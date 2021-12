Safari park láká na vánoční atmosféru KDY: 18. prosince - 2. ledna, denně do 18 hodin KDE: Dvůr Králové nad Labem ZA KOLIK: 110 korun (plné vstupné) a 70 korun (snížené) na pokladně a 105 korun a 65 korun v případě nákupu online

Areál safari parku je vyzdoben víc než kdy před tím. Na návštěvníky čekají tisíce světélek na vánočních řetězech, zářící siluety bong, buvolů, hrošíků a dalších zvířat, zlatým světlem rozkvetly i obří skulptury baobabů. Vše doplňují po celém areálu tradiční evropské vánoční stromky, zdobené ručně foukanými ozdobami z místních dílen, desítky adventních věnců, girland a dalších dekorací včetně dřevěných stromků, které jsou tradiční pro oblast jihu Afriky. Ty navíc safari parku pomáhají jedinečnými řemeslnými ozdobami zdobit místní školy a školky, jejichž žáci ozdoby sami vyrobili.

Přístupné jsou za zachování protiepidemických opatření všechny vnitřní pavilony. Lidé se tak mohou těšit na gepardy, hyeny, levharty a další šelmy, nosorožce, žirafy, slony, hrabáče, desítky druhů ptáků, velké želvy, okapi, buvoly kaferské, šimpanze a další primáty nebo hrošíky liberijské včetně dvou oblíbených mláďat.

Občerstvení nabízí například Safari pivovar a Restaurant Lemur, které právě získaly Zvláštní cenu poroty v soutěži Stavba roku Královehradeckého kraje za velmi vydařenou rekonstrukci. Otevřená jsou i mnohá výdejní okénka. Ačkoli pro vstup do areálu není třeba žádné potvrzení či osvědčení o zdravotním stavu, režim restaurací plně odpovídá vládním nařízením.

Vánoční nadílka pro zvířátka

KDY: 18. prosince od 10 do 16 hodin

KDE: farma Dubno u České Skalice



Nezisková organizace Dubno, z. s. a Farma Dubno u České Skalice vás zvou jako každý rok přesně poslední víkend před Štědrým dnem na již desátou vánoční nadílku pro zvířátka. Program za každého počasí: procházky a mazlení se zvířátky, živý betlém, koledy, pokládání a rozbalování dárků.



K dispozici je i nový samoobslužný stánek. V závislosti na vládních nařízeních: projížďky na koních, pečení trdelníků na ohni.



Náměty na dárečky, které zvířátka uvítají: ohlávky, vodítka, obojky, spojky a karabiny, hřebílka a kartáče na čištění koní, konzervy, granule, pamlsky, solné lizy, antiparazitní obojky a spreje, jablíčka, mrkve nebo řeku pro kozy a ovečky, granule a tvrdé pečivo pro morčátka a králíčky, lojové koule, semínka a obilí pro ptáčky, pštrosy, kuřátka, husy a bažanty, nůše, košíky a ošatky, košťata, deky, drobnosti. Dárečky můžete tradičně jmenovitě věnovat vašim oblíbeným zvířátkům. Finančním darem na zajištění zvířátek můžete přispět do pokladničky na místě anebo po domluvě na účet e-mailem dubnozs@seznam.cz.

Vánoční výstava betlémů v Městském muzeu Hostinné

KDY: do 5. února

KDE: Hostinné

Vánoční čas v bývalém klášteře františkánů probíhá již tradičně ve znamení výstavy betlémů. Není to náhoda. Právě Sv. František z Assisi, zakladatel františkánského řádu a patron kláštera v Hostinném přišel jako první s myšlenkou ztvárnit příběh narození Ježíše Krista. V noci 24. prosince roku 1223 v jeskyni na skalnatém vršku poblíž italské vesnice Greccio František uspořádal výjev Narození páně, na který pozval vesničany z širokého okolí a sloužil půlnoční mši. Jednalo se tak vlastně o historicky první živý betlém. Tradice stavění betlémů se šířila Evropou i do českých zemí. Nejprve byly vystavovány v kostelech, v pozdější době se dostaly také do domácností.

Výstava v Hostinném představuje historické betlémy z období od konce 18. století do 30. let 20. století. K vidění jsou i ručně vyřezávané betlémové figurky z různých oblastí českého pohraničí. Výstavu doplňují snímky a figurky Josefa Schwarzera (1907 – 1985), posledního řezbáře králických figurek, který po roce 1945 v tradici pokračoval. Expozice je veřejnosti zpřístupněna do 5. 2. 2022. Otevírací dobu najdete na: www.klasterhostinne.cz.

Vánoce Josífka Hofmanna - sváteční procházka s výstavou

KDY: do čtvrtka 6. ledna 2022

KDE: DOTEK - Horní Maršov





Na DOTEKu v Horním Maršově zažít a vlastnoručně si vyzkoušet, jak vypadaly Vánoce v Krkonoších na přelomu 19. a 20. století. Provázet vás budou úryvky z deníku Josífka Hofmanna, žáka 4. třídy obecné školy.



Dozvíte se, jak lidé trávili vánoční období, jaké příběhy si vyprávěli, když venku mrzlo. Zjistíte, jak vypadal Štědrý večer na horách – co dobrého se jedlo, jaké zvyky lidé dodržovali a co našly děti pod stromečkem. Některé zvyky či drobné rukodělné činnosti si můžete prakticky vyzkoušet a odnést si drobný dárek. Sváteční procházka vás provede domem a areálem DOTEK a skončí v nedalekém kostele. Vše trvá asi 1,5 hodiny.



