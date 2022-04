Tradiční zahájení turistické sezóny na hradě Pecka se uskuteční v sobotu 2. dubna od 10 hodin. Na programu bude příjezd Kryštofa Haranta s družinou, velikonoční jarmark, komentované prohlídky hradu i živá hudba kapely Melissa.

Velikonoční jarmark s výstavou a soutěží

KDY: 2. dubna od 13 do 17 hodin

KDE: Meziměstí



Centrum Walzel zve na velikonoční jarmark, výstavu a soutěž o nejlepší velikonoční mňamku. Akci zde pořádá město Meziměstí. Můžete se těšit na vystoupení dětí z MŠ Vižňov a MŠ Meziměstí, prezentaci rukodělných prací z regionu i představení polských tvůrců. Součástí programu bude také bezplatná degustace tradiční kuchyně z Česka a Polska.

Karneval v benátském stylu

KDY: 2. dubna v 18 hodin

KDE: Dům kultury Koruna v Hořicích

ZA KOLIK: vstupenka s místenkou 250 korun

Karnevalový ples v atmosféře starobylých Benátek. Podmínkou vstupu je vynikající nálada, masky a převleky všeho druhu. Neholdujete-li kostýmům, stačí vám společenské šaty a škraboška (k zapůjčení na plese za 100 korun). Doprovodné akce nabídnou italské gurmánské speciality v místní restauraci, na baru italská vína a speciální koktejly, foto-koutek, soutěže, bohatou tombolu, dražbu pravé benátské masky, slosování vstupenky i ocenění tří nejkrásnějších masek.

Vydejte se na Stachelberg

KDY: 2. dubna

KDE: mezi Trutnovem a Žacléřem



Muzeum Stachelberg, které se nachází mezi Trutnovem a Žacléřem, se otevře už tuto sobotu. Zpřístupněno bude klasicky celé muzeum, podzemní prostory i lehké objekty. Otevřeno bude mít jen do 10. července.

Velikonoce v muzeu

KDY: 2. dubna od 9 do 14 h.

KDE: Stará radnice, Náchod

ZA KOLIK: 70 korun

Muzeum Náchodska zve do přednáškového sálu v prvním patře Staré radnice na Masarykově náměstí na tvořivou dílnu. Vyzkoušet si můžete různé techniky zdobení vajíček, výrobu velikonočních dekorací s lektorkami muzea a pletení pomlázky. Vyfouknutá vajíčka si přineste s sebou.

Výtopna i pevnost zahájí o víkendu novou sezónu

KDY: 2. dubna

KDE: Jaroměř a Josefov



První dubnovou sobotu otevírají své brány turistické cíle města Jaroměře Výtopna Jaroměř a pevnost Josefov. Železniční muzeum bude otevřené po oba víkendové dny od 9 do 16 hodin. Slavnostní zahájení turistické sezóny v pevnostním městě Josefově je v plánu od 9 do 17 hodin. Můžete se těšit na pochod vojska městem, vztyčení vlajky na Bastionu I, bitevní ukázku, zpřístupnění muzeí a turistických areálů. Doprovodný program v pevnosti Josefov začíná ve 13 hodin.

Vynášení Morany

KDY: 1. dubna ve 13:30 hodin

KDE: Jičín

Přijďte na Valdštejnovo náměstí ukončit panování zimy a přivítat jaro. Společně budete vyrábět Moranu, kterou v 16:30 hodin vyvedete ven z města. Zároveň si budete moci v doprovodném programu vyrobit vlastní Moranu z přírodnin, magnetky s přírodním motivem či uplést pomlázku.

Velikonoce na zámku

KDY: 2. a 3. dubna, 10 až 15 hodin

KDE: Náchod

ZA KOLIK: Vstupné shodné s běžným 170 korun, senioři 65+, mládež do 25 let, držitel průkazu ZTP a ZTP/P za 140 korun, děti od 6 do 18 let 70 korun, děti do 6 let zdarma



V letošním roce si poprvé budete moci vychutnat na Státním zámku Náchod velikonoční atmosféru na prohlídkovém okruhu věnovaném posledním majitelům. Běžný výklad průvodci doplní o zajímavosti vážící se k nejvýznamnějšímu křesťanskému svátku. Interiéry budou okrášleny symboly „svátku jara“ a drobnou velikonoční výzdobou. Prohlídka potrvá zhruba 55 minut.

Tradiční suchovršická „Smrťačka“

KDY: 3. dubna ve 14 hodin

KDE: Suchovršice

Co vás čeká? Od 13:45 do 14:00 je v plánu řazení průvodu u dřevěného mostu u Adámků. Poté se vydá průvod obcí. Opět ho doprovodí vůz tažený koňmi a zpestří živá dechová hudba. Ve 14:30 dojde na spálení „Smrťačky a jejího ženicha“, v případě příznivého počasí vystoupí dětí z MŠ. O půl hodiny později se v sále místní restaurace odehraje maňásková pohádka Jak koťátko zapomnělo mňoukat v podání divadla Úsměv pod Divadelní Agenturou Ludmily Frištejnské. Vstupné bude dobrovolné.

