V neděli se pojede další ročník tradičního závodu historických saní rohaček, doplněný o speciální disciplíny spojené s historií Malé Úpy a jejími prvními osadníky. Proč Memoriál Josky Tylše? Závod rohaček je pojmenován podle znalce a propagátora Josefa Tylše ze sousední Velké Úpy. Závod je mu věnován jako vzpomínka a poděkování velkému nadšenci saní rohaček. Pan Tylš bohužel tragicky zahynul v zimě roku 2019.

Závodí dvojice, které kromě jízdy na saních převážejí seno a v závěru závodu řežou dřevo pilou kaprovkou. Soutěžit mohou i děti s rodiči. Dvoučlenné týmy bývají většinou oblečeny do historických kostýmů, neboť v závěru bude vyhlášena také soutěž o „nejvymazlenější rohačkářský pár“. Pro dobrou náladu bude v prostoru cíle hrát stylová hudba a bude připraveno i horské občerstvení.

„Kdo má chuť si zavzpomínat na staré časy, přijeďte se podívat do pohádkové Malé Úpy. Na půjčení máme deset kusů saní rohaček,“ zve starosta Malé Úpy Karel Engliš a dodává, že přihlášky dvoučlenných týmů je nutno zaslat předem na info@pomeski.cz nebo telefonicky na číslo 775 580 395.

Z HISTORIE ROHAČEK

Rohačky se v Krkonoších používají již od 16. století. Saně se používaly a někde ještě používají ke svozu dřeva v zimě nebo ke svozu sena v létě. V roce 1815 se datoval první turistický sjezd, který startoval právě v Malé Úpě na Pomezních Boudách a končil u zájezdního hostince Pod Zlatou hvězdou v Kowarech. Je tedy vidět, že rohačky se v Malé Úpě doslova narodily. Vrcholem byl potom rok 1896, kdy bylo pro turisty nachystáno už kolem 3000 rohaček a stejný počet tažných koní. Obec Malá Úpa si nechala vyrobit 10 saní rohaček podle vzoru Velká Úpa před rokem 1945.

Exotické ovoce v Jaroměři

KDY: 30. ledna od 10 do 15 hodin

KDE: Jaroměř



Do Jaroměře se v neděli vypraví to nejlepší přímo ze srdce Afriky! Přijďte od 10 do 15 hodin na náměstí ČS armády ochutnat skvělé tropické ovoce, které pro vás pěstují drobní ugandští farmáři. Všechno je tak akorát zralé, čerstvé a bez chemie. Najdete zde čerstvé ovoce z Afriky, sušené ovoce, koření ze Zanzibaru, čaje, džemy a mnoho dalšího.

O dřevěného Krakonoše

KDY: po oba víkendové dny

KDE: Rokytnice nad Jizerou

Skiareál Horní Domky v Rokytnici nad Jizerou zve na veřejný skialpinistický závod, který je zařazen do Českého poháru ve skialpinismu pořádaného Českým horolezeckým svazem. Závod mohou absolvovat i amatéři a mládež, a to kdykoli od soboty od 11 hodin do neděle 16 hodin.

Expozice přiblíží Jana Kotěru

KDY: online

KDE: https://exhibition.indihu.cz/view/jan-kotera



Letos si připomínáme 150. výročí narození mimořádného architekta, designéra a pedagoga Jana Kotěry. Muzeum východních Čech v Hradci Králové zpřístupnilo novou multimediální výstavu o Janu Kotěrovi a Hradci Králové na https://exhibition.indihu.cz/view/jan-kotera.

Šediváčkův long pokračuje

KDY: 25. až 29. ledna

KDE: Deštné v Orlických horách

XXV. ročník závodu Šediváčkův long započal v úterý 25. ledna v 17 hodin, startem noční etapy závodu na 300 km za chatou Kristýna v osadě Jedlová v Deštném v Orlických horách. Závod skončí v sobotu kolem 15.30 hodin. Přijeďte se podívat na výjimečnou akci a povzbuďte mushery, doghandlery, ale hlavně čtyřnohé chlupáče na jejich závodě v krásné přírodě Orlických hor.

Šediváčkův long se koná každoročně v posledním lednovém týdnu. Závod je náročný nejen svou délkou, ale i převýšením. Spřežení nastoupají celkem více než 7000 výškových metrů. Poprvé se závod uskutečnil v roce 1997. V propozicích závodu je pro spřežení všech tříd předepsána zátěž max. 7 kg na psa, obsahující úplnou výstroj a výzbroj pro přežití. Součástí závodu je i povinný bivak (přenocování na sněhu). S vedením závodu (Spolek Šediváčkův long) dlouhodobě spolupracuje obec Deštné v Orlických horách, i další obce, jejichž územím trasa závodu prochází. Od roku 2016 je Šediváčkův long začleněn mezi šest nejvýznamnějších sportovních akcí Královéhradeckého kraje.

Lakomá Barka

KDY: sobota 29. ledna v 19 h.

KDE: v sokolovně v Železnici

ZA KOLIK:



V sobotu hraje divadelní soubor S-divadlo při K-klubu Jičín představení Lakomá Barka. Na motivy pohádky Jana Wericha v režii Martina Zajíčka a Radima Kalvody.

Krvavý román Josefa Váchala

KDY: do 6. března

KDE: Městské muzeum Hořice

Letošní rok v jičínském muzeu zahájila výstava Krvavý román Josefa Váchala, kterou zapůjčilo Regionální muzeum v Litomyšli. Výstava na velkoformátových tiscích přiblíží vznik tohoto Váchalova díla. Výstava je po oba víkendové dny k vidění od 9 do 17 hodin.