Na procházku se vydáte sami s průvodním listem, který obdržíte zdarma v Infokoloniálu DOTEK.Otevřeno denně 9.00 – 17.00, zkrácená otvírací doba v těchto dnech: 24.12. (10 – 14), 25.12. (10-17), 31.12. (9-15), 1.1. (10-17).

Příběhy z indie zahrnuly katedrálu

KDY: v těchto dnech

KDE: Hradec Králové

V katedrále Sv. ducha v Hradci Králové je k vidění nová putovní výstava Diecézní charity Hradec Králové. Expozice s názvem Štafeta dobra vypráví příběhy absolventů dobročinného projektu Adopce na dálku®, z kterých vyzařuje vděčnost, naděje a touha pomáhat dalším lidem.

Betlémské světlo pro Trutnov

KDY: od 18. prosince

KDE: Trutnov



Betlémské světlo má v Trutnově už tradici. Letos ho skauti přivezou na trutnovské vlakové nádraží v sobotu po 13. hodině. V neděli ho poté donesou do kostela Narození Panny Marie na mši svatou od 9 hodin a zapálí svíce na velkém adventním věnci a na oltáři. Potom bude světlo v kostele stále k dispozici až do 24. prosince (ve vstupních prostorách u mříží). Ve středu 22. prosince od 16 do 18 hodin si můžete pro Betlémské světlo přijít ke skautským klubovnám na adrese Horská 73/5, Trutnov. Tento den odpoledne budou skauti také rozvážet světlo do místních pečovatelských domů. Nepůjdou dovnitř, ale světlo předají pečovatelům.

Pokáč

KDY: 17. a 18. prosince

KDE: Jilemnice a Pec pod Sněžkou

Známý písničkář a textař vystoupí v pátek od 19 hodin v SD Jilm a v sobotu ve 20 hodin v KlonDike music clubu v Peci pod Sněžkou.

Perličkové ozdoby z Poniklé

KDY: do 9. ledna

KDE: Jičín



Regionální muzeum a galerie zve na vánoční výstavu plnou krásných tradičních ozdob vyrobených v krkonošské Poniklé. Výstava se koná ve výstavní chodbě muzea.

Kouzlo Vánoc

KDY: do 9. ledna

KDE: Hořice

Městské muzeum zve na výstavu Kouzlo Vánoc aneb Jak si zkrášlit čas vánoční. K vidění je selská jizba s vánoční výzdobou, vánoční stromky ozdobené v různých stylech, betlémy, tradiční vánoční pokrmy, to vše doplněné o povídání o vánočních tradicích a pověrečných obyčejích. Dnes i po oba víkendové dny je otevřeno od 9 12 hodin a od 13 17 hodin.

Těšíme se na Vánoce

KDY: do 16. ledna

KDE: Náchod



Muzeum Náchodska zve do výstavní síně na rohu Tyršovy a Zámecké ulice na výstavu, která má připomenout atmosféru vánočních svátků. Otevřeno denně mimo pondělí 9-12, 13-17 hodin.

Půjdem spolu do Betléma

KDY: 18. prosince

KDE: Náchod

Loutková scéna Dětem pro radost Náchod uvádí představení Půjdem spolu do Betléma. Představení začne od 15:00 hodin v sále loutkové scény zadní trakt náchodské sokolovny.

Adventní prohlídky broumovského kláštera

KDY:19. prosince od 10 do 15 hodin

KDE: Broumov

ZA KOLIK: 130 Kč (dospělí) / 70 Kč (děti) / 300 Kč (rodinné)



Přijďte si do broumovského kláštera vychutnat adventní atmosféru a odpočinout od předvánočního shonu. Při nedělních adventních prohlídkách se pokocháte vánočně vyzdobeným klášterem a dozvíte se více o vánočních zvycích a tradicích. Prohlédnete si nejkrásnější historické interiéry – vzácně dochovanou klášterní knihovnu se 17 tisíci svazky knih, refektář s unikátní kopií Turínského plátna a klášterní kostel sv. Vojtěcha s bohatou freskovou výzdobou.

Rezervace: prohlidky@klasterbroumov.cz

Z Trutnova na Hrádeček

KDY: 18. prosince od 9 do 12 hodin

KDE: Trutnov



Letos uplyne již 10 let od úmrtí Václava Havla.. Jeho osobnost připomene v den výročí společná procházka od trutnovského pivovaru, kde pracoval, až k jeho chalupě na Hrádečku. Společně se vyjde v 9 hodin od pivovaru. S sebou si můžete vzít svíčky a sirky.

Předvánoční geologická vycházka k Mořské transgresi

KDY: 18. prosince v 9 hodin

KDE: Bohdašín (Teplice nad Metují)

ZA KOLIK: 100 Kč dospělý/ 50 Kč děti



Na další komentovanou exkurzi s geologem Národního geoparku Broumovsko, Ing. Stanislavem Staříkem, se vydáte v sobotu 18. prosince.Vyrazíte v 9.00 hodin od nádraží v Meziměstí a kolem stěnavského břehu, vernéřovického kostela a březovského písníku dojdete k bohdašínské Přírodní památce Mořská transgrese.



Cestou kromě jiného uvidíte různé pestrobarevné horniny Broumovské kotliny, ze kterých vyčtete mnoho zajímavého o historii zdejšího kraje.



Délka výletu 8 - 11 km (dle podmínek), časová náročnost 5 hodin.

Rezervace: martina.junkova@broumovsko.cz, 734 443 165

Pořadatel: Maiwaldova akademie - Vzdělávací a kulturní centrum Broumov, o.p.s.Tato akce se koná v souladu s aktuálními opatřeními vlády.