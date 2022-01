Poslední lanovka, prázdná sjezdovka a pořádná rychlost. To je Red Bull Homerun. Ať už jste profesionál, fanda nebo nadšenec do zimních sportů, připravte si lyže a snowboardy. Ve sobotu 15. prosince se můžete vrhnout střemhlav z Javoru a sjet po vyznačené trati do cíle. Nejrychlejší vyhrává.

O co jde?

Jedná se o hromadný závod pro lyžaře a snowboardisty. Koncept akce je jednoduchý - z vrcholu zasněženého kopce účastníci sprintují v lyžácích nebo snowboardových botech ke svému vybavení a vrhají se z kopce dolů. Žádné rozjezdy, žádné opakovné jízdy. První dole je vítěz! Přímo v cíli na účastníky čeká zasloužený drink a rozjetá asprès-ski party…. To je přesně Red Bull Homerun, který se jezdí na horách od švýcarských Alp přes Skandinávii až po Hindúkuš v Pákistánu. Do Česka se vrací po čtyřleté odmlce. Homerun se naposledy konal ve Špindlerově Mlýně v roce 2017. Nejrychlejší dokázali dojet do cíle v čase pod minutu a půl. Mnohem spíš než o závod jde ale o zábavu a super zážitek na sněhu spojený s večírkem, kde by bylo škoda chybět.

Co vás na Homerunu čeká?

Letošní zimu zavítá Red Bull Homerun do pěti středisek v českých horách. Odstartoval 28. prosince na Ještědu a následující den se přesunul do Špindlerova Mlýna. Třetí zastávkou je Pec pod Sněžkou, kde se závod odehraje na červené sjedovce Javor 2b/3b. Vyvézt na start se můžete kdykoliv během dne, ale poslední šance bude 15:25. Samotný závod pak vypukne v 15:45 a v 16:00 proběhne vyhlášení vítězů. Celým dnem vás budou provázet moderátoři Vašek Matějovský a Aneta Kratochvílová. O hudební doprovod se postarají DJs Forrest Pine & DJ Ondrash, Saxofrancis a N’zym. Akce se zúčastní také biker Michal Maroši, který v Liberci a ve Špindlerově mlýně otvíral závod jízdou na kole, v Peci pod Sněžkou s ním můžete změřit síly v závodě.

Jak se přihlásit?

Každý účastník závodu se musí registrovat na stránkách redbull.cz/homerun nebo na místě závodu od 10. do 15. hodin. Registrace je závazná a nepřenosná. Registrovat se mohou osoby starší 16 let. Závodníci ve věku od 16 do 18 let musí mít podepsaný souhlas s účastí od svého zákonného zástupce.

Soutěží se ve čtyřech kategoriích: Lyže - muži, ženy, snowboard - muži, ženy. V každé kategorii budou vyhlášeni tři závodníci s nejrychlejším časem. Bonusovou disciplínou je soutěž o nejlepší kostým, takže kdo nevyhraje v rychlosti, může zabodovat kreativitou.

Na výlet do zimních skal

KDY: kdykoliv

KDE: Adršpach



Skalní věže, kouzelná příroda a výhledy, ze kterých se vám bude tajit dech. Jakmile vstoupíte do národní přírodní rezervace Adršpašsko -teplické skály, ocitnete se ve zcela jiném světě. Přijeďte objevit tu krásu, otevřeno je každý den od 8 do 16 hodin.

Drak vzpomíná na Karla Čapka

KDY: v těchto dnech

KDE: Hradec Králové

Dne 9. ledna roku 1890 se narodil Karel Čapek. V hradeckém Divadle Drak je jeho tvorbě věnováno hned několik programů: hravá expozice Továrna na utopii, autorská inscenace R.U.R 2.0 nebo víkendové ateliéry tzv. Neděle s Karlem.

Tradiční šrámkovské matiné

KDY: 16. ledna

KDE: Sobotka

ZA KOLIK: zdarma



Umělecká skupina Česká duše uvádí v neděli ve 14 hodin v sále spořitelny v Sobotce komponovaný pořad „Bolest a láska sestry mé. Životem Boženy Němcové“. Představení zachycuje život Boženy Němcové ve 12 krátkých zastaveních nad důležitými etapami jejího života. Tato svědectví jsou doprovázena výňatky z jejích dopisů, živou hudbou a českými, moravskými a slovenskými lidovými písněmi. Délka představení je 120 minut a vstup je volný.

Napříč Vrchlabím

KDY: 15. ledna

KDE: Vrchlabí

Chcete objevit nová zákoutí, která jste dosud přecházeli bez povšimnutí, a při tom řešit neobvyklé úkoly? KCEV Krtek Správy KRNAP ve Vrchlabí zve v sobotu od 9 hodin na hru pro dvoučlenné týmy dětí do 15 let či rodinné týmy. Více informací a přihlášky: dbilek@krnap.cz, 737 225 417.

