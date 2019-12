Koncert 6 NaChodníku

KDY: 28. 12. od 19.00 hodin

KDE: Škvorecký Café Náchod

ZA KOLIK: neuvedeno

Zastavte se ve svátečním čase v kavárně Škvorecký Café a vychutnejte si poslední letošní koncert 6 NaChodníku. Přineste ukázat dárky, které vám nadělil Ježíšek a připravte se na nadílku písní z právě vydaného alba.

Repríza divadelní hry Když se zhasne

KDY: 28. 12. od 18.00 hodin

KDE: Městské divadlo Broumov

ZA KOLIK: neuvedeno





Divadelní ochotnický soubor v režii Renaty Kolářové se zhostil uchopení americké tendenční veselohry dokonale. Repríza divadelní hry Když se zhasne a opona se zvedá.

Osmé vánoční zvonění ve Zlíčku

KDY: 29. 12. od 16.00 hodin

KDE: v kapli Narození Panny Marie ve Zlíči

ZA KOLIK: neuvedeno



Vážení sousedé, rádi bychom vás pozvali na osmé vánoční zvonění v neděli 29. 12. 2019 v 16 hodin v kapli Narození Panny Marie ve Zlíči. Společně si zazpíváme nejznámější české koledy. Ke zpěvu nás doprovodí harmonium a housle. Kdo by se chtěl přidat s vlastním hudebním nástrojem, bude velmi vítán. Před kaplí bude malé občerstvení v podobě čaje. Na cestu si doporučujeme vzít baterku. Kdo nemá, snad mu postačí osvětlení svíčkami. Srdečně vás zvou Hauckovi a Hankovi.

Jesličkáři připomenou narození Krista

KDY: 29. 12. od 15.00 hodin

KDE: Rudrův mlýn Ratibořice

ZA KOLIK: od 60 Kč



Jesličkáři chodili na koledu s lidovou pastýřskou hrou, ve které oslavují narození Ježíška, hned po Božím Hodu. Přijďte si s nimi v ten správný čas koledování zazpívat nádherné české koledy v přívětivém prostředí Rudrova mlýna v Babiččině údolí. Za zpěvu, recitace a tance s muzikou předvedou jesličkáři hru s humorným domlouváním o cestě do Betléma. Uslyšíte o lidových vánočních zvycích, potěšíte se svátečně vyzdobeným Mlýnem. Víte, že vánoční čas trvá až do Třech králů? Sváteční poklidný program můžete zhlédnout po zakoupení vstupenek v Regionálním informačním centru Česká Skalice od 29. 11. 2019 nebo rezervací míst telefonicky 777 347 117 nebo mail info@barunka.org do 4. 12. 2019. Vstupné děti 60 Kč, dospělí 100 Kč.