Princezna se zlatou hvězdou na čele

KDY: 29. ledna

KDE: Nová Paka



Loutkový soubor Rolnička zve na reprízu loutkového představení. Pohádka o princi Jindřichovi a princezně Ladě převlečené v myším kožíšku potěší všechny malé diváky. Hraje se od 16 hodin v malém sále MKS.

Ženy ženám. Prodej. Nakupuj. Žij.

KDY: 29. ledna od 9 do 13 h.

KDE: Náchod

V TJ Sokol Náchod se uskuteční akce Ženy ženám - prodejní bazar již nepotřebného oblečení, použitých hraček, bot a jiných věcí. Proberte skříně a sbalte vše, co se vám jich nehodí. Prodávat můžete bez poplatku. Nebo se v sobotu přijďte do sokolovny jen podívat a něco hezkého si koupit. Smyslem je pomoc, pomoc sama sobě. Někdo něco prodá, jiný nakoupí, někdo si jen zpříjemní den.

Interaktivní prohlídky skriptoria s knihovnou

KDY: 29. ledna, sraz v 10:00 hodin na nádvoří kláštera u kašny

KDE: Broumov

ZA KOLIK: 120 korun dospělý a 100 korun dítě



Interaktivní prohlídky středověké klášterní písárny pro veřejnost spojené s prohlídkou klášterní knihovny. Pojďte se dozvědět něco o historii klášterní knihovny, knih a práci písařů. Vyzkoušejte si opis textu husím brkem v replice středověkého Skriptoria. Vhodné pro rodiny s dětmi. Počet míst omezen. Rezervace nutná 1 hod. předem: ma@klasterbroumov.cz, 734 443 165.

Jilemnická 50

KDY: 29. a 30. ledna

KDE: Horní Mísečky

Vzhledem k aktuálním sněhovým podmínkám, a i předpovědi počasí na příští dva týdny, se organizační tým rozhodl vsadit na jistotu a zázemí akce bude přímo na stadionu na Horních Mísečkách, které nabízí dostatečně kvalitní podmínky, na které jsou účastníci seriálu Stopa pro život zvyklí.

Sobota 29. ledna

Ráno se konají dětské závody, na kterých díky podpoře Nadace PPF startují letos všechny děti zdarma.

Dále je na programu možnost individuální výzvy, což znamená, že mezi 12. - 15. hodinou si budete moci objet okruh upravený na volnou i klasickou techniku se stopou po celé délce jednou anebo klidně 5 krát. Jedinou podmínkou je, že se musíte do 15:00 vrátit zpět na stadion. Tato varianta je ideální, pokud se neradi stresujete na startu a chcete si trať projet v klidu sami bezpečně nebo s partou kamarádů, ale přesto se chcete cítit jako součást závodu.

Neděle 30. ledna

V neděli se bude konat závod Jilemnická 50 s hromadným startem po okruhu klasickou technikou.

Pozdrav z Krkonoš

KDY: do 29. května

KDE: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově



Kdo z nás by někdy v životě nenavštívil Krkonoše. Podobně jako dnes byly i v minulosti tyto hory vděčným cílem domácích a zahraničních turistů, kteří si odtud na památku odnášeli nejrůznější suvenýry v podobě pohlednic, turistických map a průvodců, holí, sklenic, hrníčků, talířů, plaket, medailí či odznaků. Často na nich byly vyobrazeny horské boudy, majestátní Sněžka, centra významných turistických letovisek, ale také Krakonoš. Některé z těchto upomínkových předmětů byly podomácku vyrobeny přímo v Krkonoších, jiné naopak zhotovovaly firmy specializující se na výrobu suvenýrů, které tak dosahovaly vysoké řemeslné úrovně. Otevřeno je po oba víkendové dny 9-12 a 13-17 hodin.

Putujte s Gustíkem za poklady Hradce

KDY: v těchto dnech

KDE: Hradec Králové

ZA KOLIK:

Maskot Hradce Gustík zve děti na zajímavé akce v krajském městě. Při hledání plakátků Gustíka na lvích stezkách můžete navštívit programy pro rodiny s dětmi v hradeckém muzeu a galerii. Muzeum východních Čech připravilo pro děti netradiční komentovanou prohlídku nových expozic a Galerie moderního umění nabízí tvořivou dílnu „Obrazárna“. Na oba programy je třeba rezervace. Mapku, pravidla zimního putování a více informací naleznete na webu www.gustik.cz.

Královna Dagmar

KDY: 29. ledna od 19:00 hodin

KDE: Úpice

ZA KOLIK: 100 korun



Hra se zpěvy, premiéra nového představení úpického divadelního spolku. Příběh z naší historie o české princezně Markétě (dceři krále Přemysla Otakara I.), která se stala významnou dánskou královnou – milovanou všemi poddanými a zvanou královna Dagmar.

Hrají a zpívají:

K. Kuhnová, J. Jebousek, I. Vylíčilová, P. Rudelová, Č. Mach, P. Košťál, Z. Vylíčil, D. Machová,

K. Kožušníková, P. Suková, J. Kadaníková, M. Píša, K. Menšík

Hudební doprovod: M. Vránová, E. Slaninová, L. Lysický, P. Havlová, H. Kneiflová, Z. Kneiflová

Autor: Ludvík Kundera / Milan Klíma

Režie: Ladislav Peřina / Hudba: Jan Prouza

Předprodej v Turistickém informačním centru - náměstí T.G.Masaryka čp.31 tel: 605297943