Otevírá se plavecký bazén, Jiráskovo koupaliště zůstává zavřené

KDY: od 4. června

KDE: Náchod

ZA KOLIK: vstupné dle ceníku ZDE

Krytý plavecký bazén bude otevřený od pátku 4. června v časech pro veřejnost v červnu:

Po 5:30 - 8:00, 13:30 - 16:00, 19:00 - 20:30

Út 5:30 - 8.00, 13:30 - 16:00, 17:30 - 20:30

St 5:30 - 8:00, 13:30 - 16:00, 19:00 - 20:30

Čt 5:30 - 8.00, 13:30 - 16:00, 17:30 - 20:30

Pá 5:30 - 8.00, 13:30 - 16:00, 17:30 - 20:30

So + Ne 13: 00 - 20:30

Provoz saun : v neděli společná 17 :30- 20:30 a ve čtvrtek muži a ženy zvlášť 15:30 - 20:30 hodin.

Pro vstup do bazénu bude potřeba test (Ag ne starší 72 hodin, PCR 7 dní), doklad o očkování nebo potvrzení o bezinfekčnosti.

Podrobná pravidla pro vstup najdete ZDE

Provoz krytého bazénu bude pro veřejnost také o letních prázdninách ve všední dny 5:30 - 20:30 a víkendy 8:00 - 20:30 hodin. Jiráskovo koupaliště zůstane v létě pro veřejnost uzavřené. Důvodem je plánovaná rekonstrukce dětského bazénu a brouzdaliště.

Plavecký areál se otevře v sobotu

KDY: 5. června od 9 hodin

KDE: Jaroměř

ZA KOLIK: dle ceníku ZDE



S sebou si vezměte plavky, roušku, antigenní test ne starší 3 dny nebo PCR test ne starší 7 dní. Testy musí být potvrzené certifikovaným pracovištěm, ne domácí samotest. Testy nahrazuje potvrzení o prodělaném onemocnění nebo absolvovaném očkování. Kapacita areálu maximálně 750 osob.

Otevírací doba v červnu:

Pondělí - pátek: 10.00 - 19.00 hod.

Sobota a neděle: 9.00 - 19.00 hod.

Dobročinný běh pro Městský psí útulek v Broumově

KDY: 5. června od 9 do 18 hodin

KDE: Nové Město nad Metují

ZA KOLIK: startovné je 50 korun

V sobotu se uskuteční už 6. ročník dobročinného běhu pro psy a kočky bez domova z broumovského útulku. Kvůli covidovým opatřením bude start průběžný, a to mezi 9. a 18. hodinou. Trasy o délkách zhruba 3 a 6 km budou upřesněné těsně před během. Startovné je 50 korun. Vítaní jsou běžci, chodci, cyklisté, rodiče s kočárky a samozřejmě vezměte i vaše čtyřnohé mazlíčky. Máte to do Nového Města nad Metují daleko, nebo se vám nehodí termín? Zapojte si distančně. „Vyberte si libovolnou trasu a termín, při běhu či výšlapu se vyfoťte, foto sdílejte v události dobročinného běhu na facebooku a startovné pošlete útulku na účet,“ radí pořadatelé.

Africké trhy lákají na to nejlepší ovoce

KDY: 5. června od 9 do 15 hodin

KDE: Náchod

ZA KOLIK: vstupné se neplatí



Do Náchoda se už v sobotu vypraví prodejci s tím nejlepším přímo ze Afriky! Přijďte na Masarykovo náměstí ochutnat skvělé tropické ovoce, které pěstují drobní ugandští farmáři. Všechno je tak akorát zralé, čerstvé a bez chemie. Nakoupíte zde nejen čerstvé ovoce z Afriky, ale i sušené ovoce, dálkami vonící koření ze Zanzibaru, kvalitní kávu, čaj, džemy a mnoho dalšího.

„Kdo si hraje, nezlobí"

KDY: od 4. června do 22. srpna

KDE: Náchod

ZA KOLIK: Plné vstupné (dospělí): 45 korun

Snížené vstupné (děti od 6 let, studenti, důchodci): 30 korun

Na letní sezónu připravilo Muzeum Náchodska ve výstavní síni v Tyršově ulici v Náchodě výstavu hraček zaměřenou především na produkci náchodského Kovodružstva a jeho nástupnických firem Kovap a Kaden. Přijďte si zavzpomínat na tradiční mechanické a plechové hračky, které měl v dětství téměř každý doma. K vidění je produkce dřívější i současná. Výstava bude otevřená od 4. června do 22. srpna každý den kromě pondělí od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. Během letních prázdnin v červenci a srpnu poté denně ve stejném čase.

9. ročník plaveckého maratonu Na Špince přes Špinku

KDY: 5. června od 10 do 15 hodin

KDE: rybník Špinka, Zábrodí

ZA KOLIK: diváci vstupné neplatí



Výtahy Náchod - Metujští tygři, sportovní klub dálkového a zimního plavání, pořádá 9. ročník plaveckého maratonu „Na Špince přes Špinku“. Disciplíny: dorost, dospělí a masters: 3 km, 5 km, 10 km, 15 km

kadeti: 3 km, 5 km

žactvo: 1 km, 3 km

veřejnost : 1 km

Časový limit: 15 km závodník s horším mezičasem na 10 km než 4:00:00 musí opustit trať.

Novoměstský zámek opět vítá návštěvníky

KDY: od 1. června

KDE: Nové Město nad Metují

ZA KOLIK: dle ceníku ZDE

Zámek je v červnu pro veřejnost otevřený od úterý do neděle v čase od 9 do 16 hodin.

V uvedené otevírací době se rovněž můžete projít zámeckou zahradu a lipovou alejí.

Zavítejte také na první výstavu v letošním roce, která je k vidění v Galerii Za Pokladnou. Jedná se o autorskou výstavu fotografií „Procházka Evropou“ pana Vladimíra Klofáče.