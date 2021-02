Police Symphony Orchestra zazní z místních rozhlasů

KDY: sobota 30. ledna 2021 od 15:00 do 15:20 hodin

KDE: městské a obecní rozhlasy napříč republikou

ZA KOLIK: zdarma

Symfonický orchestr Police Symphony Orchestra (PSO) z Police nad Metují připravuje pro posluchače hudební happening „Na slyšenou!“. Ten je koncipován jako živé vysílání pro obyvatele obcí a měst v celé České republice prostřednictvím místních rozhlasů. Cílem je vnést do veřejného prostoru pozitivní náladu prostřednictvím živé kultury, samozřejmě s veškerým respektem

a ohledem na bezpečnost v aktuální situaci. Samosprávy měst a obcí se až do pátku 29. 1. 2021 mohou stále připojovat. Stačí poslat email na adresu naslysenou@policesymphony.cz a v něm klidně jen “Jdeme do toho”, ostatní informace obdrží obratem. Součástí příprav je i podpora na sociálních sítích, kterou orchestr pro jednotlivé obce předpřipravil a poskytne tak možnost přihlášeným, aby se dál o událost podělili s obyvateli a přizvali je k poslechu. Z rozhlasů zazní například Krkonošské pohádky, lyrikálové Hladiny s Honzou Sklenářem, hitovka Warvick Avenue v podání Karolíny Soukupové a Mišíkův Sluneční hrob. Orchestr se touto akcí hlásí k iniciativě #kulturunezastavis, založenou pražským souborem Cirk La Putyka. Iniciativa si klade za cíl přinášet živou kulturu publiku v období pandemické krize. Bezpečně a s respektem k vládním nařízením.

Online tréninky pro celé rodiny

KDY: online přes aplikaci ZOOM

KDE: www.skceskaskalice.cz/online-treninky

ZA KOLIK: zdarma



SK Česká Skalice pořádá pravidelná online cvičení celého těla nejen pro děti, ale pro všechny, kteří se chtějí hýbat. Jedná se o zhruba 40 minut cvičení, kdy se pěkně zapotíte a protáhnete celé tělo. Je to velká zábava. Cvičení je zdarma.

"Myslíme si, že pohyb a dobrá nálada je základ toho, abychom byli zdraví. Těšíme se na vás!" vzkazují trenéři SK Česká Skalice. Připojit se můžete přes mobil, tablet i počítač. Veškeré informace najdete na webu www.skceskaskalice.cz/online-treninky.

O dřevěného Krakonoše 2021

KDY: 30. - 31. ledna 2021

KDE: Rokytnice nad Jizerou

ZA KOLIK: startovné 300 korun



Ve skiareálu Horní Domky se uskuteční 21. ročník skialpové akce O dřevěného Krakonoše 2021. Přihlášení do závodu bude online. Registrace bude otevřená v sobotu 30. ledna od 8 do 15 hodin a v neděli od 8 do 12 hodin. V těchto časech můžete také individuálně vystartovat. Na výběr se nabízejí tři různě obtížné trasy, které budou v terénu značené, kontrolované a průběžně opravované. „Rádi bychom nepřerušili tradici skialpového závodu v Rokytnici nad Jizerou a proto vás zveme i na tento covidový ročník. Věříme, že se přijedete projít a užít si krásu zdejší krajiny, i když to vše nebude okořeněné vyhlášením vítězů,“ vzkazují pořadatelé. Více informací na webu www.krakonos.cz a FB profilu: @o.dreveneho.krakonose.





Soutěž Žacléřsko ve fotografii

KDY: do 31. července 2021

KDE: Žacléřsko

ZA KOLIK: zdarma



Město Žacléř a Mikroregion Žacléřsko vyhlašují fotografickou soutěž pro širokou veřejnost. Pořizovat lze snímky barevné i černobílé, tematicky libovolné, bez omezení formátu i použitého přístroje. Soutěž je určená pro amatérské fotografy, jeden autor může přihlásit maximálně 5 snímků. Soutěží se o peněžité výhry i věcnou cenu za nejlepší snímek z Rýchorského náměstí. Snímky lze zasílat na mail starosta@zacler.cz do konce července, srpen bude vyhrazený pro hlasování veřejnosti a hodnocení poroty. Nezapomeňte uvést jméno, kontakt, název snímku a místo pořízení. V září město připraví výstavu, jejíž vernisáž je naplánovaná na 1. října do Galerie Pošta. Nejlepší fotografie budou prezentovány na výstavě v Galerii Pošta Žacléř, na webových stránkách obcí a facebookových profilech, případně využity k propagaci regionu při zachování autorských práv.

Vydejte se na naučnou stezku Karla Jaromíra Erbena

KDY: kdykoliv

KDE: Miletín

ZA KOLIK: zdarma



Letos tomu bude deset let, kdy byla slavnostně otevřená naučná stezka slavného rodáka Miletína. Stezka začíná u Erbenova rodného domku, je dlouhá zhruba pět kilometrů a má celkem deset zastavení, které se věnují životu a dílu K. J. Erbena. Na stezce, která vede převážně přírodou a je vhodná pro všechny věkové kategorie, naleznete také dřevěné sochy Polednice (na snímku) a Pána na koni. V obou sochách jsou tajné schránky, do kterých mohou psát děti svá přání. Stezka vás také provede Svatojánskými lázněmi a krásným okolím Miletína.

Výtvarná soutěž Podzvičinsko očima dětí

KDY: do 31. března 2021

KDE: Podzvičinsko

ZA KOLIK: zdarma



Nechce se vám o víkendu ven? Pobídněte děti, aby zkusily tvořit a zapojily se do soutěže. Spolek Podzvičinsko společně se Základní školou a Mateřskou školou Bílá Třemešná, MAS Podchlumí a Galerií plastik Hořice vyhlásil 1. listopadu 2020 další ročník výtvarné soutěže „Podzvičinsko očima dětí“. V pořadí již šestý! Termín pro ukončení zasílání výtvarných děl byl z původního 15. ledna 2021 prodloužen až do 31. března 2021! Tématem soutěže jsou Hrady a zámky v Podkrkonoší a Krajina Podkrkonoší. Soutěž je určena pro všechny děti mateřských a základních škol v Podkrkonoší, soutěží se ve 4 kategoriích: předškolní, 1. – 3. třída, 4. – 6. třída a 7. – 9. třída. Své kresby, malby nebo grafiky ve formátech A3 nebo A4 posílejte, prosím, na adresu: ZŠ a MŠ Bílá Třemešná 313, 544 72 Bílá Třemešná. S ohledem na obtížnou a stále přetrvávající situaci způsobenou Covidem-19 je možné také práce nafotit a poslat přes např. úschovnu (www.uschovna.cz) na email: janca.baudys@gmail.com. Samotné práce je nutné poslat poštou nejpozději do 31. března 2021. Výsledky soutěže budou slavnostně vyhlášeny v rámci tradiční akce Otevírání turistické sezóny na Zvičině v květnu 2021.