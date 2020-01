Divadelní hra Šéf kontra Vagabund

KDY: 18. 1. od 19.00 odin

KDE: Divadlo J. K. Tyla, Červený Kostelec

ZA KOLIK: od 100 Kč

Nová hra DS NA TAHU Červený Kostelec. Před téměř 200 lety napsal Johan Nepomuk Nestroy veselou frašku Lumpácivagabundus, která měla ve své době veliký úspěch. A i v současné době ji pro svoji nespornou kvalitu hrají profesionální divadla v celé Evropě. My jsme si ji dovolili upravit do podoby, která může oslovit i současného diváka. Její děj jsme vsadili do televizního studia a udělali si legraci ze současných televizních soutěží, reality show a ostatních slaboduchých programů. Premiérové představení je zařazeno do divadelního předplatného.

Novoroční open 2020

KDY: 18. 1. od 10.00 hodin

KDE: Stěna HK Ostaš Tyršova 339, Police nad Metují

ZA KOLIK: neuvedeno





Závod se uskuteční dle pravidel soutěžního lezení ČHS s těmito výjimkami. Závod proběhne systémem kvalifikace a finále. Pro kvalifikaci budou připraveny tři cesty, které se polezou stylem flash. Cesty jsou společné pro všechny kategorie a budou předlezeny stavěči. Pro kvalifikaci si musí každý zajistit svého jističe (může to být i jiný účastník závodu). Postupový klíč bude určen dle počtu závodníků před startem kvalifikace. Finále se pak uskuteční na jedné cestě stylem on sight. Časy uzavření izolací, prohlídek tratí a startů finálových pokusů budou upřesněny podle situace. Závodníci nemusí být členy ČHS a nemusí mít zdravotní prohlídku. Vyhlášení proběhne po ukončení závodu.

Promítání ve Škvorecký Café

KDY: 18. 1. od 18.00 hodin

KDE: Škvorecký Café Náchod

ZA KOLIK: neuvedeno





Ve Škvorecký Café se chystá další promítání dokumentu v rámci projektu Promítej i ty, tak si nezapomeňte rezervovat své místo. Přivést či nepřivést dítě do dnešního složitého světa? A za jakých podmínek tak učinit? Je spousta otázek, které si dnešní mladá generace klade.

Jaroměřský Nároďák se připravuje na pořádnou rockovou show

KDY: 18. 1. od 20.00 hodin

KDE: Nároďák Jaroměř

ZA KOLIK: neuvedeno





I když v lednu bývá koncertů poskrovnu, jaroměřský Nároďák se připravuje na pořádnou rockovou show. Očekává totiž vystoupení AC/DC Czech Revival spolu s Hankou 666 a Toxic People. Přijďte se dobře bavit. AC/DC Czech Revival se v Jaroměři objeví už počtvrté, tentokrát to bude v sobotu 18. ledna. Jejich muziku netřeba představovat – desky AC/DC jsou již několik desetiletí pro rockery „povinnou literaturou“. Všechny příznivce australské legendy kapela potěší jejich největšími hity i skvěle zpracovanou scénou s pekelným zvonem. Hanka 666 bude v Nároďáku jako doma – v Jaroměři totiž bydlí. Její set slibuje skladby od interpretů jako Ozzy Osbourne, Nazareth, Scorpions, Aerosmith, Metallica či Manowar. Hanka je mladá šikovná bubenice, o které v příštích letech rozhodně ještě nemálo uslyšíme. V rámci večera vystoupí také kapela Toxic People se svou „north cross“ muzikou – veselou, s vtipnými texty, kytarovou, s melodickým zpěvem i rapem. Ze severu opravdu pocházejí – vznikli spojením členů dvou skupin ze Šluknovského výběžku a hrají už více než dvacet let.

Dřevorubec roku v Adršpachu

KDY: 18. 1. od 10.00 hodin

KDE: Dolní Adšpach

ZA KOLIK: neuvedeno



Řev motorových pil a údery sekyr se v sobotu dopoledne rozezní v Adršpachu na Náchodsku. Letošní 12. ročník mezinárodní soutěže Dřevorubec roku slibuje mimořádný zážitek.