Rozverná komedie Světáci v Kolárově divadle.

KDY: 8. 2. v 19.00 hodin

KDE: Police nad Metují

ZA KOLIK: 140 Kč

Divadelní soubor Kolár uvede v sobotu 8. února v Kolárově divadle v Polici nad Metují komedii Světáci. Rozverný příběh tří venkovských zedníků – fasádníků, kteří se dostanou se svou prací do Prahy. Tito dělníci si usmyslí, že si užijí radovánek, které jim poskytuje hlavní město a proto se rozhodnou, že alespoň na jednu noc budou vystupovat jako skuteční životem protřelí světáci. Vyrazí proto do „lepší“ společnosti a seznámí se s ne zcela nepodobnou trojicí lehkých dámiček.

Dětem se představí Čtyřlístek a talisman moci

KDY: 8. 2. v 15.00 hodin

KDE: Broumov

ZA KOLIK: 50 kč



Báječný Čtyřlístek zavítá do Městského divadla v Broumově se zbrusu novým dobrodružstvím, které pro vás připravilo Divadlo D5. Pohádka plná legrace, napětí a pěkných písniček. Tentokrát se čtyři kamarádi vydávají za bájným talismanem, který umí ovládat vše živé. Aby ho získali, musí se vypravit do dalekých himalájských hor nebo na prosluněnou Havaj. Do cesty se jim ovšem postaví prohnaný a vykutálený profesor Zádrhel, který si na kouzelný talisman dělá také zálusk.

Nedělní pohádka na motivy Hanse Christiana Andersena.

KDY: 9. 2. v 15.00 hodin

KDE: Divadlo Dr. Josefa Čížka Náchod

ZA KOLIK: od 50 Kč



Divadlo Pohádka Praha uvede v Městském divadle Dr. J. Čížka v Náchodě představení na motivy pohádky Hanse Christiana Andersena Kouzelné křesadlo. V příběhu plném čar a kouzel se setkáváme s vysloužilým vojákem Jankem, který získá kouzelné křesadlo a s pomocí mocného strážce, svého dobrého srdce a veselé mysli ochrání sebe i celé království před úmysly zlé babice. Navíc získá srdce krásné princezny.

Mše svatá za Boženu Němcovou

KDY: 9. 2. 2020 v 8.00 hodin

KDE: Malá Skalice

ZA KOLIK: není uvedeno



Slavnostní mše svatá za spisovatelku Boženu Němcovou, jejíž dvousté výročí narození si v tomto roce připomínáme, se uskuteční v barokním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Malé Skalici.

Dětský karneval

KDY: 9. 2. 2020 ve 14.00 hodin

KDE: Sokolovna v Olešnici

ZA KOLIK: není uvedeno



TJ Sokol Olešnice vás v neděli 9. února zve do sokolovny v Olešnici na Dětský karneval. Na děti čekají soutěže hry i tanec.

Sobotní večer ve znamení plesů

KDY: 8. 2. od 20.00 hodin

KDE: Náchodsko

Lidový ples

Místní organizace KDU - ČSL Náchod vás srdečně zve do náchodské sokolovny na tradiční Lidový ples. K tanci a poslechu hraje hudební skupina Vosa, připraveno je předtančení i bohatá tombola. Začátek ve 20 hodin.

Hasičský ples

Sbor dobrovolných hasičů Nový Hrádek pořádá v sobotu 8. února od 20.00 hodin v místní sokolovně tradiční hasičský ples. K poslechu a hlavně k tanci zahrají Stavostrojka a hudební skupina Antreé. Připravena je bohatá tombola, zajištěno pestré občerstvení. Vstup ve společenském oděvu, vycházkové hasičské uniformy vítány.

Charitativní skautský ples

se bude konat v sobotu 8. února v 19 hodin v sokolovně v Červeném Kostelci. Součástí plesu bude dražba na podporu hnutí Mary´s Meals, které poskytuje jedno vydatné jídlo každý školní den nejchudším dětem na světě. V dražbě na vás budou čekat zajímavé ceny. Přijďte si zatančit, pobavit se, dozvědět se něco nového a podpořit dobrou věc.

Sokolský ples

TJ Sokol Olešnice vás zve v sobotu 8. února 2020 od 20 hodin do sokolovny v Olešnici na tradiční ples. K tanci a poslechu hraje hudební skupina Styl.

Farní ples

Farnost Broumov pořádá v sobotu 8. února od 20.00 hodin v sále Kulturního domu v Martínkovicích dvanáctý ročník Farního plesu. K tanci a poslechu za hraje hudební skupina Medium Band.

Taneční zábava

TJ Slovan Broumov vás v sobotu 8. února 2020 od 19 hodin zve do kulturního sálu Střelnice v Broumově na Taneční zábavu. Hraje kapela Ironick. Zajištěno je občerstvení i bohatá tombola.