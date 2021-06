Božena Němcová. Známe ji?

KDY: 11. června 2021 od 20 hodin

KDE: Hronov

ZA KOLIK: 80 korun

Muzeum Náchodska a Kulturní a informační středisko Hronov zvou 11. června 2021 od 20 hodin do Jiráskova divadla na besedu o životě a době Boženy Němcové, pořádanou v návaznosti na seriál České televize „Božena“, odvysílaný v letošním roce. Besedu povede ředitel Muzea Náchodska PhDr. Sixtus Bolom-Kotari, Ph.D., spolu s hosty Mgr. Milanem Horkým, bývalým ředitelem Muzea Boženy Němcové v České Skalici, a Ing. Bc. Richardem M. Sichou, místopředsedou Asociace muzeí a galerií a ředitelem Východočeského památníku celnictví. Oba hosté byli odbornými poradci seriálu. Vstupenky na besedu v hodnotě 80 Kč můžete zakoupit na www.kulturahronov.cz nebo přímo v IC Hronov, náměstí Čs. armády 500, 549 31 Hronov, na tel. čísle 491 483 646 nebo e-mailu info@kulturahronov.cz. Z besedy bude také zajištěn on-line přenos na YouTube kanálu a facebookové stránce KIS Hronov a facebooku Muzea Náchodska, při kterém mohou sledující hostům pokládat otázky.

Galerie výtvarného umění zve na výstavy

KDY: do 27. června

KDE: Náchod

ZA KOLIK:



Jan Paul. Triptych Vzkříšení

Triptych, zamýšlený jako oltářní obraz, autor dokončil až po deseti letech koncem roku 2020. Vyjadřuje vztah a úctu nejen ke Kristu a jeho vykupitelskému dílu, ale k celému křesťanství, které významně ovlivnilo světové myšlení a kulturu. Tento postoj zásadně ovlivňuje po roce 2004 celou jeho malířskou tvorbu, v níž se zabývá existenciálními tématy: fyzickou konečností člověka, otázkou definitivnosti lidské existence, tím, co člověka přesahuje. Triptych Vzkříšení tak zcela logicky právě toto téma vyjadřuje. Autor je přesvědčen, že pro všechny lidi bez rozdílu vyznání je tajemství vzkříšení stále přítomnou hodnotou, neboť vždy se tázali po smyslu své existence.



Antonín Kanta. Obrazy mého světa – tušení a doteky řádu

Antonín Kanta se nejdříve zabýval fotografií technicky dokonalou: dokumentární, portrétní, aktů, struktur a detailů. Když fotografický obor ovládla digitální technika, začal kreslit volnou rukou, pomocí pravítka i šablon. Dnes je kresba pro Kantu zcela nezbytnou životní potřebou – slouží mu v úsilí o vizualizaci vlastních pocitů, prožitků; je jeho vnitřní výpovědí, projevem radosti z tvoření. Vytváří početné neukončené cykly kreseb tužkou, perem a tuší, barevnými tušemi, hledá vnitřní řád přírody i lidské společnosti. S autorem se podělíme o radost z tvorby, objevíme kouzlo nekonečného světa kresby.



K výstavě je připraven samoobslužný program Hra s tvary, ve kterém mohou především děti vytvářet obrazce z připravených geometrických tvarů.

Víkend otevřených zahrad ve Vile Čerych

KDY: 13. června od 13 do 17 hodin

KDE: Česká Skalice

ZA KOLIK:

Zavítejte do rozkvetlé zahrady Vily Čerych. Načerpejte novou energii a zklidněte svou mysl. Komentované prohlídky začínají v každou celou hodinu (poslední prohlídka je v 16 hodin).

27. ročník Putování Broumovskem

KDY: 12. června

KDE: start v Broumově

ZA KOLIK:



Na milovníky pěšího putování čeká výběr z pěti tras od 15 km do 44 km. Nejkratší, pohodlná trasa 15 km vede pěkně po rovince pod Broumovskými stěnami, mohou se na ni vydat i rodiče s malým dítětem v kočárku. Nejdelší trasa je určena zdatným turistům, protože prochází přes Broumovské stěny od Božanovského až po Honský Špičák. Další tři trasy (20, 28 a 35 km) vás povedou nejkrásnějšími místy Broumovských stěn, zavedou vás mezi skály, do roklí i na úchvatné vyhlídky.A pamatuje se také na ty, kteří dávají přednost jízdním kolům před “pěším plazením.” Při kratší cyklovyjížďce po Broumovské kotlině našlapete po asfaltce a lesních cestách jen asi 30 km, ale výhledů do krajiny si částečně také užijete. Litovat určitě nebudete, pokud seberete odvahu a vydáte se na 60 km dlouhé cykloputování. Projedete cestami pod Broumovskými stěnami, budete pokračovat po vyhlídkových cyklotrasách mezi Božanovem a Šonovem, potěšíte se pohledy na Šonovské louky a projedete si po vrstevnicích část Javořích hor.Nikde se neztratíte, protože všechny trasy pěší i cyklo vedou po dobře značených turistických cestách. Navíc u startu obdrží každý účastník Putování mapku se svou trasou a cestou budete procházet přes několik kontrol. Samozřejmě si můžete trasu pozměnit podle svého přání. Odměnou vám v cíli bude medaile – tlapička a účastnický diplom. Na závěr nejdůležitější informace – start Putování Broumovskem je v sobotu 12. června na fotbalovém hřišti Stanislava Opočenského od 7 h do 10 h. Aktuální informace sledujte na stránkách www.kctbroumov.unas.cz

Na shledanou! s Police Symphony Orchestra

KDY: 13. června od 17 do 18:30 hodin

KDE: lyžařský vlek Nebíčko v Polici nad Metují

ZA KOLIK: 200 korun na místě do kasiček

A je to tady! Konečně vám PSO zahraje zase naživo. Kultura, příroda, oslava a open-air koncert v jednom už v neděli 13. června. Poslední díl naší karanténní trilogie #naslysenou, #navidenou, #nashledanou se šťastným koncem, tedy shledáním s vámi fanoušky. To se musí pořádně hudebně oslavit!Vemte si židle či deky, respirátory, jedno z následujících potvrzení a přijďte si po době kulturního půstu vychutnat živý koncert. Sejdete se na louce u Police nad Metují – u sjezdovky na Nebíčku. "Zahrajeme starý známý pecky i novější kousky z našeho repertoáru. Filmovky, popík i swing v symfonických aranžích. Zpívat bude Karolína Soukupová a Jan Sklenář, dirigentskou taktovkou vše zkrotí Joel Hána," zvou hudebníci.

Aktuálně pro vstup na akci platí pravidla: . splnění některé z následujících podmínek MKČR pro návštěvu kulturních akcí:- negativní antigenní test – starý max. 3 dny- negativní PCR test – starý max. 7 dní- od pozitivního testu na covid-19 neuplynulo víc než 180 dní - naočkování oběma dávkaminebo- od první očkovací dávky uplynulo nejméně 22 dní, ale ne víc než 90 dní- v případě jednoschématové vakcíny uplynulo nejméně 14 dní, ale ne víc než 9 měsíců . povinnost zakrytí úst a nosu respirátorem FFP2Platí pro všechny diváky kromě dětí do 6 let, ty mají výjimku. Registrace (podle KHS HK) už není nutná.