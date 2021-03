Virtuální prohlídka zámku ve Vrchlabí

KDY: kdykoliv

KDE: prohlídku spustíte ZDE

ZA KOLIK: zdarma



Projděte si okolí a interiéry zámku, ve kterých se dozvíte, na co se jednotlivé místnosti používají, jaké historické milníky má zámek za sebou nebo kdo se o nynější podobu zámku zasloužil. Prohlídkou vás i s výkladem provede samotný pan starosta a zároveň vám u této příležitosti poodhalí nějaké ze svých plánů s městem do budoucna.





Geolokační výletní hry

KDY: kdykoliv, nyní za dodržení vládních nařízení

KDE: v Náchodě

ZA KOLIK: zdarma



Zachráníš život českému králi Fridrichu Falckému a pomůžeš mu uprchnout přes Náchod do Slezska? Podaří se Ti zlomit zlověstnou kletbu, jež visí nad náchodským zámkem jako temný mrak? Vydáš se s princeznou Idou do obnovených Malých lázní Běloves a budeš hledat lék na její vážnou nemoc? Všechno toto můžeš nově zažít v Náchodě, kde vznikly nové geolokační hry. K jejich odehrání Ti postačí jen chytrý telefon s mobilní aplikací GEOFUN.

První hra „Náchodská podkova“, jejíž děj je inspirován stejnojmennou pověstí, má královského průvodce. A to doslova, neboť je jím sám český král Fridrich Falcký. Ten se po prohrané bitvě na Bílé hoře ocitl ve velkých nesnázích a musí přes Náchod urychleně opustit České království. Podaří se mu zachránit si holý život?

Druhá hra, pojmenovaná „Na tom zámku straší!“, je taktéž inspirována jednou z místních pověstí. Na náchodském zámku se dějí prapodivné věci, které zřejmě souvisí s událostmi, které se zde v minulosti staly. Je nezbytné přijít tomu na kloub a tajemnou kletbu zlomit, protože jen tak zde majitel náchodského panství, Ottavio Piccolomini, konečně nalezne svůj vytoužený klid.

Třetí novou náchodskou hrou „Zachraň princeznu!“ provází její Jasnost princezna Ida Waldecko-Pyrmontská, která v Malých lázních Běloves hledá lék na své vážné zdravotní neduhy. Hráči ji zajisté rádi doprovodí a zabojují o záchranu jejího života.

Nově spuštěné geolokační výletní hry zábavnou a zážitkovou formou seznamují se zajímavostmi výše uvedených míst. Pro instalaci her postačí v internetovém prohlížeči chytrého telefonu otevřít jednu z těchto adres qr.geofun.cz/593, qr.geofun.cz/594, qr.geofun.cz/595. Zařízení samo nabídne instalaci bezplatné aplikace GEOFUN a následně stažení vybrané hry. Pak již stačí jen dojít na start jednotlivých výletů (před Městské informační centrum Náchod, na parkoviště u Státního zámku Náchod, nebo před Městské informační centrum Malé lázně Běloves) a aplikace sama nabídne odstartování jednotlivých her. Hry je možné odehrát kdykoliv během roku a každá z nich zabere jednu hodinu. V současné době je třeba dodržovat veškerá vládní nařízení a omezení.

Ve hře budete bojovat proti podlým padouchům

KDY: kdykoliv

KDE: v pohodlí svého domova

ZA KOLIK: od 1 279 korun



Fanoušci komiksů a filmů od Marvelu si přijdou na své. Vydavatel Fantasy Flight Games totiž připravil karetní hru Marvel Champions, ve které budete s oblíbenými hrdiny bojovat proti podlým padouchům. V češtině hru vydává Blackfire. Každý hráč si na začátku zvolí jednoho hrdinu, za kterého hraje. Všichni bojují proti společnému nepříteli a vzájemně si pomáhají. Vyhrávají tedy buď všichni, nebo nikdo. V základním balení hry najdete tyto hrdiny a padouchy: Black Panther, Iron Man, Captain Marvel, Spider-Man, She-Hulk / Rhino, Klaw a Ultron. Pokud se vám vše podaří, padouch je poražen, svět zachráněn a hru vyhráváte. Hru lze koupit v e-shopech od 1 279 korun.

Kniha Dvanáct strun Karla Zicha je plná muziky, lásky a vzpomínání

KDY: kdykoliv

KDE: v pohodlí svého domova

ZA KOLIK: od 410 korun



Unikátní sbírka rozhovorů, jakýsi kubistický portrét, z jehož úhlů lze složit pestrý obraz osudů zpěváka Karla Zicha a lidí kolem něj. Tak to je kniha Dvanáct strun Karla Zicha z pera Michala Bystrova, Marty Bystrovové a Zdeňka Hazdry. Na začátku byla stará, oprýskaná kytara. A dva kamarádi, kteří si vysnili knížku o životě slavného strýce jednoho z nich. Navazovali pomyslné struny, pokusili se ten ztichlý nástroj rozehrát. Jedna z největších hvězd české pop music zemřela předčasně, v pouhých pětapadesáti letech. Kolegové, příbuzní a známí na ni bez výjimky vzpomínají s láskou. Kniha je k mání v e-shopech od 410 korun.

Afročtení

KDY: kdykoliv

KDE: https://www.darkysmyslenkou.cz/knihy/

ZA KOLIK: od 199 korun



Ponořte se do magického světa napínavých dobrodružných a romantických příběhů spisovatelky Hany Hindrákové z Trutnova. Některé se skutečně staly, jiné se odvíjely jen v představách. Dotkněte se horkých paprsků rovníkového slunce, projíždějte se rozlehlou savanou. Společně s hlavními hrdiny poznávejte černý kontinent plný protikladů a tajemného voodoo. Svět šamanů a čarodějů. Svět, kde se stále věří v sílu kouzel.





100 let se Švejkem

KDY: po celý měsíc březen

KDE: www.dvojka.rozhlas.cz

ZA KOLIK: zdarma



Už sto let jsme bohatší o knihu, která pojmenovala přístup k životu, obohatila češtinu i náš humor a dala nám nadhled. 1. března 1921 poprvé vyšel legendární román Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Český rozhlas nyní nabízí věhlasné dílo Jaroslava Haška v několika verzích. Zaposlouchejte se do Švejkových historek v podání čtyř skvělých herců – Josefa Somra, Oldřicha Kaisera, Jana Pivce a Karla Högera. Navíc na stránkách rozhlasu naleznete i kvíz, ukázky archivních nahrávek a další zajímavosti spojené se vznikem díla i švejkovským stoletím. Poslouchejte na webu Dvojky, Vltavy nebo v aplikaci mujRozhlas.