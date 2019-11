Název akce: Vánoční trhy

KDY: 30. 11. a 1. 12. 2019 od 9.00 hodin

KDE: Náchod

ZA KOLIK: není uvedeno

Jedenácté Vánoční trhy v Náchodě se tradičně uskuteční v jídelně Rubeny a to v sobotu 30. listopadu a v neděli 1. prosince od 9 do 17 hodin. Čekají na vás stánky s adventními věnci, vánočními ozdobami a dekoracemi, ale třeba i košíky, svíčky či šperky. Občerstvit se můžete kvalitní kávou nebo medovinou a hlad zahnat vynikajícími výrobky z pekařství. Po celý víkend je připraven program pro nejmenší v podobě dětských dílniček.

Nejen děti, ale i dospělí mohou zkusit výrobu adventních věnců a malování vánočních ozdob. Přijďte se naladit na tu správnou atmosféru Vánoc!

Název akce: Zimní táboření na Hvězdě

KDY: 30. 11. a 1. 12. 2019

KDE: Police nad Metují

ZA KOLIK: zdarma

Na Hvězdě, vršku nedaleko Police nad Metují dnes v 16.30 hodin slavnostně zahájí 56. ročník zimního táboření a zapálí vatru. Navečer se účastníci mohou těšit na společenskou zábavu s country a trampskou kapelou Slaveňáci. Dojde také k vyhlášení nejstaršího, nejmladšího a nejvzdálenějšího účastníka či nejpočetnější party. Neděle bude ve znamení ukončení zimního táboření, úklidu a loučení s kamarády.

Název akce: Jaroslav Uhlíř

KDY: 30. 11. 2019 v 19.00 hodin

KDE: Červený Kostelec

ZA KOLIK: od 370 Kč



Koncertní program největších hitů, ve kterém vystupuje Jaroslav Uhlíř společně se skvělou doprovodnou kapelou v klasickém rockovém složení se koná v Divadle J. K. Tyla v Červeném Kostelci. Diváci se mohou těšit na nezapomenutelné písničky, které za posledních 40 let vytvořil J. Uhlíř převážně ve spolupráci se Z. Svěrákem, jako jsou „Holubí dům“ , „Severní vítr“ , „Ani k stáru“ , „Není nutno“ atd.





Název akce: Slavnostní rozsvícení vánočního domu

KDY: 30. 11. 2019 v 17.00 hodin

KDE: Josefov

ZA KOLIK: není uvedeno



V Bauerovic zahradě (bývalé zahradnictví, Langiewiczova 304) v Josefově je připraveno setkání se slavnostním rozsvícením vánočního domu. Vystoupí sbor BelCanto ze ZUŠ A. Šporka v Jaroměři, připravena je pohádka pro děti O prasátkách v podání LS Boďi Jaroměř a otevřena bude Ježíškova nebeská kancelář. Nebude chybět ani vánoční občerstvení.

Název akce: Advent v Městském muzeu

KDY: 30. 11. 2019 od 9.00 hodin

KDE: Jaroměř

ZA KOLIK: není uvedeno



Městské muzeum v Jaroměři vás zve na tradiční Advent v Muzeu, který se uskuteční v sobotu 30. listopadu od 9 hodin. Připraveno je vystoupení dětských pěveckých sborů, koncert pěveckého komorního sdružení Cantus, čí vánoční dílničky.

Název akce: Výlov rybníka Balaton

KDY: 30. 11. 2019 od 9.00 hodin

KDE: Červený Kostelec

ZA KOLIK: zdarma



Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Červený Kostelec vás v sobotu 30. listopadu zvou na výlov rybníka Balaton v Červeném Kostelci. Uvidíte tradiční práci rybářů a prohlédnete si v připravených kádích živé ryby z výlovu. Přijďte si od 9 hodin zakoupit čerstvé kapry na Vánoce nebo jen tak přihlížet výlovu. Podávat se budou rybí pochoutky, teplé nápoje a další občerstvení.

Název akce: Adventní prohlídky

KDY: 1. 12. 2019 od 11.00 hodin

KDE: Broumov

ZA KOLIK: 130 Kč



Přijďte si do benediktinského kláštera v Broumově vychutnat adventní atmosféru a odpočinout od předvánočního shonu. Při adventních prohlídkách, které se konají v neděli 1. prosince, se pokocháte vánočně vyzdobeným klášterem a dozvíte se více o vánočních zvycích a tradicích. Prohlédnete si nejkrásnější historické interiéry – vzácně dochovanou klášterní knihovnu se 17 tisíci svazky knih, refektář s unikátní kopií Turínského plátna a klášterní kostel sv. Vojtěcha s bohatou freskovou výzdobou. Prohlídky se konají v časech: v 11, ve 12, 13, 14, a v 15 hodin.

Název akce: Adventní koncert

KDY: 1. 12. 2019 v 18.30 hodin

KDE: Náchod

ZA KOLIK: zdarma



Město Náchod vás v neděli 1. prosince v 18.30 hodin zve do Městského divadla Dr. J. Čížka na adventní koncert s hosty Světlanou Nálepkovou a Tomášem Savkou.

Název akce: Na Zlatém Jezeře

KDY: 30. 11. 2019 v 19.00 hodin

KDE: Jaroměř

ZA KOLIK: není uvedeno



Divadelní spolek Hraničář vás zve do Městského divadla v Jaroměři na příběh vyprávějící o lidské soudržnosti, lásce na celý život, o tom, co se mělo říci a nikdy neřeklo, co se možná nemělo nikdy vyslovit a přesto to zaznělo, o mláďatech, která opouštějí hnízdo a zase se (někdy) vracejí, o hledání životní rovnováhy. Příběh vypovídající o jemných, často nepostřehnutelných nitkách přátelství a potřebě opřít se o druhého člověka.

Název akce: Bleší trhy

KDY: 30. 11. 2019 od 8.00 do 11.00 hodin

KDE: Jaroměř

ZA KOLIK: zdarma



Spolek PRONÁMĚSTÍ zve prodejce a kupující na poslední BLEŠÍ TRHY v tomto roce, které budou v sobotu 30. listopadu v době od 8 do 11 hodin na Velkém podloubí náměstí v Jaroměři. Prodat, koupit a vyměnit zde můžete věci, které se již běžně nevidí a navíc za velmi příznivé ceny. Prodat můžete to, co doma již nepotřebujete, ale jinému se může hodit a udělat radost. Přijďte včas nakoupit netradiční a originální vánoční dárky !