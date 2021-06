Noc kostelů otevře chrámy všem návštěvníkům

KDY: 28. května

KDE: Náchodsko

ZA KOLIK: vstupné se neplatí

V pátek se uskuteční oblíbená Noc kostelů. Přinášíme seznam těch kostelů, které se do akce zapojily a připravily pro příchozí program v podobě prohlídek, výstav i koncertů:

- Broumov, děkanský kostel sv. Petra a Pavla

- Broumov-Velká Ves, Husův sbor a modlitebna CČSH

- Červený Kostelec, kostel sv. Jakuba Staršího

- Česká Skalice, Sbor Páně CČSH

- Malá Skalice, kostel Nanebevzetí Panny Marie

- Zlíč, kaple Narození Panny Marie

- Jaroměř-Josefov, kostel Nanebevstoupení Páně

- Semonice, kostel Českobratrské církve evangelické

- Jasenná, kostel sv. Jiří

- Náchod, kostel sv. Vavřince

- Nové Město nad Metují, děkanský kostel Nejsvětější Trojice

- Nové Město nad Metují, kostel Narození Panny Marie, klášterní

- Nové Město nad Metují Krčín, kostel Svatého Ducha

- Nový Hrádek, kostel sv. Petra a Pavla

- Slatina nad Úpou Boušín, kostel Navštívení Panny Marie

- Studnice, kostel sv. Jana Nepomuckého

- Teplice nad Metují, kostel Panny Marie Pomocné, Kamenec

- Zdoňov, kostel Nejsvětější Trojice

- Velké Poříčí, kostel Navštívení Panny Marie

Podrobný program najdete ZDE

Charitativní běh na Špince podpoří novoměstskou NONU

KDY: 29. května

KDE: Špinka u Červeného Kostelce

ZA KOLIK: startovné je 150 korun za dospělé a 80 korun za děti.



V pořadí už 4. Charitativní běh v areálu tábořiště na Špince je už za dveřmi a opět podpoří novoměstský stacionář NONA. Tratě budou dlouhé od 600 m do 10 km. Registrace závodníků je od 9 do 10 hodin. Běh je vhodný i pro pejskaře, rodiče s kočárky a všechny s dobrou náladou. Startovné je 150 korun za dospělé a 80 korun za děti.

Farmářské a řemeslné trhy v Pekle

KDY: 29. května od 11 hodin

KDE: Peklo u Nového Města nad Metují

ZA KOLIK:

Bartoňova útulna v Pekle u Nového Města nad Metují zve v sobotu od 11 hodin na Farmářské a řemeslné trhy. Opět bude připraveno plno řemeslných stánků a kulturní doprovodný program. Veškerý dobrovolný výtěžek bude věnován společnosti Pferda. Těší se na vás 31 prodejců. Od 10.30 do 15.00 hodin bude fungovat kyvadlová autobusová doprava od novoměstské sokolovny. Auta raději nechte doma, parkoviště je pouze pro kola. Ve 14.00 hodin je v plánu hudební vystoupení.

Vítání ptačího zpěvu

KDY: 29. května

KDE: Broumov

ZA KOLIK: zdarma



Vydejte se na procházku kolem řeky Stěnavy, při které se zaměříte na naše opeřené sousedy. Sraz je v 7:30 hodin na autobusovém nádraží v Broumově. Na programu bude nejen pozorování ptáků, ale i poznávání podle zpěvu, povídání o jejich životě a ukázka odchytu a kroužkování. Pokud máte, vezměte si dalekohled. Exkurze je vhodná pro širokou veřejnost včetně rodin s dětmi. Trasa je dlouhá přibližně 5 km, terén je vhodný i pro kočárky. Předpokládaný konec akce je v 11 hodin. Průvodcem bude Petr Kafka, dlouholetý člen České společnosti ornitologické. Pracuje jako zoolog na Správě CHKO Broumovsko. Vstupné se neplatí, ale počet míst je omezený. Rezervace: martina.junkova@broumovsko.cz, tel. 734 443 165.

Slavnostní otevření hradu Vízmburk

KDY: 29. května od 13 hodin

KDE: Havlovice

ZA KOLIK: od 15 let 100 korun, děti 50 korun

V sobotu se slavnostně otevře opravený hrad Vízmburk. Přijďte se podívat na nové expozice, maketu hradu, vizualizaci, fotogalerie z dob dávných i současných, hodovní místnost nebo šatlavu. Podíváte se do míst, kde jste ještě nebyli. Otevřené budou sklepy i vyhlídka na věži. Během odpoledne uvidíte průvod pana Tase, uslyšíte středověkou muziku a uvidíte šermující rytíře. Součástí je prodejní jarmark. Od 18 hodin na nádvoří zahrají divadlo děti a od 19.30 vystoupí místní ochotnický spolek.

Otevření hradu Vízmburk.Zdroj: archiv organizátorů

Výstup na Sněžku pro trojčátka Amálku, Žofinku a Viktorku

KDY: 29. května

KDE: Pec pod Sněžkou

ZA KOLIK: přispět můžete libovolnou částkou na transparentní účet Nadačního fondu KlaPeTo



V sobotu se uskuteční už 9. ročník charitativního výstupu na Sněžku. Letos na vrchol Sněžky vyrazíte hned pro tři roztomilé děti. Trojčátka Amálka, Žofinka a Viktorka Hráčkovy přišly na svět před čtyřmi lety s porodními váhami kolem půl kilogramu. Svůj život si doslova vybojovaly po náročných operacích a pobytech v různých neonatologických centrech, ale zdravotní následky si ponesou po celý život. Všechny tři mají dětskou mozkovou obrnu. Aby se jednou mohly postavit na vlastní nohy, potřebují peníze na pravidelné neurorehabilitace, které nehradí pojišťovny. Nadační fond KlaPeTo proto pro ně shání čtvrt milionu korun, další vybrané peníze pomohou opět desítkám ostatních těžce zdravotně postižených dětí. Pomozte společně postavit trojčátka na nohy!

Benefiční trika bude brzy možné zakoupit na e-shopu www.klapeto.eu za 300 korun, přispět lze už nyní také na transparentní účet NF KlaPeto: 2001375049/2010

Uvařte si svou zelňačku

KDY: do 11:30 hodin dne 31. května

KDE: Police nad Metují

ZA KOLIK: nic se neplatí

Poslední květnovou sobotu by se měl konat již 5. ročník tradičního klání o nejlepší zelňačku. Letos se ale můžete zapojit do „on-line“ hry: Uvař si svou zelňačku. Pravidla prvního úkolu jsou jednoduchá. V Informačním centru Pellyho domů si můžete vyzvednout plán hry, který vás provede městem a přilehlým okolím. Na stanovištích naleznete jednotlivé „zelné listy“ kousky fotografie z jednoho z ročníků soutěže. Vaším úkolem bude sestavit „zelnou hlávku“ celý obraz. Druhým úkolem je uvařit zelňačku samozřejmě tu nejlepší s rodinou nebo třeba s přáteli. Pravidla jsou klasická. Vařit by se mělo nejlépe na ohni, samozřejmě jak komu možnosti dovolí. Vyvarujte se přípravy v kuchyni. Důležité je zdokumentovat průběh vašeho snažení a samozřejmě výsledek. Zašlete maximálně 7 snímků na: kultura@policko.cz. Více podrobných informací najdete na FB Polická zelňačka 2021 - Uvař si svou zelňačku.