Výstava Fenomény

KDY: po oba víkendové dny

KDE: Hradec Králové

ZA KOLIK: zdarma

Turistické informační centrum Hradec Králové na Eliščině nábřeží má výlohy plné světových osobností Královéhradeckého kraje. Najdete mezi nimi i zástupce Kladského pomezí - Boženu Němcovou a bratry Čapkovy.

Výstava představuje fenomény české kultury Královéhradeckého kraje pohledem umělců, studentů a dětí. Kromě Boženy Němcové a bratrů Čapkových tu najdete díla spjatá s Divadlem Drak, Josefem Gočárem, Janem Kotěrou či Františkem Kupkou. Ve všední dny od 15 do 16 hodin navíc výstavu doprovází reprodukovaná hudba v podání Filharmonie Hradec Králové.

Pořadatelem je Klub konkretistů a jejími partnery jsou Filharmonie Hradec Králové, Divadlo Drak a Střední škola vizuální tvorby.

Procházka Babiččiným údolím

KDY: kdykoliv

KDE: Ratibořice

ZA KOLIK: zdarma



Naučná stezka zahrnuje významná místa, kde se odehrává děj knihy Babička a lokality spjaté s postavami příběhu.

Na trase si můžete alespoň zvenčí prohlédnout ratibořické památky i Rýzmburský altán, ze kterého je nádherný výhled na panorama Jestřebích hor. Právě do tohoto dřevěného altánu umístila Božena Němcová setkání paní kněžny Zaháňské s babičkou.

Zastavení s loutkou

KDY: do 28. února 2021, denně od 9 do 18 hodin

KDE: Trutnov

ZA KOLIK: zdarma



Obyvatelé Trutnovska, kteří v těchto dnech nemohou opouštet okres, se mohou vydat na zajímavou výstavu. V prostorech SVČ Trutnov je s využitím prosklených ploch kavárny k vidění výstava „Zastavení s loutkou“. Návštěvníci si expozici prohlédnou z venkovního areálu. Výstava je věnovaná tvorbě výtvarníka, scénografa, herce, režiséra a pedagoga katedry výchovné dramatiky DAMU Praha Karla Vostárka. Své loutkářské působení započal v legendárním amatérském souboru Paraple Praha, z dalších to byl KAFR Praha, ÚLD Praha, Minor Praha, Trakař Praha, Teatro Los Barrigones Oaxaca Mexico a nyní je uměleckým vedoucím v Divadle KARROSA Praha. V přední části areálu je především pro menší návštěvníky připravena stromová hra vytvořená volně podle divadelního scénáře M. Mašatové „Čtyři pohádky o jednom drakovi“. Loutky z tohoto představení jsou umístěné na výstavě.





Putování Raisovým krajem s dětmi

KDY: kdykoliv

KDE: Lázně Bělohrad

ZA KOLIK: zdarma



Naučná stezka začíná u Památníku K. V. Raise v zámeckém parku v Lázních Bělohrad. Od památníku se vydáte na horní část náměstí k místu, kde stál Raisův rodný domek. Na konci náměstí přejdete most a odbočíte vpravo. Podle říčky Javorky, kde se nachází několik roubených stavení, půjdete k rozcestí turisticky značených cest, které je umístěno naproti lékárně. Dál k pomníku K. V. Raise, který je umístěn v parčíku před Fričovým muzeem. Z Vojtíškovy ulice odbočíte doleva, opět přejdete Javorku a odbočíte vpravo na červenou značku. Po této značce budete pokračovat okolo Nového Dvora k poutnímu kostelíku na Byšičkách. Můžete si projít v nedávné době rekonstruovanou křížovou cestu. Dále po žluté turistické značce do přírodního parku Bažantnice. V parku půjdete nejdříve okolo Annamariánského pramene, který můžete ochutnat. Minete hraběnčino a Černé jezírko. Stále po žluté značce k areálu Anenských slatinných lázní a Lázeňskou ulicí na bělohradské náměstí. Po asfaltové silničce dojdete k rybníku Pardoubek. Na trase jsou umístěné informační panely zaměřené na děti, na informačním centru (pokud bude otevřené) si můžete vyzvednout letáček s úkoly, které děti cestou plní. Délka trasy je zhruba 5,5 km.

Lesopark Lípová stráň

KDY: kdykoliv

KDE: Kostelec nad Orlicí

ZA KOLIK: zdarma



Lesopark Lípová stráň je přírodní park kolem řeky Divoké Orlice, která protéká Kostelcem nad Orlicí. Lesopark je kosteleckou oázou klidu a odpočinku a vybízí také k turistickým či sportovním aktivitám. V parku jsou 3 naučné stezky, všechny opatřeny ukazateli a informačními tabulemi, které usnadňují orientaci. Východisko všech stezek se nachází na křižovatce u koupaliště. Můžete si vybrat, jak náročný výlet si vyberete a podle toho, kterou stezku navštívíte. Bude to stezka Mistra Jana Husa - modrá, nenáročná procházková trasa dlouhá 1,9 km? Nebo stezka K. J. Erbena - zelená, středně náročná stezka dlouhá 3,1 km, která vede i kolem borovice "Erbenky", pod kterou sám Erben rozjímal? Nebo zvolíte stezku PhDr J. S. Gutha - Jarkovského - červenou, náročnější trasu vedoucí celou Lípovou strání o délce 4,8 km?





Čarodějnické procesy v Kladském pomezí

KDY: kdykoliv

KDE: https://www.youtube.com/watch?v=oPmacA2ye70&feature=youtu.be

ZA KOLIK: zdarma



Od 16. do 18. století probíhaly v Čechách čarodějnické procesy. Ty první se odehrály na Náchodsku. V tajemném videu historik Richard Švanda vysvětluje, co vedlo k těmto procesům, kdo v nich byl obviněný a jak odsouzenci skončili.

Masopust z obýváku

KDY: po oba víkendové dny

KDE: www.zus-jaromer.cz

ZA KOLIK: libovolný příspěvek



Letošní 14. ročník masopustního průvodu, který pořádala ZUŠ Jaroměř, je jiný. Masopustní veselí se přesunulo do kuchyní, dětských a obývacích pokojů, do zahrádek a na dvorky. Zadání pro děti, žáky, studenty a jejich vyučující bylo jednoduché: zahrajte, zazpívejte, zatančete, zarecitujte, zdramatizujte, upečte, usmažte, nakreslete, a hlavně zdokumentujte, jak jste si doma, v rámci rodiny letošní masopust užívali. A povedlo se! Můžete se těšit na lidové písničky, říkadla, tanečky, fotografie z uplynulých ročníků ale i na online recept na krkonošské masopustní koblihy, francouzské palačinky a tvarohové koblížky. Celý pořad je k vidění na webových stránkách www.zus-jaromer.cz

A pokud byste chtěli i letos, jako v minulých ročnících, tu pěknou chvilku odměnit, najdete u videa odkaz. ZUŠ každoročně částku z masopustního koledování věnuje klientům Domova sv. Josefa v Žirči.





Muzeum hraček vystavuje virtuální expozici aut

KDY: po oba víkendové dny

KDE: www.muzeumhracekbydzov.cz

ZA KOLIK: zdarma



Muzeum hraček Stuchlíkovi Nový Bydžov připravilo ke zhlédnutí rozsáhlou sbírku aut, autobusů, pásáků a nákladních aut z let 1950 až 1990. Výstavu uvidíte na webové stránce muzea www.muzeumhracekbydzov.cz.