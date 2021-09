Svatováclavské slavnosti

KDY: 25. září od 14:30 hodin

KDE: Rudník

ZA KOLIK: Plné vstupné: 100 Kč, senioři od 65 let a děti do 15 let zdarma.

Obec Rudník vás srdečně zve na Svatováclavské slavnosti. Čeká vás pořádná porce zábavy, hudby, jídla, pití a mnoho dalšího.

14:30 - zahájení

14:45 - Ponožky pana Semtamťuka

15:45 - kouzelník Hopsík

17:30 - Brouci band - The Beatles Revival

19:45 - Magnum Jazz Bigband

21:45 Volant

Den zdraví v náchodské nemocnicí

KDY: 25. září od 13 do 18 hodin

KDE: v areálu nemocnice Náchod

ZA KOLIK:



Oblastní nemocnice Náchod navazuje na dříve pravidelně organizované preventivní Dny zdraví v areálu nemocnice. Vzhledem k uplynulým událostem je ovšem letošní Den zdraví, který se uskuteční v sobotu, 25. září od 13 do 18 hodin v areálu nemocnice Náchod, zcela výjimečnou akcí s podtitulem „Region děkuje zdravotníkům“. Náchodští zdravotníci mají totiž za sebou zcela jistě nejnáročnějších 18 měsíců v historii nemocnice.

Program Dne zdraví je vytvořený tak, aby zdravotnický preventivní program doplnil obsah kulturní, který potěší co nejvíce návštěvníků. Koncerty známých interpretů doplňujeme stánky s občerstvením, regionálními potravinami, zábavným fotokoutkem, vystoupením kouzelníka a dalšími atrakcemi. Mezi zdravotnickými preventivními programy nemocnice nabízí v tento den vyšetření protilátek IgG proti Covid-19 pouze za cenu materiálových vstupů 250 Kč (běžně 480 Kč). Vstup do areálu nemocnice bude zdarma, podmíněn aktuálními vládními opatřeními proti šíření Covid-19.

Program:

13:00 zahájení akce

13:05 - 13:10 1. vystoupení mažoretek před pódiem

13:10 - 13:50 ANNA JULIE SLOVÁČKOVÁ

14:40 - 15:40 JAKUB DĚKAN & BAND

15:45- 15:50 2. vystoupení mažoretek před pódiem

15:50 - 16:10 kouzelník MR. CARLO

16:40- 17:40 PEKAŘ

18:00 konec akce

Zdeněk Remsa: Legenda pro svět sportu ve skocích na lyžích, děda pro mě

KDY: zahájení výstavy v sobotu 25. září

KDE: Studenec

ZA KOLIK: zdarma

Výstava fotografií ze života bývalého skokana na lyžích a reprezentačního trenéra Zdeňka Remsy. Jeho poslední roky života dokumentovala fotografka Šárka Klímová. Výstavu zahájí jeden z jeho bývalých svěřenců skokan na lyžích Roman Koudelka a potrvá až do 30. 10. 2021. Její nedílnou součástí bude drobný doprovodný program pro děti. Výstava je k vidění v úředních hodinách Obecního úřadu Studenec čp. 364 a otevírací doby obecní knihovny. Je možné ji navštívit v těchto dnech: pondělí (7–16.30 hod.), úterý (8–10 hod.), středa (7–18 hod.) a pátek (15–18 hod.).

Svatováclavské slavnosti

KDY: 25. září

KDE: Červený Kostelec

ZA KOLIK: zdarma



Městské kulturní středisko ve spolupráci s městem Červený Kostelec si vás dovolují pozvat na Svatováclavské slavnosti, které se uskuteční v sobotu 25. září v přírodním areálu u Divadla J. K. Tyla od 15 hodin. Pro návštěvníky je připraven bohatý kulturní i doprovodný program pro děti a občerstvení. Nejmenší se mohou těšit na několik dílniček, pohádku, šermířské vystoupení Manů Přemysla Otakara i výuku šermířského umění a další. Hudbou potěší Městský dechový orchestr Červený Kostelec nebo rockovou kapelu PEGAS.

15.00 Pohádka „O pejskovi a kočičce“ Loutkové divadlo Smiřice

16.00 Městský dechový orchestr, Miejskiej Orkiestry Detej Zabkowice Slaskie

17.00 Manové Přemysla Otakara

18.00 Koncert rockové skupiny PEGAS

Občerstvení zajištěno, vstupné zdarma, změna programu vyhrazena, akce se koná za každého počasí.

Vernéřovice slaví 670 let

KDY: 25. září

KDE: Vernéřovice

ZA KOLIK: zdarma

Obec slaví 670 let od svého založení a 30 let vlastní samosprávy.

