Safari park opět vítá návštěvníky

KDY: denně od 9 do 18 hodin

KDE: Dvůr Krílové nad Labem

ZA KOLIK: platí se nížené vstupné, ceník najdete ZDE

Safari park se dnes 3. prosince znovu otevírá svým příznivcům. Čekají na ně některá opatření i snížené vstupné. Otevření safari parku provází mimořádná opatření související se snahou omezit šíření koronaviru. V celém areálu platí povinnost nosit roušky, a to ve vnitřních i venkovních prostorách. Je třeba dodržovat dvoumetrové rozestupy a používat dezinfekci, která je k dispozici je ve speciálních stojanech v areálu. Pavilony a vnitřní expozice jsou otevřené v jednosměrném režimu a vstup do areálu je možný pouze přes pokladnu Kibo, která se nachází u letního vjezdu do safari. Pro návštěvníky platí až do 3. ledna 2021 snížené vstupné. Toto vstupné zůstává v platnosti i po dobu Vánoční zoo, tedy od 19. prosince. Navzdory otevření utrpěl safari park druhým nuceným uzavřením finanční ztrátu přesahující šest milionů korun, která nadále roste každým dnem. Pokud byste se rozhodli pomoci i jinak než svou návštěvou, můžete například adoptovat některá z tamních zvířat nebo je pozvat na jídlo. V platnosti jsou i DMS nebo konto Wildlife, z něhož safari park financuje záchranné programy přímo v Africe.

Výstava betlémů, hraček i farmářský trh

KDY: dnes i v příštích dnech

KDE: Náchod, Hronov, Police nad Metují

Muzeum Náchodska se ve čtvrtek 3. prosince po nucené pauze opět otevřelo veřejnosti. „Stálou expozici v Broučkově domě na Masarykově náměstí v Náchodě jsme nejenom rozšířili o pár nových exponátů, ale přichystali jsme i vánoční výstavu Betlémy, která nakonec nahradí původně avizovanou výstavu Těšíme se na Vánoce,“ prozradila pracovnice muzea Andrea Kösslerová. Betlémy budou ke zhlédnutí až do 10. ledna 2021, denně kromě pondělí od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.

Ve výstavní síni na rohu Zámecké ulice v Náchodě pak na vás pak čeká výstava Ing. arch. František Kulhánek náchodský Gočár, kterou se muzeum vzhledem k okolnostem rozhodlo prodloužit až do 17. ledna. Otevřeno je denně mimo pondělí od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.

Stará škola Dřevěnka v Polici nad Metují se návštěvníkům otevře v pátek 4. prosince výstavou „Hračky, aneb také jste to našli pod stromečkem?“ K vidění bude do 31. ledna a otevřeno bude každý den kromě pondělí od 9.30 do 12 a od 13 do 17 hodin.

Od 3. prosince dne je přístupný i Jiráskův rodný domek v Hronově, kde se každý prosincový víkend (od pátku do neděle od 10 do 16 hodin) můžete těšit na prohlídky s tradiční vánoční výzdobou. Trhy se v Jiráskově rodném domku letos bohužel neuskuteční. Náhradou za ně ale může být jednodenní farmářský trh v klášteře v Polici nad Metují, který se koná v sobotu 5. prosince od 10 do 15 hodin.

Starohradské pohádkové peklo láká na čerty a čertice

KDY: 5. a 6. prosince

KDE: hrad a zámek Staré Hrady

ZA KOLIK: ceník najdete ZDE

Navštivte o víkendu starohradské pohádkové peklo! Na každého člobrdíka čeká pohádkový dárek originální starohradské pohádkové pexeso. Projděte si pohádkovou stezku Zámeckým sklepením uvidíte obry, vodníky draky, skřítky a hlavně starohradské čertíky, čertice a čertenice. Navštívíte čertovskou domácnost, kde vládne pevnou rukou čertenice Belzefíra, čertovskou školu s neposednými čertíky a čertovskou paní učitelkou Elixírou a také pekelnou direkci, kde mají hlavní slovo Lucifera Honoráta a princezna Peklinda. Lucifer Podpantofel je musí tak trochu poslouchat. Pohádkovou stezku si projdete sami podle vlastního tempa.

Muzeum východních Čech zve na výstavy

KDY: ÚT,ST, ČT, SO, NE: 10.00 - 18.00 hodin

PÁ: 10.00 - 20.00 hodin

PO: zavřeno

KDE: Hradec Králové

ZA KOLIK: ceník najdete ZDE

Muzeum východních Čech v Hradci Králové je od 3. prosince 2020 znovu otevřeno pro veřejnost. V budově na Eliščině nábřeží může být v rámci opatření PES 3 celkem 27 návštěvníků.

Aktuální výstavy:

Záchrankou kolem světa - prodlouženo do 3. ledna 2021

Pražský groš - do 31. ledna 2021

Poklady sbírek Královéhradeckého kraje - do 21. února 2021

Století Karla Otčenáška - do 7. února 2021

Trhy přinesou vánoční náladu

KDY: 5. prosince od 10 do 16 hodin

KDE: Nová Paka

ZA KOLIK: vstupné se neplatí

Sobotní Mikulášský advent se uskuteční na náměstí v Nové Pace. Přijďte se naladit na letošní svátky návštěvou trhů, i když letos jinou, trochu menší formou. Můžete se těšit na tradiční betlém s ovečkami, vánoční písně a stánky s klasickými vánočními i regionálními produkty.

Černý mlýn v Městské Habrové ožije čertovským rojením

KDY: pátek 4. prosince v 16.00 hodin

KDE: Městská Habrová

Na dobrodružné hry a stezku pro děti i ohňovou show se mohou těšit odvážlivci, kteří se v pátek 4. prosince vydají do „Černýho mlejna“ v rychnovské části Městská Habrová. Čertovské rojení tu začne v 16 hodin, letos však bude jen pro zaregistrované. Přihlásit se můžete na čísle 605 780 877 zasláním SMS, do níž napíšete jméno a příjmení, jména členů rodiny, co přijdou s Vámi/peklo (pokud máte zájem jít do pekla), nebo připojte poznámku bojíme se (pokud se k prckovi strašidelní čerti nemají přibližovat). „Počet hříšníků v pekle je omezen,“ upozorňuje mlynář Zdeněk Zídka, který akci pořádá.