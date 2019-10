Název akce: Závody psích spřežení

KDY: 18. až 20. října

KDE: kemp Brodský

ZA KOLIK: není uvedeno

Musher klub MC Metuje pořádá o tomto víkendu 18.- 20. října v kempu Brodský u Červeného Kostelce už 24. ročník Závodů psích spřežení Brodský 2019. Od pátku do neděle bude opět k vidění spousta krásných psů a úžasných sportovních výkonů. Soutěží se v několika kategoriích a zdolává se 5,7 kilometrová závodní trať, převážně po lesních a polních cestách.

Název akce: Muzeum slaví 140 let

KDY: 19. 10. od 10 do 17

KDE: Náchod

ZA KOLIK: Není uvedeno



Muzeum Náchodska se i letos připojí k Mezinárodnímu dni archeologie, který se uskuteční v budově stálé expozice v Broučkově domě na Masarykově náměstí a ve Staré radnici. Program bude plný aktivit pro děti, které si budou moci zábavnou formou vyzkoušet činnost archeologů a dalších odborných pracovníků. Současně se uskuteční oslavy 140 let od založení muzea. Zájemci si budou moci prohlédnout nejstarší přírůstky z archeologických sbírek muzea a v 11 hodin bude představený „zlatý poklad“, jeden z největších pravěkých zlatých depotů v ČR.

Název akce: Výměnná burza sběratelů

KDY: 19.10. od 8.00

KDE: Police nad Metují

ZA KOLIK: zdarma



Klub sběratelů Policka ve spolupráci s Muzeem papírových modelů v Polici nad Metují pořádá v sobotu 19. října v prostorách muzea setkání sběratelů všech oborů a výměnnou burzu. Otevřeno je od 8 do 13 hodin.

Název akce: Slavnost stromů

KDY: 20. 10. od 14.00

KDE: Česká Skalice

ZA KOLIK: není uvedeno



Vila Čerych v České Skalici pořádá letos již po sedmnácté Slavnost stromů. Tentokrát bude sázen strom na počest manželů Ležovičových, kteří se zasloužili o rozkvět vily i její zahrady. Přijďte v neděli 20. října ve 14 hodin do areálu zahrady Vily Čerych oslavit svátek stromů.

Název akce: Moje hra

KDY: 20. 10. v 19.00

KDE: Jaroměř

ZA KOLIK: 490 Kč



Divadelní komedie v Městském divadle v Jaroměři o životě, jakkoli hlavnímu hrdinovi jeho život právě protekl mezi prsty. V životní roli exceluje Jiří Bartoška, dále hrají: Jana Janěková ml., Nina Divíšková / Radana Hermanová, Zuzana Bydžovská, Adéla Kačerová, Vlasta Peterková, Adéla Koutná, Martin Kubačák