Otevírání Babiččina údolí aneb Zahájení sezóny v Ratibořicích

KDY: 2. dubna od 10 hodin

KDE: Ratibořice

ZA KOLIK: vstupné se neplatí



U Panského hostince a na dvoře Rudrova mlýna bude hrát bude lidová muzika Šmikuranda z České Skalice. Stylové občerstvení zajištěno pochutnáte si třeba na škvarkových plackách se zelím, poplamenici i na prasátku na roštu.

Veronika Gabrielová v Galerii Nola

KDY: vernisáž 1. dubna v 17 hodin

KDE: Náchod

Jak si představujete budoucnost? Jak se asi promění město, v němž žijete? Čeho se nejvíce bojíte? Co vás činí šťastnými a co vás naopak rozčiluje? Podobné otázky si občas kladou lidé po celém světě, včetně umělkyně Veroniky Gabrielové (*1992).

Ta je ve svých dílech, která budou od 1. dubna k vidění v náchodské Galerii Nola, pokládá nejen sama sobě, ale i divákovi. Záměrně k tomu používá angličtinu „esperanto“ současné globální doby i jazyk sociálních sítí a sloganů, jež nás obklopují.

Autorka experimentuje s médiem kresby. Poznávacím znakem její tvorby je práce s třpytivými či metalickými gelovými propiskami, které kombinuje s klasickou tužkou, ruční výšivkou či tavicí pistolí nebo neonem. Díla představují její osobní výpověď. Zobrazuje převážně sama sebe, vlastní tělo, ruce tvář, svoje sny, zážitky či smíšené pocity ze současného stavu věcí. Zpětně však čerpá třeba i ze svého pobytu v Africe a tamního umění. Zajímá ji antropologie, sociologie a problematika komunikace a odcizení člověka v dnešním virtuálním světě.

Proto obraz často propojuje s textem, ať už jsou to útržky z SMS zpráv, písňových textů, reklam, nebo v případě výstavy v Nole otázky, které si kladou hrdinové amerického filmu C'mon C'mon (2021).

Samotný název výstavy What a heartfelt symphony this whole experience is… (Tento zážitek je jednou velkou procítěnou symfonií…) je výňatkem z recenze tohoto snímku od Jasona Adamse.

V přenesení na téma prezentovaného souboru děl může znamenat, že život je především pozoruhodným zážitkem, cestou, na níž se neustále učíme a v každé její fázi hledáme odpovědi na určité otázky v souvislosti s tím, jak se vyvíjí svět i my sami jako osobnosti.

Veronika Gabrielová vystudovala ateliér kresby Jiřího Petrboka a Petra Vaňouse na Akademii výtvarných umění v Praze. Vystavuje v předních českých galeriích i v zahraničí. Na své náchodské výstavě představí své nejnovější práce, které vznikaly od konce roku 2021 do současnosti.

Zahájení turistické sezóny na Kuksu

KDY: 1. dubna od 9 hodin

KDE: Kuks

ZA KOLIK:



Hospitál Kuks, národní kulturní památka, otevře všechny 4 prohlídkové okruhy. V provozu bude i bylinkářství na nádvoří.

Dny otevřených dveří střelnice Walzel s CZUB

KDY: 1. - 3. dubna

KDE: Meziměstí

Zajímají vás zbraně? Přemýšlíte o pořízení zbrojního průkazu? Máte zbrojní průkaz a chcete si pořídit novou zbraň? Nebo jen pokecat o zbraních s odborníky a prohlídnout si novinky na trhu? Tak přijďte o víkendu 1. až 3. dubna vyzkoušet nejmodernější střelnici v ČR a zbraně od Česká zbrojovka a.s..

Akce je pro každého nemusíte mít zbrojní průkaz. Zapůjčení zbraně i diskuze s odborníky jsou zdarma. Zájemci o vyzkoušení krátkých i dlouhých zbraní zaplatí jednorázové zvýhodněné vstupné 490 korun (+náboje dle výběru zbraně) na všechny tři střelnice na této akci. Pro podrobnější informace napište na e-mail: zbrojovka@walzel.cz. Vzhledem k velkému zájmu na minulých akcích je nutná rezervace času, a to na telefonním čísle 724 351 801. Akce se koná v těchto časech: pátek: 13:00 - 19:00, sobota: 9:00 - 19:00, neděle: 9:00 - 12:00 hodin.

74. pěší pluk v Jičíně

KDY: 3. dubna od 10:15 hodin

KDE: Jičín



Letos si připomínáme 162 let od založení 74. pěšího pluku.

Program:

10:15 hodin - pochod zúčastněných Husovou ulicí před kostel sv. Jakuba

11:30 hodin - zahájení manévrů v zámeckém parku