V Malých lázních v Bělovsi začne lázeňská sezona

KDY: 20. června od 14 hodin

KDE: Náchod - Běloves

ZA KOLIK:

Otevření lázeňské sezóny v Malých lázních Běloves se uskuteční v neděli od 14 hodin. V hlavním programu akce se můžete těšit na svěcení pramene, den otevřených dveří úpravny vody a vrtu Běla, hudební vystoupení kapely Koala party band nebo vystoupení šansonového autorského uskupení 6 NaChodníku s Miloněm Čepelkou. Jako doprovodný program jsou připravené soutěže s hasičskou tématikou, sportovní a pohodové aktivity pro děti, dobový kolotoč, orientální tance Parwana, výstava dravých ptáků, balónky i drobný stánkový prodej.

Běh o Běloveské bublinky

KDY: sobota 19. června

KDE: Náchod - Běloves

ZA KOLIK:



Město Náchod ve spolupráci se Střediskem volného času Déčko zve na závody pro celé rodiny. Registrace je možná elektronicky či na místě od 9 hodin. Start a cíl je v prostoru Malých lázní v Bělovsi. Děti poběží od 10 hodin, dospělí v 11:15 hodin. Více podrobných informací najdete ZDE.

Muzeum kočárků, panenek a patentních listin

KDY: denně od 10:00 do 16:00

KDE: v Náchodě, Za Sodovkárnou 2108

ZA KOLIK:

Největší evropská sbírka kočárků, která je k vidění v Náchodě na ploše 360 m2, zachycuje vývoj kočárků z celého světa z období let 1760 až 1970. Ojedinělost výstavy spočívá také v patentové dokumentaci, která provází v podobě originálů královských patentních listin tuto sbírku kočárků a panenek. Můžete zde také nahlédnout, jak probíhal patentový vývoj např. aut, ponorek, military a od roku 1860 u bicyklů, a od roku 1880 u letadel v USA. Sbírku také provázejí obchůdky, pokojíčky, koloběžky a jiné.

Deset Deka Festival

KDY: 18. a 19. června

KDE: Náchod

ZA KOLIK: 70 a 50 korun



12. ročník přehlídky divadel spjatých a spřátelených se soubory DRED, DREJG FEJG a Jiráskovým gymnáziem Náchod.

V pátek 18. června se od 19 hodin uskuteční u Jiráskova gymnázia v Náchodě představení Oko bere vahadlo v podání souboru D.R.E.D. V představení se na jedné straně vahadla moří divadlo a na druhé straně vahadla moří kořistník genese. Co vznikne zplacatěním kulatin? Prkna, jež znamenají svět? Smrt? Trámen? Varování před tím, co kazí. V půdorysu půjde o 1 až 2 hlavní postavy, jako je německý umísťovač a ruský přitakávač v 1 postavě ztvárněný více postavami. Ve středu vahadla Vahadla leží nahá postava-podstavec houpačky. Vstupné 70 korun.



V sobotu 19. června je v Městské knihovně v Náchodě od 19 hodin na programu FEJG: Nespecifikované Něco. Audiovizualní performance na téma. Vstupné 50 korun.

Hravý svět kostiček

KDY: do 18. září

KDE: Zámek rodiny Bartoň-Dobenín, Nové Město nad Metují

ZA KOLIK:

Letní výstava na retro vlně pro malé i velké. Hračky a výrobky z Kovozovádu SEMILY. Vystáva se koná v Galerii Pod Žebrovkou.

PLNÁ ROZKOŠ podesáté

KDY: 17. - 20. června

KDE: Evangelická fara v Šonově u Nového Města nad Metují

ZA KOLIK:



Dobrá dědina z.s. a Farní sbor ČCE v Náchodě-Šonovějiž podésáté zvou na festival za udržení poezie v krajině! Podrobný program najdete ZDE.

Pochod Po stopách bojů z roku 1866

KDY: 19. června

KDE: start a cíl je ve Starkoči

ZA KOLIK: 25 a 15 korun

Tělovýchovná jednota Sokol Starkoč – oddíl turistiky srdečně zve na 46. ročník dálkového pochodu Po stopách bojů z roku 1866.

Po trasách: Pěší – 7,5 km (pro děti i s kočárky, soutěž), 11 km, 20 km, 31 km (11 km + 20 km)

Cyklo – Silniční kola 33 km a Horská kola 33 km, 66 km (33 km SK + 33 km HK)

Prezentace: Železniční stanice ve Starkoči (okr. Náchod) od 7 – 10.45 hodin

Cíl: Na koupališti ve Starkoči do 18 hodin

Jak k nám: Vlakem – tratě 032, 033 (výhodné skupinové či rodinné slevy)

Startovné: 25,- Kč (děti do 14 let – 15,- Kč)

Ubytování: 25,- Kč/noc v místní sokolovně ve spacím pytli – objednat do 15. 6. 2021

Informace: Jaroslav Rufer, mob. 775945866, e-mail: rufer.starkoc@seznam.cz, internet: http://tjsokol.starkoc.net

Občerstvení: Ve stánku na koupališti ve Starkoči.

Různé: Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí!!!

Všichni účastníci obdrží v cíli „Pamětní list“ a tatranku.

Pochod se jde za každého počasí!

V cíli budou krásná originální razítka pochodu a bude zde hrát živá hudba - Comeback

Při pochodu možnost zakoupit nové turistické vizitky tohoto pochodu za 12 korun

Popis tras pro pěší turisty:

Trasa 7,5 km: Starkoč, Lhotecký dvůr, Vysokov, Starkoč koupaliště – soutěž

Trasa 11 km: Starkoč, Lhotecký dvůr, pomník Myslivce, Vysokov, pomník na Brance, Václavice, Starkoč koupaliště

Trasa 20 km: Starkoč, Studnice, Třtice, Žernov, Rýzmburk, Ratibořice, Č. Skalice, přehrada Rozkoš, Dubno, Starkoč koupaliště

Popis tras pro cykloturisty:

Horská kola: trasa 33 km: Starkoč, Dubno, Ratibořice, Sl. mlýn, Havlovice, Č. Kostelec, rybník Špinka, Kramolna, pomník Myslivce, Starkoč koupaliště

Silniční kola:trasa 33 km: Starkoč, Studnice, Č. Skalice, V. Jesenice, Šestajovice, Slavětín, Pod Černčicemi, Nahořany, Lhota u Nahořan, Šonov, Provodov, Vysokov, Starkoč koupaliště

Pohádky z Bauerovic zahrádky: Kašpárek a chytrá princezna

KDY: 19. června od 16 hodin

KDE: Jaroměř (bývalé zahradnictví v Josefově)

ZA KOLIK: 70 korun



Již třetí ročník letního cyklu pohádek v příjemném prostředí Bauerovic zahrady. BOĎI Jaroměř - divadlo pro děti i dospělé z široka, daleka. Začátky v 16.00 hodin. Parkování uvnitř areálu.