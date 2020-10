Zažijte dobu kamennou

Lovci, sběrači, nástroje, jeskynní malby, lov mamuta, založení ohně… Dva týdny od pondělí 28. září do neděle 11. října budou v obchodním a zábavním centru Futurum Hradec Králové patřit pravěku, přesněji době kamenné. Právě v těchto dnech se zde uskuteční originální edukativní výstava pro děti Zažij dobu kamennou. Prohlídky se budou konat vždy od 8.00 do 18.00 a o víkendu od 9.00 do 18.00 hodin.

Vstupné zdarma. Dopolední program je ve všední dny vyhrazen mateřským a základním školám. Odpoledne pak bude prostor věnovaný rodinným výpravám či zájmovým skupinám. Vždy je nutné si termín předem zarezervovat. Prohlídky budou formou komentované exkurze v omezeném počtu účastníků.

Fotografové představí Františka Kulhánka, náchodského Gočára

Náchod se pyšní hned několika významnými osobnostmi. Jedním z nich je i František Kulhánek. Ten získal roku 1938 pozici městského architekta a podílel se na zásadních krocích, které ovlivňují dodnes vzhled a chod města. Vášnivě se věnoval také fotografování. Nynější členové Fotoklubu Náchod se proto rozhodli v rámci plánované výstavy Fotografický podzim představit jeho osobnost, tvorbu i život, a to výstavou ve výstavní síni Muzea Náchodska. Výstava potrvá do 8. listopadu.

Na výstavě vám poradí, jaké houby sbírat, nebo nechat v lese

Houbařská sezona je v plném proudu a v žacléřském muzeu vám nabídnout možnost prohlédnout si živé houby pěkně pohromadě. „Zavítejte k nám na výstavu živých hub doplněnou odborným výkladem a mykologickou poradnou, fungující po celou dobu konání výstavy,“ zve pořádající Mykologický kroužek Trutnov z.s., pod vedením Petra Kuráně ze Žacléře. Výstava je k vidění v pátek a sobotu ve společenských prostorách muzea vchod z boku z ulice Sadové.