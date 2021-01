Náchodská běžka 2021

KDY: za příznivých sněhových podmínek do 24. ledna

KDE: Velké Poříčí

ZA KOLIK: dobrovolný příspěvek

Kluci ze Ž3 Sport ve spolupráci s Běžeckým klubem Náchod se rozhodli uspořádat závod na běžkách. „Díky psovi, vládě, koronaviru a dalším šlamastykám nelze pořádat hromadné akce, takže jsme se rozhodli uspořádat virtuální závod. To znamená, že my připravíme trasu a zájemci budou mít zhruba 10 dní, podle toho jak vydrží sníh, aby trať prolítli a poslali nám výsledný čas,“ vysvětlili organizátoři. Prvním závodem je trasa na letišti ve Velkém Poříčí. Na ranveji je 1,85 km dlouhé kolečko upravené na klasiku.

Délka závodu: 3 kola (5,55 km) nebo 5 kol (7,5 km). Více na: https://z3sport.weebly.com/

Na běžky do Jestřebích hor

KDY: za příznivých sněhových podmínek

KDE: Odolov - Paseky

ZA KOLIK: zdarma



Běžkařům na míru byl vytvořený web www.ski.kladskepomezi.cz, na kterém naleznete přehledný seznam tratí v jednotlivých oblastech Kladského pomezí. Hned úvodní strana prozradí, kolik tras je aktuálně sjízdných. Jednou z nich je například bílá stopa z Odolova směr Paseky. Z parkoviště u věznice na Odolově se dostanete na Panskou cestu. Odtud je upravovaná stopa na klasiku i na bruslení. Po Panské cestě se mírným stoupáním dostanete přes Kolčarku k Bílému Kameni (zde úprava pro bruslení končí). Poté projedete Bučinou na Paseky. Na Pasekách je upravován 2 km dlouhý okruh pro klasiku i pro bruslení.

Běžkaři se mohou vydat směrem na Brtev

KDY: za příznivých sněhových podmínek

KDE: Lázně Bělohrad

ZA KOLIK: zdarma



Město Lázně Bělohrad připravilo lyžařské běžecké tratě na polích podél silnice na Brtev. Bílé stopy jsou upravené pro klasický styl i pro bruslení. Okruh je dlouhý 3 kilometry s převýšením 20 metrů. Nástupní místa na tratě jsou u Stromu života, na začátku obce Brtev a z ulice U Kačírků. Do lyžařských stop nevstupujte bez lyží v botách, se sáňkami a se psy. Pro procházky využijte jiné cesty.





Vyrobte si s dětmi domácí modelínu

KDY: kdykoliv

KDE: doma

ZA KOLIK: za cenu surovin



Zkuste si vyrobit doma super měkkou modelínu, která vydrží v uzavřené nádobě asi jeden rok. Potřebujete:

250 ml vody, 150 g hladké mouky, 75 g soli, 2 lžíce octa, 1 lžíci oleje, potravinářské barvivo či barevné koření, jako je kurkuma a paprika. Potravinářskou barvu nebo koření rozmícháme ve vodě. Poté přidáme zbytek surovin. Vše smícháme na pánvičce s nepřilnavým povrchem. Za stálého míchání vaříme na mírném ohni, dokud z hmoty nebude kompaktní hrouda a nepřestane lepit. Poté už stačí počkat, až přestane být horká a můžete si hrát a tvořit.

Ski areál Brodský je otevřený!

KDY: za příznivých sněhových podmínek

KDE: Červený Kostelec

ZA KOLIK: zdarma



Kemp Brodský u Červeného Kostelce ve spolupráci s Muscher klubem Metuje otevřel úplně nový Skiareál Brodský.Jak to funguje? Z garáže, půdy či sklepa vytáhnete běžky, dojdete či dojedete na Broďák, tam si je nazujete a vydáte se vzhůru do upravené stopy, užít si aktivního pohybu na čerstvém vzduchu.

„Připravili jsme pro vás několik běžeckých tratí, začínajících i končících v kempu Brodský. Budeme je upravovat tak dlouho, dokud příroda dovolí,“ uvedl za kemp Milan Hrstka. Okruhy pro nejmenší jsou připravené přímo v kempu a tratě pro ty zdatnější začínají před kempem. Každý si zvolí podle svých sil a fyzických schopností délku tratě či počet okruhů.

Přihlaste se do komparzu

KDY: do 31. ledna

KDE: Hostinné

ZA KOLIK: zdarma



Do připravovaného filmu Poslední závod, pravdivého příběhu Hanče, Vrbaty a Ratha, se hledají horští a filmoví nadšenci starší osmnácti let. Budou si moci zahrát v komparzních rolích. V případě zájmu zašlete portrétní fotografii a kontakt na e-mail: poslednizavod@punkfilm.cz a do předmětu uveďte: casting Hostinné. Fotografie zasílejte nejpozději do konce ledna.

Poznejte osm lásek spisovatele a novináře Karla Čapka

KDY: online

KDE: www.svkhk.cz

ZA KOLIK: zdarma



Věděli jste, že v životě Karla Čapka existovalo několik lásek? Že žil na ostří nože, zároveň měl dva vztahy a nemohl se rozhodnout, kterou si vybrat?! Víte, že skoro každá z jeho lásek se stala modelem postavy v jeho díle? Kdo byla jeho Princezna z Krakatitu, Helena ze stejnojmenné povídky a další zajímavé ženské postavy? To vše se dozvíte v přednášce Hasana Zahiroviće, která symbolicky uzavírá letošní regionální kampaň Regionální osobnosti. Odkaz na přednášku naleznete na webu studijní knihovny www.svkhk.cz.





Běžky volají!

KDY: za příznivých sněhových podmínek

KDE: Orlické hory

ZA KOLIK: zdarma



Orlické hory se dočkaly v minulých dnech vydatnější sněhové nadílky, a tak si na své přijdou i běžkaři, třeba ve Ski aréně v Orlickém Záhoří. Čtyřapůlkilometrový nejdelší osvětlený okruh pro běžecké lyžování v Česku je připraven na návštěvníky. Přichystané jsou tedy bílé stopy z Deštného od Kozího chlívku na Studený vrch, Luisino údolí, pod Jelenku, dále na Velkou Deštnou a sedlo Šerlichu. Kdo chce pak zvolit jinou trasu, může se vydat od Deštného nad národním domem na Kamenný vrch, Polomské sedlo a šerlišské sedlo včetně odboček na Vrchmezí a Šerlišský mlýn.