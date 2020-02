Sousedský masopust v Náchodě

KDY: 23. 2. od 10.00 hodin

KDE: Náchod

ZA KOLIK: zdarma

5. ročník masopustu v Náchodě se uskuteční v neděli 23. února na Masarykově náměstí. Od 10 do 18 hodin budou na náchodském náměstí připraveny trhy. Od 13 hodin vás čekají masopustní scénky a obyčeje, nebude chybět ani průvod masek s živou hudbou, tancem a zpěvem, který se řadí od Pecky (bývalý hotel Itálie). Guláš pro masky se podává zdarma. Od 16 hodin bude opět na náměstí hudební vystoupení v podání skupin Klapeto, Good Company a Lubię (PL). Po průvodu vás v 15.30 SVČ Déčko Náchod zve do Městského divadla Dr. Josefa Čížka na Masopustní maškarní rej pro děti s podtitulem Z pohádky do pohádky. Budete tančit, soutěžit a dobře se bavit. Uvidíte dvě pohádky (Červená karkulka a Budulínek), které zahraje dětské ochotnické divadlo z Olešnice.

Masopustní rej v Hronově vypukne před Jiráskovým divadlem

KDY: 22. 2. v 15.00 hodin

KDE: Hronov

ZA KOLIK: zdarma



KIS Hronov ve spolupráci se Společenským klubem Pohoda a DS Jiráskova divadla vás srdečně zvou na masopustní rej, který se koná v sobotu 22. února na náměstí Čs. armády v Hronově. Na programu je divadelní vystoupení Masopust, průvod vítání jara, pohřbívání basy. K tanci a poslechu hraje divadelní šraml El Tres Pisoares. Občerstvení zajištěno. Program začíná v 15 hodin před Jiráskovým divadlem.

Folklorní soubor Barunka představí zapomenuté tradice

KDY: 23. 2. od 9.00 hodin

KDE: Česká Skalice

ZA KOLIK: zdarma



Folklorní soubor Barunka a město Česká Skalice ve spolupráci se SVČ Bájo zve všechny domácí i přespolní na bohatý masopustní program. Veselí vypukne v 9.30 hodin v Barunčině škole s hudbou a tancem. Obchůzka s průvodem masek po náměstí bude následovat v 10.00 hodin. Zábava pak bude pokračovat v dočasné hospodě v Barunčině škole. Pro malé diváky bude připravena výtvarná dílna enkaustika – výroba škrabošky. Na ochutnání i k prodeji nebudou chybět vybrané tradiční masopustní dobroty za ceny lidové.

Ostatky 2020 v Krčíně

KDY: 22. 2. 2020 v 9.00 hodin

KDE: Nové Město nad Metují

ZA KOLIK: zdarma



Masopustní průvod masek v Krčíně. Možnost zapůjčení masek zdarma na startu od 9 hodin. Průvod vychází ze Žižkova náměstí, pokračuje na Budín, nádraží ČD (cca 12.00), Havlíčkova, Na Strážnici, Stavební (cca 14.00), Nová, Okružní, Příčná, V Zahradách, Nahořanská, U Zvonice, U Letiště, Na Kopci (cca 16.00), Krčín, dolní část. Závěrečné posezení masek v Nádražní restauraci U Paragána

• Maškary bude doprovázet dechová hudba Petra Ryšavého z Opočna.

Masopustní zabíjačka nabídne spoustu dobrot

KDY: 22. 2. 2020 od 11.00 hodin

KDE: Božanov

ZA KOLIK: dobrovolné



Obec Božanov pořádá tradiční masopustní zabíjačku v v obecní hospodě, která se koná v sobotu 22. února od 11 hodin. Můžete se těšit na ukázku zabíjačky, maškarní průvod s koňským spřežením a dechovou hudbou, pohřbení basy i zabíjačkové pochoutky. Hrají skupiny Klapeto, @Bumble bee band. Vstupné dobrovolné.