Staňte se od pátku do neděle v Peci pod Sněžkou součástí skialpového festivalu. Zúčastněte se odborných přednášek, workshopů, otestujte skialpové vybavení a užijte si víkend s lidmi, kteří o sněhu, horách a sportu přemýšlejí stejně jako vy. Odpolední a večerní program festivalu je věnován odborným přednáškám. Ve velkém sále hotelu Horizont, ale i v menších prostorech celé Pece pod Sněžkou se můžete těšit na prezentace Aleny Zárybnické, zástupců KRNAPu, horské služby, Marka Biskupiče a dalších.

Po celý pátek a sobotu jsou pro vás v rámci festivalového programu připraveny workshopy vedené odborníky: Martin Bikupič, Peter Burda, Ondřej Novák, Martin Honzík a mnoho dalších vás v praktických kurzech přímo na sněhu zasvětí do problematiky lavinové záchrany, naučí lyžovat v náročném terénu nebo vytvarují skelet skialpových bot.

Mezi nabídku workshopů je zařazena trojice speciálních vzdělávacích bloků, na kterých se pod vedením horských vůdců budou jejich účastníci věnovat jedné ze základních skialpových problematik. Celodenní kurzy letos zaměřujeme na základy skialpinismu a lavinovou výuku pro začátečníky i pokročilé.

NOC TULENÍCH PÁSŮ

V rámci festivalového programu se uskuteční největší skialpový závod v Česku: Noc Tuleních pásů, kdy budete se svým parťákem stoupat na lyžích nad zářícím městem a proletíte lesem jen za svitu čelovky. V sobotu 19.března, nebo spíš v neděli po večírku si odvezete nejen finisherský dárek a výhru z tomboly, ale především novou zkušenost a vzpomínku! Na startu samozřejmě nebudou chybět ani festivaloví hosté.

Chcete přijet jen na přednášky a workshopy nebo si i zazávodit? Zvolte si vstup, který vám nejlépe vyhovuje: k dispozici je varianta se startovným v nočním závodě Noc Tuleních pásů, pouze festivalový program nebo jen víkendové testování lyží. Více na: www.skialpujfest.cz/vstupenky/.

Festival Expediční kamera 2022

KDY: v pátek 18. března od 18:30 hodin

KDE: Kino Luník, Červený Kostelec

ZA KOLIK: 99 korun



Dětský oddíl Kadet vás zve na jubilejní 10. ročník úspěšného festivalu Expediční kamera, přehlídku nejúspěšnějších cestovatelských a outdoorových filmů uplynulých sezón. Akce se koná v kině Luník v Červeném Kostelci.



Mimo skvělých filmů se můžete těšit na zajímavou besedu s Mirečkem Novosvětským, který vám povypráví o Madeiře v době Covidové. Prostřednictví filmového plátna se připojíme k expedici k nejvyšším vodopádům světa, se zatajeným dechem budeme sledovat vodáky na peřejích řeky Keve a Kwanza, zavzpomínáme na poslední květnový den roku 1970, kdy se kvůli zemětřesení odtrhla značná část severní části šestitisícovky Huascarán Norte a v podobě laviny ledu a kamení pohřbila v základním táboře všechny členy české Expedice Peru 1970 a s Lenkou Vacvalovou budeme hledat odvahu zaběhnout nejdelší turistickou trasu na Slovensku – 770 km z Dukly do Děvína s převýšením v 31 km.



I letos bude vstupné na celý program festivalu symbolických 99 Kč a celý výtěžek bude věnován na činnost červenokosteleckého oddílu Kadet. Mimo besedy a filmů Vás čeká bohatá tombola a skvělé občerstvení.

Rumcajsův svět

KDY: v těchto dnech

KDE: Jičín

Galerie Rumcajsův svět v budově zámku v Jičíně je po kompletní rekonstrukci už zase otevřená návštěvníkům. Díky plně funkčním interaktivním prvkům, tak v galerii opět ožívá příběh hodného loupežníka Rumcajse a jeho rodiny. Ve všední dny je otevřeno od 9 do 17 hodin, v sobotu od 9 do 16 hodin.

Čokoládový festival

KDY: 18. – 20. března

KDE: Kulturní centrum v Turnově

ZA KOLIK: 70 korun, studenti a senioři 50 korun, děti do 6 let zdarma



Jedinečná událostí pro všechny milovníky čokolády a cukrovinek, kteří mají chuť se pobavit, pochutnat si a případně se i přiučit vaření s čokoládou.Můžete se těšit na tři hlavní sekce: kulinářskou přehlídku, prodejní stánky partnerských organizací a oblíbený dětský koutek. Otevřeno je dnes od 14 do 18 hodin, v sobotu od 10 do 18 hodin a v neděli od 10 do 17 hodin.

Úklid okolí hradu Vizmburk

KDY: 19. března od 10 hodin

KDE: Havlovice

Chcete hradu pomoci, aby byl krásný a připravený na sezónu? Můžete. Odměnou za úklid v jeho okolí bude pro všechny zdatné a ochotné pivo/ limo a buřt. Každá pomocná ruka se hodí!

Oslava svátku Josefa

KDY: 19. března od 14 hodin

KDE: Jaroměř – Josefov



Na parkoviště u Občerstvení Na Špalkách jsou v sobotu zváni všichni Pepíci, Josefínky a přátelé Josefova na oslavu. Těšit se můžete na vystoupení mažoretek Carmen a AltanTrio Dvajaja z Jaroměře . Čeká na vás také 50 l sud piva zdarma.

