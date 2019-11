Název akce: Hororová Viktorka

KDY: 2. 11. od 14.00

KDE: Ratibořice

ZA KOLIK: není uvedeno

Druhý ročník strašidelné cesty s plněním úkolů se koná v sobotu 2. listopadu v areálu Hereckého muzea Viktorka a v okolí Ratibořic. Těšit se můžete na řadu kostýmovaných postav z hororů a strašidelných pohádek. Pro nejmenší účastníky je od 14 hodin připraveno plnění úkolů, ceny a dárečky. Součástí akce bude malování na obličej, fotografování s příšerami, projekce v kině či speciální menu v restauraci. V areálu bude připraveno další občerstvení. Místa v restauraci si prosím rezervujte dopředu. Akce se koná za každého počasí.



Název akce: Svatomartinský trh

KDY: 2. 11. od 9 hodin

KDE: Police nad Metují

ZA KOLIK: zdarma



Tradiční svatomartinský trh s nabídkou rukodělných výrobků a pochutinami se uskuteční na Masarykově náměstí v Polici nad Metují. Od 9 do 16 hodin bude také otevřena Stará škola Dřevěnka s ukázkami tradičních řemesel. Můžete si zde také prohlédnout rekonstruovánou dobovou školní třídu s učitelem a žáky a expozici dějin textilní výroby na Policku. Od 9 do 15 bude otevřeno také Informační centrum.

Název akce: Hospoda Na mýtince

KDY: 2.11. v 18.00

KDE: Meziměstí

ZA KOLIK: 60 Kč



Tuto sobotu 2. listopadu ožije divadelní sál na meziměstském nádraží, již po padesáté šesté, přehlídkou amatérských souborů. Začínají Meziměstské divadelní hry. Po následující měsíc, vždy každou sobotu, bude uvedena jedna divadelní hra. Na programu letošního ročníku je pět inscenací souborů z blízkého okolí i vzdálenějších míst. Úvod přehlídky obstará v 18 hodin velmi volné zpracování hry Divadla Járy Cimrmana v podání souboru Jirásek z Nového Bydžova.

Název akce: Czupurek / Kuřátko

KDY: 2. 11. v 19.00

KDE: Červený Kostelec

ZA KOLIK: zdarma



Město Červený Kostelec, MKS a DS NA TAHU vás zvou do Divadla J. K. Tyla na divadelní představení polských kolegů, kteří přivezou inscenaci odehrávající se ve zvířecím světě. Celý příběh však poukazuje na velice vážný problém mezi lidmi, zejména na přetvářku a ochotu udělat cokoli, jen aby oni vypadali ve společnosti lépe než všichni ostatní. Při představení bude zajištěn překlad.

Název akce: TEĎ NE! aneb Na tohle teď není ta pravá chvíle

KDY: 3. 11. v 19.00

KDE: Náchod

ZA KOLIK: od 340 Kč



Studio Bouře Praha uvádí divadelní hru Jeana – Claude Islerta. Frederik je úspěšný muž. Má krásnou ženu, dobré postavení, prosperující firmu. Jednoho dne ale srazí autem bezdomovce a vůbec netuší, jak se tato událost vepíše do jeho života. Ve Frederikově životě totiž nic není takové, jak se zdá. Miluje svou ženu? Nebo jí podvádí? Daří se jeho firmě? Anebo naopak? A co teprve, když se během jediné noci všechny pochybnosti potkají na jednom místě, v jednom bytě… Hrají: Michal Dlouhý, Kristýna Frejová, Barbora Jánová, David Punčochář a Kamil Halbich





Název akce: Halloween aneb Zahrada duchů

KDY: 3. 11. 2019 od 16.00

KDE: Náchod

ZA KOLIK: 20/40 Kč



Zábavné a trochu strašidelné odpoledne na zahradě náchodského Déčka pro rodiče s dětmi od 3 do 10 let. Přijďte se pobavit první listopadovou neděli do areálu Déčka, kde čekají hry a soutěže plné duchů a strašidel. Start je u dolní brány od 16 do 16. 30 hodin. Program potrvá přibližně do 18 hodin. S sebou si nezapomeňte vzít baterku a teplé oblečení podle počasí. Vstupné: děti 20 Kč a dospělí 40 Kč.





Název akce: Halloweenský podvečer

KDY: 2. 11. 2019 v 18.00

KDE: Červený Kostelec

ZA KOLIK: 40 Kč



Rádi se bojíte a lákají vás strašidelné bytosti a úkoly? Pokud ano, přijďte v sobotu 2. listopadu od 18 hodin do Smetanových sadů v Červeném Kostelci, kde na vás budou čekat strašidla známá i neznámá, soutěže o ceny a občerstvení na zahřátí. Přijďte s maskou nebo bez a vezměte si s sebou světýlko – svíčku, lampión nebo baterku. To proto, abyste se na strašidelné stezce neztratili. V případě vydatného deště se akce nekoná.

Název akce: Cirkus hrůzy

KDY: 30. 10. - 3. 11. 2019

KDE: Jaroměř

ZA KOLIK: není uvedeno



Artistická skupina Mistral představí v Jaroměři na trojúhelníku u stadionu ve dnech od 30. října do 3. listopadu hororovou show Texaský masakr motorovou pilou. Poznejte hrůzu na vlastní kůži. Cirkus trochu jinak! Otevřeno denně od 19 hodin, v neděli od 17 hodin. Pokladna bude otevřena denně od 10 hodin a půl hodiny před začátkem představení.