Program:

10:00 - 13:00 PROHLÍDKA EKOFARMY BOŠINA

14:00 - 16:00 PROHLÍDKA HASIČSKÉ ZBROJNICE

14:00 - 18:00 ODPOLEDNE S HARMONIKOU/PŘED HOSPODOU U LÍPY/

15:00 DĚTSKÁ SHOW S KREJČÍKEM HONZOU/HŘIŠTĚ U OBCHODU/

16:00 PŘEDNÁŠKA O HISTORII VERNÉŘOVIC/HOSPODA U LÍPY/

18:30 KONCERT TRIO BRAUNENSIS/KOSTEL SV. MICHAELA/

20:00 VEČERNÍ ZÁBAVA S KAPELOU REFLEX/HOSPODA U LÍPY/

Občerstvení zajištěno!

Svatováclavský posvícení na mlejně

KDY: 26. - 28. září

KDE: Ratibořice

ZA KOLIK: v textu



Posezení na mlejně a Správa NKP Státní zámek Ratibořice ve spolupráci s Městským úřadem v České Skalici vás zvou do Babiččina údolí. Od neděle do úterý zde budou hrát kapely. Chybět nebude stylové občerstvení.

V neděli 26. září zahraje od 11 hodin folková kapela Strunovrat ze Slatiňan. V pondělí 27. září bude od 15 hodin hrát šansonové uskupení Šest na chodníku z Náchoda. Vstupné 100 Kč bude vybíráno od 14 hodin. V úterý 26. září bude od 10 hodin hrát lidová muzika Šmikuranda z České Skalice. Vstupné na obě vystoupení 30 Kč a koláč před mlýnem zdarma. Odpoledne od 14 hodin zde vystoupí Robert Křesťan a Druhá tráva. Vstupné 200 Kč bude vybíráno od 13 hodin. Po celý víkend budou připraveny pečený klobásy od okolních řezníků a uzenářů. Chleba se sádlem a cibulí, chleba s tvarohem a podmáslím, bramborový placky se škvarky, poplamenice, škvarkový placky, zelím a uzeninou plněný kapsy, posvícenský koláče a buchty, no prostě vše, co se ve mlejně o posvícení vysmejčí. „Když počasí dovolí – sejdeme se v údolí“.

Krakonošův divadelní podzim

KDY: 24. září - 2. října

KDE: Vysoké nad Jizerou



Krakonošův divadelní podzim je národní přehlídka venkovských divadelních souborů z České republiky, pořádaná každoročně vždy na podzim ve Vysokém nad Jizerou. Letos se uskuteční po dva a padesáté. Čeká vás spousta představení v podání spolků ze všech koutů republiky, na své si tak přijdou malí i velcí. Uvidíte například: S tvojí dcerou ne, Dovolená s rizikem, Návštěvy u pana Greena a mnoho dalších představení. Jedním z hostů Krakonošova divadelního podzimu bude známá herečka Dana Morávková. Přehlídka je věnována 150 letům ochotnického spolku PŘEMYSL.

Svatováclavské slavnosti v Zámeckém parku Dětenice

KDY: v sobotu 25. září od 11 do 18 hodin

KDE: Dětenice

ZA KOLIK: Vstupné je 80 korun za osobu, děti do 15 let mají vstup zdarma.



Užijte si spoustu zábavy na slavnostech vína v zámeckém parku. Můžete se těšit na mnoho dobrot, středověký doprovodný program, prohlídky zámku a pivovaru s ochutnávkou domácího dětenického piva i rytířský turnaj na kolbišti. Příjezd svatého Václava na koni je v plánu ve 12:15 hodin.

Noc vědců v Jičíně

KDY: 24. září od 14 hodin

KDE: Hvězdárna Jičín

ZA KOLIK:

Letos s podtitulem ČAS.



Program:

Záleží na vteřině - Budete si moci prohlédnout a osahat vybavení sanitního vozu i s doprovodným komentřářem jičínského sanitáře.

Budeme pro vás promítat v planetariu umístěném na střeše naší hvězdárny tyto třicetiminutové projekce "temná hmota" "původ života" a poslední projekcí propůjčenou z Brněnského planetaria bude "neuvěřitelný vesmír".

Od 14:00 - 17:00 zábavné odpoledne, kdy si můžete změřit vaši maximální rychlost v běhu, zachytit čas pomocí polaroidu, vyrobit hodiny, vyzkoušet akci a reakci, vyhrát drobnou cenu ve vědomostním kvízu a další věci spojené s "časem", který je hlavním tematem letošního ročníku noci vědců.

Akce probíhá venku bez nutnosti roušek.

