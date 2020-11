Pozvi zvíře na oběd!

KDY: kdykoliv

KDE: www.safaripark.cz

ZA KOLIK: záleží, jaké zvíře si vyberete

Pokud patříte mezi příznivce královédvorského safari a chtěli byste nejen o víkendu udělat dobrý skutek, můžete zvát své zvířecí oblíbence na sváteční oběd, brunch či večeři. Zaplacením účtu za denní krmení pro vybraná zvířata pomůžete safari parku vypořádat se s důsledky koronavirové krize. Na hostinu můžete pozvat více než tři desítky různých druhů zvířat. Originální elektronické certifikáty, stvrzující pozvánku zvířete „na oběd“, je možné zakoupit výhradně on-line v e-shopu safari parku.

Historik v online besedě vypráví o oceněných osobnostech regionu

KDY: kdykoliv

KDE: na webu ckzije.cz a na YouTube kanálu Kostelec nás baví - MKS Červený Kostelec

ZA KOLIK: zdarma



Historik v online besedě vypráví o oceněných osobnostech regionu

Tip na zajímavé a poučné vyprávění

Jako náhradu za neuskutečněnou besedu, která se měla konat 22. října, připravil historik Richard Švanda ve spolupráci s MKS a Vlastivědným spolkem Červený Kostelec online besedu „Oceňovaní a ocenění“, která původní částečně nahrazuje.Poslechněte si téměř hodinové povídání o významných osobnostech Náchodska, které za svůj život vykonaly záslužné věci a byly po zásluze oceněné. Historik se věnuje i českoskalickému rodákovi Václavu Augustu Měřičkovi, významnému faleristovi světového formátu, jehož životní vášní se stalo sbírání řádů a vyznamenání.

Dejte si kávu i něco dobrého a podpořte hendikepované

KDY: v pondělí až pátek od 9.00 do 17.00 hodin a v sobotu a neděli od 13.00 do 17.00 hodin

KDE: Tréninková kavárna Láry Fáry v Náchodě

ZA KOLIK: dle cen kavárny



Přijďte si dát něco dobrého k výdejnímu okénku kavárny Láry Fáry. Mají zde velký výběr zákusků, kávy a dalších horkých nápojů, vše vám rádi zabalí s sebou. Podpořte práci lidí s postižením a spojte to s příjemným zážitkem.

Knihy si můžete přečíst online

KDY: do konce listopadu

KDE: https://www.knihovny.cz/

ZA KOLIK: zdarma



Knihovny jsou branou k informacím. Obsahují množství dokumentů, které si můžete půjčit. Zároveň jsou knihovníci schopni pomoci vám nalézt potřebné informace nejen ve fondech knihoven, ale také na internetu. Problém je, že ne vždy máte čas do knihovny zajít, nemáte poblíž knihovnu nebo je prostě v daný okamžik zavřená. Proto knihovny začaly nabízet své služby online a zpřístupňují je na portálu https://www.knihovny.cz/. Pod jeho hlavičkou a za přispění partnerských projektů vznikl i web www.online.knihovny.cz, jehož cílem je soustředit na jednom místě elektronické zdroje, které můžete zdarma a legálně číst, sledovat nebo poslouchat online z pohodlí svého domova.

Nostalgické Vánoce jsou na internetu

KDY: do 13. prosince

KDE: www.nostalgickevanoce.cz

ZA KOLIK: různé ceny



Více než desetiletá tradice inspirativních vánočních prodejních výstav, které se pravidelně konaly v Jiřinkovém sále Muzea Boženy Němcové v České Skalici, nebude přerušená, pokračuje na stránkách www.nostalgickevanoce.cz. Najdete zde inspiraci a možnost nákupu klasických i romantických vánočních dekorací, ozdob, adventních vazeb a dárků s kouzlem atmosféry starých časů. Ohlédnete se zde i za uplynulými ročníky.

Zapojte se do charitativního běhu, pomůžete Justynce

KDY: do soboty 14. listopadu

KDE: Červený Kostelec

ZA KOLIK: dobrovolný příspěvek



Běžecký klub Náchod pořádá v našem regionu virtuální běžecké závody, při kterých uděláte něco pro své zdraví a navíc pomůžete hronovskému domovu odpočinku ve stáří Justynka. Místo startovného můžete přispět na transparentní účet číslo 2001876820/2010, výtěžek pomůže uhradit součástí k čističce vzduchu v Justynce. Závody se běží každý týden na jiném místě a zapojit se může každý. Aktuální trasa má okolo pěti kilometrů a začíná i končí u červenokostelecké firmy Batist. K zařazení do výsledkové listiny stačí zaslat přes zprávy stránce Běžecký klub Náchod jen foto se záznamem běhu (hodinky, aplikace, stopky) nejpozději do soboty 14. listopadu. Více informaci najdete na facebookovém profilu běžeckého klubu.