

KDY: neděle 14. března 2021 v 16:00 hodin

KDE: Klášter Broumov

ZA KOLIK: 80 korun



V neděli odpoledne se můžete připojit ke sledování živé komentované online prohlídky, zaměřené na vzácně dochovanou knihovnu broumovského kláštera. Dozvíte se řadu zajímavých informací z historie i současnosti, na které při běžných prohlídkách není dostatečný prostor. Detailně si prohlédnete nástropní fresky, podíváte se na jinak nepřístupný ochoz knihovny a prolistujete i nejvzácnější poklady z knihovního fondu. Živou online prohlídkou vás provede průvodce Jakub Gruss spolu s archivářkou Evou Vodochodskou. Vstupné je 80 Kč, po jeho zakoupení vám přijde odkaz ke sledování.

Vstupenky koupíte zde: http://bit.ly/3jXSLY5



Robot 100: Sto rozumů

KDY: kdykoliv

KDE: www.hvezdarnajicin.cz

ZA KOLIK: zdarma



Poslechněte si povídání s Jitkou Čejkovou, editorkou knihy Robot 100: Sto rozumů, která vyšla na podzim loňského roku, tedy přesně 100 let poté, co Karel Čapek knižně vydal své drama R.U.R.. Nová kniha obsahuje R.U.R. v původním znění a také příspěvky 100 osobností z různých oblastí, zejména vědců. S publikací se můžete seznamovat postupně díky Centru přírodních věd Hvězdárně Jičín. Navíc každé úterý přibude 15 až 20 kapitol. Pro odvážlivce bude vydaný i audio rozhovor v neokleštěné verzi. Odkaz k promítání naleznete na webu www.hvezdarnajicin.cz nebo na YouTube kanálu či facebookové události.

Pozorování šimpanzů

KDY: denně od 8 do 16 hodin

KDE: https://safaripark.cz/…/dvorsti-simpanzi-maji-navstevu

ZA KOLIK: zdarma



Velké plátno promítá skupině šimpanzů čego ve Dvoře Králové živě jejich šimpanzí „sousedy“ z Brna. Jedinečný projekt má lidoopům zpestřit dny, kdy kvůli nucené uzávěře nemohou pozorovat návštěvníky. Přenos zatím poběží týden. Pokud šimpanze bude bavit, je možné prodloužení až do konce března. Dění v expozicích dvorských a brněnských šimpanzů ale mohou sledovat všichni zájemci, kteří třeba mají dlouhou chvíli během nařízené práce z domova, nebo se ocitli v karanténě. I pro ty může být netradiční přenos vítaným obohacením. Kamery běží denně od 8 do 16 hodin. V případě, že šimpanze nevidíte, jsou pravděpodobně v druhé expozici či venkovním výběhu. Více informací včetně online přenosu naleznete zde:

https://safaripark.cz/…/dvorsti-simpanzi-maji-navstevu

Poznávání jarních rostlin

KDY: online, kdykoliv

KDE: https://mitkamjit.cz/?org=80&clanek=2246

ZA KOLIK: zdarma



Pokud máte rádi přírodu a chtěli byste se dozvědět něco o rostlinách, které vyrůstají či kvetou nyní na jaře, můžete si pustit video hronovského DDM Domino na portálu Mít kam jít. V první části videa si můžete vyzkoušet, kolik rostlin sami podle obrázků poznáte.

Audioknihy ocení hlavně školáci

KDY: kdykoliv

KDE: https://temata.rozhlas.cz/ctenarskydenik

ZA KOLIK: zdarma



Český rozhlas vysílá rozsáhlou sbírku audioknih. Ve výběru naleznete například Kytici, Babičku, Povídky malostranské a mnoho dalších známých titulů. Audioknihy ocení především školáci.





Tradiční řemesla včetně keramiky on-line

KDY: kdykoliv

KDE: https://www.zaremeslem.cz/cz/katalog-2024/tradicni-remesla

ZA KOLIK: zdarma



Zaremeslem.cz má za cíl obnovení a zachování zájmu návštěvníků příhraničí o česká a polská tradiční řemesla. Vyzkoušet si můžete řemeslo hrnčířské, výrobu keramiky z plátů, nahlédnete do dílny mistra čalouníka, vyrobíte si vlastní nůž nebo papír, nebo si třeba s celou rodinou zkusíte tvůrčí práci na vlastní dřevěné hračce. Zajímavé a poučné video je dlouhé něco málo přes 4 minuty.