Stříbrný rybík zahajuje sezónu

Kemp Stříbrný rybník v Malšově Lhotě zahájí teď v sobotu 27. června od 9 hodin sezónu. V den otevření kempu si budete moct vyzkoušet zadarmo vodní pólo, které pro veřejnost přichystal oddíl TJ Slavia Hradec Králové na nově instalovaném hřišti pro vodní pólo v zátoce vedle tobogánu.

Děti se mohou těšit na malování na obličej a uvítací malý dárek. Restaurace Silver Lake plánuje retro víkend, kde pořídíte vybrané produkty za pouhých 20 korun. Pro prvních 250 zákazníků bude navíc jeden Pilsner Urquell zdarma.

K posezení u restaurace zahraje RH-Faktor a Vyhoukaná sowa.

Rok Boženy Němcové

V České Skalici se v těchto dnech koná řada akcí, které připomínají 200. výročí narození spisovatelky Boženy Němcové. Až do konce září můžete navštívit v Muzeu Boženy Němcové výstavu „Babička ve filmu“, dále výstavu dětských ilustrací „Pohádky Boženy Němcové“ či expozici netradičně zpracovaných motivů z pohádek ve více než třiceti bedýnkách.

V Barunčině škole je k vidění výstava k výročí vydání Babičky s názvem „Babička 165“. Pokud vás zajímají osudy potomků manželů Němcových, pak v Muzeu Boženy Němcové uvítáte i výstavu „Ty děti mi největší starost dělají“. Nově je zde také k prohlédnutí po 30 letech modernizovaná expozice Boženy Němcové. Při výjimečných příležitostech bude k vidění pramen vlasů, který by mohl poodhalit tajemství jejího původu.

Další zajímavostí je například artefakt v podobě originálu kamenné hlavy Barunky ze sousoší Otto Gutfreunda v Babiččině údolí. Jaký byl jeho osud a to, proč musela být postava Barunky ještě před slavnostním odhalením pomníku nahrazena kopií, se dozvíte přímo v muzeu.

Divadlo Alfa odehraje Johanes Doktor Faust & Don Šajn

V rámci Open Air Program Hradec Králové vystoupí i Divadlo Alfa z Plzně. Obě hry jsou verzemi českých lidových loutkářů, kteří na našem území působili od konce 18. stol. jako svérázná (a většinou mimoděčná) součást národního obrození. Jednotlivé loutkářské rody si vytvořily (a z generace na generaci předávaly) svoji specifickou textovou verzi. Jevištní i jazykové prostředky používané těmito kočovníky dodnes okouzlují poezií “kouzla nechtěného“.

Johanes doktor Faust, původně vychází z knížky lidového čtení z 16. stol. o učenci, který zaprodal svou duši ďáblu.

Don Šajn je osobitou variantou španělské pověsti ze 14. stol. o svůdci žen donu Juanovi, a jejich pozdějších dramatických zpracování.

Divadlo Alfa patří mezi špičku české tvorby pro děti a mládež a světově uznávané soubory z oblasti profesionálního loutkového divadla.