Zpíváme pro UNICEF

KDY: 20. března od 17 hodin

KDE: Kolárovo divadlo v Polici nad Metují

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Benefiční koncert pěveckých sborů ZUŠ Polici nad Metují na pomoc dětem v nouzi.

Jarní sborový koncert

KDY: 19. března od 17 hodin

KDE: Městské divadlo Dr. J. Čížka v Náchodě



Vystoupí sbory ZUŠ Náchod – Bambulata, Rarášci a Canto. Hostem koncertu je jeden z nejlepších dětských pěveckých sborů u nás Motýli Šumperk, působící na české scéně neuvěřitelných 60 let. Motýli "přilétnou" na prodloužený víkend do Náchoda, kde je jejich hostitelem koncertní oddělení Canto Náchodského dětského sboru ZUŠ.

Přispěj pohybem!

KDY: 20. a 27. března

KDE: Hořice

ZA KOLIK: startovné 50 korun

Pozvání pro všechny, kdo se rádi hýbou a chtějí pomoci uprchlíkům z válkou postižené Ukrajiny. Vzhledem k událostem, které hýbou celým světem, vás místní volejbalový oddíl a orientační běžci ve spolupráci s odborem KČT Hořice společně zvou na benefiční závod, jehož výtěžek by mohl trochu pomoct lidem, kteří nalezli dočasné útočiště v Hořicích. Jedná se o vyběhnutí na ochoz rozhledny Hořický chlum. Věk účastníků ani měřený čas není rozhodující, podmínkou je zdravé srdce, které je na správném místě. Odměnou vám bude určitě nádherný výhled z rozhledny. Závod je určený pro jednotlivce i skupiny, zkrátka pro všechny, kteří mají touhu pokořit těch několik desítek schodů. Otevřeno bude pro tento účel v neděli 20. a 27. března, vždy od 10 do 17 hodin. Pokud budou chtít tuto akci podpořit sportovní kluby v rámci tréninku, mohou se telefonicky domluvit na termínu v pracovních dnech mezi nedělemi (tel. 603 809 605).

Farmářské trhy

KDY: v pátek 18. března od 8 do 16 hodin

KDE: Vrchlabí



Zahájení farmářských trhů s pravou krkonošskou zabijačkou. Nebudou chybět ani kvalitní české plodiny a produkty. Trhy se konají každých 14 dní v pátek v lichém týdnu od 8:00 do 16:00. O svátcích 15. dubna a 28. října od 8:00 do 13:00.

Dětský karneval v maskách

KDY: v sobotu 19. března od 15 hodin

KDE: Malý kulturní sál ve Rtyni

V programu vystoupí artisté - finalisté soutěže Československo má talent 2011, dále se můžete těšit na ukázku 13 papoušků ze 4 kontinentů, zábavné tanečky a soutěže. Předpokládaný konec po 17. hodině.

Audi SNOWJAM FIS SNB World Cup

KDY: 16. - 20. března

KDE: Špindlerův Mlýn



Audi SNOWJAM je zásadní akce letošní zimy, kdy se opět posunou hranice snowboardingu o kus dál! Na startu se objeví nejlepší profíci z celého světa a nejlepší z nich si odveze slavný křišťálový globus. V programu nebude chybět ani večerní exhibice Snickers Best Trick, který je fantastickým vyvrcholením celé akce. Více informací na www.mestospindleruvmlyn.cz.

Den řemeslných výrobců

KDY: 18. - 19. března

KDE: Kolonáda v Janských Lázních

Prodejní akce řemeslníků s výrobky označenými speciálním logem Krkonoše – originální produkt®, ale i dalších řemeslných prodejců z oblasti Krkonoš a podhůří. Denně od 10:30 do 18 hodin.

Krkonošská pohádka

KDY: 20. března od 16 do 16:30 hodin

KDE: malý sál Městského kulturního střediska v Nové Pace



Loutkový soubor Rolnička Nová Paka zve na pohádku dle předlohy Boženy Šimkové. Známé postavy jednoho z nejoblíbenějších večerníčků ožijí na loutkové scéně.

Dětské dopravní hřiště se otevře pro veřejnost

KDY: od 19. března

KDE: Náchod - Běloves

ZA KOLIK: zdarma

Dětské dopravní hřiště v Náchodě-Bělovsi se po zimním období otevře svým návštěvníkům již tento víkend. Těšit se můžete na zrekonstruovaný areál, pumptrackovou dráhu, skvělé zázemí a od měsíce dubna i na nový bufet a o víkendech půjčovnu kol.

Od soboty 19. 3. 2022 DDH otevřeno:

Po-Pá 14:00-19:00

So-Ne 9:00-19:00

A nezapomeňte - cyklistická helma je při aktivním pohybu na dopravním hřišti nutností.

Charitativní běh za Ukrajinu

KDY: 19. března od 8 hodin

KDE: Ratibořice

ZA KOLIK: startovné 150 korun



Charitativní běh za Ukrajinu se uskuteční v sobotu 19. března od 8 hodin. Startuje se od Panského hostince. Krátká trasa měří 3 km, delší trasa 7 km. Můžete běžet pouze jednu trasu. Registrace: https://forms.gle/78ZH4U4TPv42bMN97

Startovné: 150 Kč (na místě)



Program

8:00-9:15 – registrace

9:15-9:30 – zahájení s přivítáním od paní starostky Zuzany Jungwirthové

9:30-11:30 – rodinný běh + doprovodný program

9:45 – odstartování běhu na krátkou trať (3 km)

10:15 – odstartování běhu na delší trať (7 km)

11:30–12:00 – vyhlášení 3 nejlepších běžců v každé kategorii na obou trasách

12:00 – ukončení programu – taneční vystoupení Romany Ptáčkové