Zámecká galerie v Jičíně zve na výstavu Lidé odvedle Neobvyklý výlet do světa lidí s hendikepem, která přibližuje interaktivním způsobem život hendikepovaných. Jejím cílem je názorně ukázat především dětem, s jakými překážkami se musí osoby se zrakovým, sluchovým a tělesným postižením vyrovnávat.

Sousedský masopust v Náchodě

KDY: v neděli 27. února

KDE: Náchod

ZA KOLIK: zdarma



V neděli se v Náchodě uskuteční hned dvě veselé akce. Tou první bude „Sousedský masopust“. Od 12 do 17 hodin se můžete těšit na minitrh s občerstvením na Masarykově náměstí. Ve 14 hodin vyjde od budovy Itálie masopustní průvod masek s živou hudbou, zpěvem a tancem. Těšit se můžete také na starostenské koblihy zdarma.

Zábava pak bude pokračovat na náměstí, a to v podobě „Maškarního reje“ pro děti. Zábavný program nabídne úkoly a hry, taneční hrátky, promenádu maškarád i soutěž o ceny pro nejlepší převlek.

Akci pořádají Středisko volného času Déčko Náchod a Muzeum Náchodska.

Sjezd pašeráků

KDY: 25. února

KDE: v Rokytnici nad Jizerou

Tradiční rokytnický masopust ve skiareálu Studenov v Rokytnici nad Jizerou se uskuteční dnes 25. února od 17 hodin. Můžete se těšit na sjezd pašeráků s pochodněmi se závěrečným skokem. Nebude chybět doprovodný program a ochutnávka krkonošských sejkor.

Výstava modelu opočenského zámku

KDY: do konce února

KDE: Opočno





Přijďte si do informačního centra v Opočně prohlédnout model opočenského zámku zhotovený v měřítku 1:80. Autorem modelu o půdorysu 100x75 cm je Luboš Váradi. K jeho vytvoření bylo zapotřebí 2.600 špejlí. Unikátní model je k vidění do konce února.

Exotické ovoce od ugandských farmářů

KDY: 27. a 28. února

KDE: Hradec Králové

Dopřejte si to nejlepší přímo z Afriky. Přijďte do OC Futurum ochutnat skvělé tropické ovoce, které pro vás pěstují drobní ugandští farmáři. A na co se můžete těšit? Prodávat se bude čerstvé i sušené ovoce, dálkami vonící koření ze Zanzibaru, kvalitní čaje, džemy apod.

Ženy ženám

KDY: 26. února od 9 do 13 hodin

KDE: Náchod



V TJ Sokol Náchod se podruhé uskuteční akce Ženy ženám prodejní bazar již nepotřebného oblečení, použitých hraček, bot a jiných věcí. Proberte skříně a sbalte vše, co se vám jich nehodí. Prodávat můžete bez poplatku. Nebo se přijďte do sokolovny jen podívat a něco hezkého si koupit.

Petr Fejk: Jak se dělá zoo

KDY: 27. února od 16 hodin

KDE: Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad

Městské kulturní středisko připravilo přednášku a autorské čtení s bývalým ředitelem Zoo Praha.

Dvouhodinová talk show je plná výjimečných zkušeností a příběhů se zajímavými zvířaty a lidmi, doplněná o projekci unikátních fotografií a zakončená autogramiádou a prodejem knih s osobním věnováním.

Číňané na Marsu aneb Ohlédnutí za sondou Tianwen 1

KDY: online od 24. února

KDE: hvezdarnajicin.cz/video

ZA KOLIK:



Výzkum Marsu byl nejprve po dlouhé roky doménou Sovětského svazu a USA, než se později přidala Evropa. V posledních letech se ale tento exkluzivní klub rozšířil, když k rudé planetě vyrazily sondy z Indie, Spojených Arabských Emirátů a Číny. Čínská sonda na povrchu i přistála. Proč přistála zrovna tady a co zkoumá? Více se dozvíte v přednášce Petra Brože z oddělení geodynamiky Geofyzikálního ústavu AV ČR.

Tři sestry VINYL TOUR 2022

KDY: 26. února

KDE: KlonDike music club, Pec pod Sněžkou

Během Vinyl tour zazní pouze a výhradně skladby z prvních tří LP desek: Na kovárně to je nářez (1990), Alkáč je největší kocour aneb několik písní o lásce (1991) a Švédská trojka (1993). Fanoušci se mohou těšit nejen na písně známé a časem prověřené, ale i na skladby, které ještě na koncertech nikdy neslyšeli.

Začátek je ve 20 hodin, kdy vystoupí předkapela. Ve 21:30 to rozjedou Tři sestry a ve 23:50 začne afterparty.

CERMAQUE SOLO

KDY: 26. února ve 20 hodin

KDE: Kulturní dům Střelnice, Vrchlabí

ZA KOLIK:



Běsné, politické i intimní písně básníka Jakuba Čermáka získaly v posledních letech 2 nominace na cenu Anděl (v kategoriích Alternativa a Folk). V klubu Kotelna se představí solo… Jakub Čermák je básník, režisér a písničkář vystupující jako Cermaque. Zatím vydal 4 básnické sbírky, knížku pro děti Do vesmíru!, která získala ocenění 3. nejkrásnější dětská kniha roku 2017, a 9 studiových alb, dvě předposlední byly nominovány na hudební cenu Anděl v kategoriích Alternativa (CD Gravitace, vydáno spolu s Iamme) a Folk (CD Neboj).

Dětský karneval pobaví kluky i holčičky

KDY: 27. února od 16:00 hodin

KDE: Uffo, Trutnov

ZA KOLIK: vstupné 100 korun, děti 80 korun

Už to jede, už to sviští. Pavel Novák & Family vás i vaše děti vtáhne do proudu písniček, masek, her a tanečního skotačení. Zdejší dětský karneval nikoho nudit nebude, slibují pořadatelé. Je libo dětský karneval, na kterém se holky a kluci v maskách vyřádí, zazpívají si, zahrají si různé dětské hry, zasoutěží si, vyzkouší si svou šikovnost a užijí si moře další zábavy? Karneval je fantastický zážitek pro celou rodinu. Budete na něj dlouho vzpomínat.

Dědovsko - javorský masopust

KDY: 26. února

KDE: Dědov - Javor

ZA KOLIK:



Zahájení je ve 13 hodin před školou v Javoru v maškarách, odkud poté vyjde žertovný průvod. Přibližně v 18 hodin vypukne v javorské škole masopustní veselí.

Interaktivní prohlídky skriptoria s knihovnou

KDY: 26. února

KDE: klášter Broumov

Pojďte se dozvědět něco o historii klášterní knihovny, knih a práci písařů. Vyzkoušejte si opis textu husím brkem v replice středověkého Skriptoria. Sraz v 10:00 hodin na nádvoří kláštera u kašny. Rezervace nutná předem: ma@klasterbroumov.cz, 734 443 165.

Masopustní neděle v Barunčině škole

KDY: 27. února od 10 hodin

KDE: Česká Skalice



Město Česká Skalice a Lidová muzika Šmikuranda vás zvou na masopustní veselici s dobrým jídlem, muzikou a tancem.

Program:

10.00–15.00 Lidová muzika Šmikuranda z České Skalice

13.00 Dětský folklorní soubor Hadářek z Červeného Kostelce

11.00–15.00 tradiční občerstvení, ochutnávky

Masky jsou vítány! Vstup je zdarma při splnění všech aktuálních protiepidemických opatření pro pořádání hromadných akcí.