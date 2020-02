Vinná brána + Sláva českého piva a polských klobás

KDY: 29. 2. od 14.00 hodin

KDE: Meziměstí

ZA KOLIK: zdarma

V Salonu centra Walzel v Meziměstí se v sobotu od 14 do 19 hodin otevře Vinná brána. Přijďte ochutnat desítky druhů vín z moravských a českých vinařství. Čeká vás osobní setkání a ochutnávka vín s Lukášem Kyliánem z vinařství Ampelos. K vínům vyzkoušejte speciality našich místních dodavatelů. V ten samý den ve 14 hodin začíná v restauraci Švejk akce Sláva českého piva a polských klobás. Bude se čepovat 15 druhů českých piv, opékat, udit a grilovat polské klobásy a prodávat český pivní guláš a další dobroty. Hospodské písně zahraje skupina Klapeto.

Úklid Josefovských luk a okolí

KDY: 29. 2. do 9.00 hodin

KDE: Josefov

ZA KOLIK: zdarma



Unikátní komplex josefovské pevnosti, květnatých strání a Ptačího parku Josefovské louky si zasluhuje naši péči. Park je relativně čistý, ale přiléhající josefovské stráně a promenády jsou posety lahvemi, plasty a vším, co se sem, zajisté nedopatřením, dostalo. Přijďte pomoci s úklidem. Akce pro celou rodinu. V Ptačím parku se budou plít ostrovy kulíků a čejek, ořezávat hlavaté vrby a vyřezávat nálety. V okolí parku se budou sbírat odpadky. Děti čeká hra v Hledání malých pokladů v nejdivočejších koutech parku. Sraz v sobotu v 9 hodin u Podklasního mlýna pod Josefovem. Akce se koná za každého počasí, s sebou pevnou obuv do vlhka (do ptačího parku holinky), oděv, který se může umazat a svačinu. Oheň zajištěn. Úklid je pořádán společně s Uměleckou kolonií Bastion IV. v Josefově, Městem Jaroměř a dalšími organizacemi. Na viděnou se těší zřizovatelé ptačího parku České společnosti ornitologické, Umělecké kolonie Bastion IV. a zástupci Města Jaroměř.

Masopustní průvod

KDY: 29. 2. od 8.00 hodin

KDE: Hejtmánkovice

ZA KOLIK: není uvedeno



Obecní úřad Hejtmánkovice zve všechny domácí i přespolní na masopustní průvod masek, který se uskuteční v sobotu 29. února v Hejtmánkovicích. Průvod masek, maškar, tanečníků a muzikantů se začne řadit v 8 hodin na nádvoří Šolcovny.

Noty na buben

KDY: 1. 3. 2020 v 16.00 hodin

KDE: Hronov

ZA KOLIK: 70 Kč



Nedělní rodinná pohádka v Jiráskově divadle v Hronově. Hraje divadlo KaKá Praha.Osm not ve stupnici, osm postav v pohádce, dvě rodiny. Všichni spolu hrají a ladí, ovšem jen do doby, než se otcové rozkmotří. Najdou děti, které se spolu i přes zákaz rodičů chtějí kamarádit, řešení? Pochopí rodiny jednotlivých not, že bez těch druhých nedokážou zahrát písničku? Autorské hudební představení. Děti do 2 let vstup zdarma.

Pohádkový karneval

KDY: 1. 3. 2020 ve 14.00 hodin

KDE: Police nad Metují

ZA KOLIK: 40 Kč



V Pellyho domech v Polici nad Metují se v neděli 1. března uskuteční dětský karneval. Tři hodiny plné písniček, tance a soutěží v režii týmu Dětských akcí. Sál a bar s občerstvením otevřen hodinu před začátkem akce.

Sobotní večer ve znamení tance

KDY: 29. 2. 2020

KDE: Náchodsko

Smíme prosit?

V rámci oslav 10 let od svého založení pořádá soubor Police Symphony Orchestra třetí ročník plesu Smíme prosit?, který se uskuteční v sobotu 29 února od 19 hodin v Městském divadle Dr. J. Čížka v Náchodě. Kromě PSO zahrají také kapely Zatrestband, HarMálek Orchestr a Black Buřiňos. S Kateřinou Steinerovou si užijete originální školu tance a dechberoucí akrobacii předvedou Losers Cirque Company. Moderace večera se ujme Jan Maxián. Sál se otvírá v 18 hodin. Po skončení plesu ve 2.15 hodin vyjíždí od divadla směr Broumov, Nové Město nad Metují, Rtyně v Podkrkonoší a Jaroměř. Jízdenku v ceně 20 Kč je možné zakoupit na plese.

Maškarní ples

Sbor dobrovolných hasičů Stolín pořádá v sobotu 29. února 2020 v hasičské zbrojnici Stolín od 20 hodin zábavu v maskách pro dospělé.. Čeká vás masopustní občerstvení a živá hudba. Vstup v masce zdarma.