Čas je jen iluze, poledne teprve (18:00) Leoše Ondra

Přednáška je inspirována knihou fyziky Paula Daviese " O čase, Einsteinova nedokončená revoluce", která ukazuje čas v nečekaných souvislostech z pohledu fyziky, filozofie, psychologie, neurologie i sci - fi. Po skončení přednášky sice nebudete umět cestovat do minulosti, ale na svůj budík se budete už vždy dívat jinýma očima. (roušky s sebou)

Večerní pohledy do minulosti ( 20:00 - 22:00)

Můžete se podívat strojem času (dalekohled) na Venuši, Jupiter i Saturnovi prstence. Chvíli po 20:00 hodině vystoupá nad obzor i Měsíc, který bude z 91% osvícený, a tak si ho můžete vyfotit vaším mobilním telefonem v téměř celé své kráse.

Pořadatelé vzkazují - přijďte včas.

Grafická tvorba Karla Demela

KDY: 24. září v 17 hodin

KDE: Trutnov

ZA KOLIK:



Muzeum Podkrkonoší v Trutnově zve na vernisáž výstavy Grafická tvorba Karla Demela, která je pořádaná u příležitosti sjezdu Spolku sběratelů a přátel exlibris v Trutnově. Vernisáž bude zahájena v pátek v 17 hodin. Výstava potrvá do 24. října. Otevřeno je denně kromě pondělí od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.

Svatováclavské posvícení

KDY: 25. září od 15 hodin

KDE: Dvůr Králové nad Labem

ZA KOLIK:

Tradiční podzimní akce s bohatým kulturním i doprovodným programem. Moderují Mirka Kameníková a Pepa Mádle.

Program:

15:00 Zahájení

15:30 Yellow Sisters

17:00 The Others

18:45 Funny Fellows

21:00 Vlasta Redl & jeho kapela

Ochutnáte burčák i vína z Moravy

KDY: 25. září od 15 do 22 hodin

KDE: Hostinné

ZA KOLIK: vstupné 50 korun



Milovníci vína si přijdou na své v sobotu v Hostinném, a to ve sklípku pod obry. Ochutnat bude možné burčák a vína z Velkých Pavlovic. Nebude chybět drobné občerstvení a káva. Od 19:00 hodin se rozezní písně k tanci i poslechu. Velký výběr lahvových vín vás jistě svede ke koupi dobrého vína pro vás či vaše blízké.

Drakiáda

KDY: 25. září od 12 hodin

KDE: Špindlerův Mlýn

Užijte si den skvělé zábavy s draky v oblacích při tradiční podzimní akci pro malé i velké létavce. Jelikož pouštění draků k podzimu neodmyslitelně patří, přijďte si v sobotu 25. září vyzkoušet, jak vám drak poletí. Akce začíná v pravé poledne u dolní stanice lanovky na Medvědín ve Špindlerově Mlýně bohatým programem nejen pro děti. Samotné pouštění draků se poté uskuteční na dračí louce na Medvědíně, kam se dostanete lanovkou za snížené jízdné. Pro dětské účastníky drakiády je lanovka zdarma.

Bylinkobraní vol.3

KDY: 26. září od 10 do 17 hodin

KDE: Žireč

ZA KOLIK:



Chtěli byste vědět, jestli bylinky skutečně léčí? Máte chuť se dobře pobavit v příjemném prostředí? Myslíte si, že pomáhat hendikepovaným dává smysl? Pak je to jasné. Přijeďte v neděli 26.9. do Žirče společně sklidit bylinkovou úrodu. Přijeďte na BYLINKOBRANÍ!

Těšit se můžete na hudební vystoupení skupiny 2JAJA z Jaroměře a duo Bohdan Janeczek. Závěr dne bude patřit kapele Petr Novák band. To vše doplní komentované prohlídky zahradníků a přednášky odborníků. Při přednáškách se dozvíte mnoho o léčivých účincích bylinek, o použití v kuchyni či v kosmetice a zároveň o zahradě jako takové. Součástí Bylinkobraní budou také workshopy, minijarmark zaměřený na bylinky a sociální podniky, putovní výstava a kulturní program. Výtěžek ze vstupného poputuje na nákup nových plynových kotlů pro Domov sv. Josefa.

Svatováclavské trhy v Pekle

KDY: 25. září od 11 do 16 hodin

KDE: Peklo u Nového Města nad Metují

ZA KOLIK:

Opět se na Vás těší plno úžasných trhovců - k mání bude keramika, mýdla, hračky, šperky, stánek s marmeládou, medem, pivotéka, cukrová vata, trdelník a plno dalších zajímavých stánků. Pro děti bude připraven kolotoč, malování na obličej, koníčci a plno úžasných dílniček Akce není pro auta, protože parkování je omezené.