Na Orlicku budou svištět rohačky

KDY: 15. ledna

KDE: Orlické Záhoří





Kotel zábavy! To slibuje Závod na saních rohatých s přednáškou a ukázkami jízdy ve Ski areálu Černá Voda Orlické Záhoří, který se koná už tuto sobotu 15. ledna. Start ve 12 hodin, vyhodnocení výsledků od 16 hodin. Klání se uskuteční v rámci projektu Kultura a sport bez hranic.

Účastníci poznají, jak rohačky vlastně vypadaly, a hlavně si na vlastní kůži vyzkouší, jak se na nich v dobách jejich největší slávy jezdilo. Saně rohaté bývaly totiž neodmyslitelnou součástí inventáře každé pořádné horské chalupy. Používaly se hlavně v zimě dřevorubci s jejich pomocí přibližovali dřevo nebo se na nich vozilo seno lesní zvěři. Nezahálely ovšem ani v létě, kdy sloužily na příkrých svazích při senoseči. Dle dostupných informací se uskutečnil první písemně zaznamenaný sjezd na saních rohačkách roku 1737 v Krkonoších.

V samotném závodě budou mít výhodu závodníci, kteří uplatní cenné zkušenosti získané na oblíbeném mezinárodním závodu v předchozích ročnících.

Město na skále

KDY: do 10. března

KDE: Nové Město nad Metují

Výstava fotografií Nového Města nad Metují od Radovana Krtičky, autora úspěšné fotopublikace. Snímky jsou k vidění v městské knihovně.

Pastelový svět

KDY: do 15. ledna

KDE: Náchod

ZA KOLIK:



Městská knihovna Náchod vás zve na prodejní výstavu Anny Maněnové a Marie Wolfové.

Cukrovary českých zemí na pohlednicích a fotografiích

KDY: do 31. května

KDE: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

Ačkoliv v minulosti pracovalo v Čechách, na Moravě a ve Slezsku několik stovek cukrovarů, v současnosti jich zůstává v provozu již jen sedm, z toho v Čechách pouhé dva. Unikátní výstava je pořádána u příležitosti výročí dvou posledních pracujících českých řepných cukrovarů, a sice v Dobrovici (1831 2021) a v Českém Meziříčí (1871 2021). Představuje na 200 cukrovarů z území Čech, Moravy a Slezska prostřednictvím více než 400 vybraných historických vyobrazení převážně z období konce 19. a první poloviny 20. století. Fotografie a pohlednice připomínají dobu, kdy byl cukr naším skutečným bílým zlatem, exportovaným ve velkém do zahraničí, zejména však dokládají majestátnost a krásu mnohdy již zmizelé industriální architektury.

Adolf Lachman - Mecholand

KDY: do 26. února

KDE: Galerie města Trutnova



Vítejte v Mecholandu Adolfa Lachmana! Výstava vás prostřednictvím kresby a počítačové grafiky zavede do světa postapokalyptické romantiky, do zákoutí mechaniky snoubící se s přírodou. „Fiktivní stroje a bytosti zde okupují všední realitu,“ říká sám autor. Expozice přináší hluboký ponor do jeho světa. Lachman vystudoval výtvarnou školu Václava Hollara a v roce 2003 úspěšně zakončil studia na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru klasických malířských technik prof. Zdeňka Berana. Věnuje se kresbě, malbě ilustraci, komiksu a v posledních letech nejintenzivněji vzniku výtvarně velmi delikátních a vytříbených počítačových her. Coby výtvarník se zásadním způsobem podílel například na hrách Samorost 1 a 2 a Machinárium. Na výstavě jsou k vidění volné práce, ale také skici a inspirace pro herní tvorbu, do níž se je možné v rámci expozice zapojit.

Odhalte záhadu vamberecké mumie

KDY: 15. ledna

KDE: Rokytnice v Orlických horách

ZA KOLIK: zdarma

Muzeum Orlických hor zve na přednášku Bohumíra Dragouna na téma „Záhada vamberecké mumie“, která se uskuteční v sobotu 15. ledna od 17 hodin. Sestupte spolu s Bohumírem Dragounem do tajemných krypt pod kostelem ve Vamberku a klášterem v Broumově, abyste zde pátrali po osudech jedné z tzv. Vambereckých mumií. Společně poodhalíte roušku tajemství a pokusíte se zodpovědět otázky, proč leží Vamberecké mumie v Broumově, a ne ve Vamberku, zda lidské ostatky spojované se šlechtičkou Magdalenou z Grambů skutečně patřily této ženě, a zda se opravdu ztratila její hlava. Tyto a mnohé další záhady se postupně drolí ve světle moderní vědy. Účast na akci pouze za dodržení epidemiologických nařízení vlády o kulturních akcích.



Boxing night 2022

KDY: 15. ledna od 19 hodin

KDE: Jičín



Večer plný skvělého boxu se opět vrací do Masarykova divadla v Jičíně. V ringu se postupně představí Jakub Chval, Martin Křelina, Jan Meiszár, František a Antonín Bradáčovi, Josef Pavliš, Ladislav Pražák a další. Večerem bude provázet známý komentátor Eurosportu a olympijského studia Marek Šimák.