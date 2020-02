Josefov oživí masopustní veselí

KDY: 15. 2. od 9.00 hodin

KDE: Pevnost Josefov

ZA KOLIK: 50 Kč

V sobotu 15. února se na Bastionu I, v pevnosti Josefov uskuteční Josefovský masopust. Od 9 do 16 hodin můžete ochutnat tradiční masopustní pochoutky a navštívit řemeslný jarmark. Na děti čekají loutkové pohádky Čerti na hradě (v 10 hodin ) a Kašpárek na Skalním hradu (ve 14 hodin) v podání souboru Boďi Jaroměř. Ve 13 hodin vystoupí folklorní soubor Barunka z České Skalice a pražský komorní soubor Ritornello Michaela Pospíšila, který se zabývá hudbou 16. a 17. století, ale také obou sousedních. Pro příchozí jsou také připraveny dvě masopustní hry Hrrr na ně… do zbraně. Průvod maškar s muzikanty, tancem a veselím se vydá od Bastionu I. v 10.30 hodin, zastávka bude na náměstí před velitelstvím. Veřejnost ve veselých maskách je vítána a do Bastionu má vstup zdarma.

Plánujete svatbu? Inspirujte se na Svatební výstavě

KDY: 14. 2. do 16.00 hodin

KDE: Police nad Metují

ZA KOLIK: 70 kč



Přijďte se v sobotu 14. února od 10 hodin inspirovat na elegantní akci do prostoru Divadelního klubu v Kolárově divadle v Polici nad Metují. Můžete obdivovat svatební šaty, účesy, dekorace, prohlédnout si svatební hostiny, dorty a zákusky, nebudou chybět svatební fotografie, ochutnávky vín, poradenství a další. Vstupenky jsou slosovatelné a vítěz získá zdarma poradenskou službu v oblasti koordinace svatby.

Martínkovický košt pěstitelských destilátů

KDY: 15. 2. od 13.00 hodin

KDE: Martínkovice

ZA KOLIK: 150 Kč



Spolek „Hraběnek a přátel“ vás zve na 14. ročník koštu, a to do kulturního domu v Martínkovicích. Opět po roce se otevírá možnost poměřit si kvalitu své pálenky a ochutnat vzorky ostatních. Sběr vzorků je od 13.00 hodin, ve 14.00 hodin bude sběr ukončen. Skleničky zakoupené z předchozích ročníků je možno donést s sebou. Při sousedském posezení k poslechu i tanci zahraje náchodská kapela Klapeto. Soutěžné 0.5 l destilátu + 50 Kč (v ceně je zahrnut košt), vstupné na košt 150 Kč.

Ples teenagerů

KDY: 15. 2. 2020 v 16.00 hodin

KDE: Náchod

ZA KOLIK: 80/100 Kč



SVČ Déčko Náchod pořádá ve svých prostorách ples pro teenagery. Zatančíte si ploužáky, profi barman bude podávat nealkoholické nápoje a nebude chybět taneční show, fotokoutek i Casino Las Vegas. Dresscode: dívky – šaty, chlapci – košile, rifle. Vstupné: v předprodeji na recepci Déčka 80 Kč, na místě 100 Kč.

Dětský karneval: A je to!

KDY: 15. 2. 2020 ve 14.00 hodin

KDE: Česká Skalice

ZA KOLIK: 30/50 Kč



DS Maska Česká Skalice vás v sobotu 15. února zve do českoskalické sokolovny na Dětský karneval. Nebudou chybět soutěže, hudba, tanec, skluzavka, odměny. Dorazí i oblíbené postavičky Pat a Mat.





Sobotní večer ve znamení plesů

KDY: 15. 2. od 20.00 hodin

KDE: Náchodsko

Tradiční hasičský ples

Sbor dobrovolných hasičů z Horního Kostelce pořádá v sobotu 15. února od 20.00 hodin v městské sokolovně v Červeném Kostelci tradiční hasičský ples.K tanci a poslechu hraje hudební skupina Roušarovci. Čeká na vás občerstvení a bohatá tombola.

3. Krčínský ples

Spolek Krčín a TJ Sokol Krčín vás v sobotu 15. února 2020 od 20 hodin zvou do sokolovny v Krčíně (Nové Město nad Metují) na tradiční ples. Hraje: Antares – Jan Staněk. Občerstvení zajištěno, předtančení, tombola. Vstup pouze ve společenském oděvu. 120,- Kč

Ples podnikatelů a živnostníků

V sále Dřevník v areálu kláštera v Broumově se v sobotu 15. února od 20.00 hodin uskuteční tradiční ples podnikatelů. K tanci a poslechu za hraje hudební skupina Relax Band. Připravena je tombola. Společenský oděv je nutný. 120,- Kč,