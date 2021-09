Festival smíchu startuje v neděli

KDY: 12. - 18. září

KDE: Nové Město nad Metují

ZA KOLIK: 50 korun

Po roce Nové Město nad Metují opět ožije smíchem. 43. ročník festivalu české filmové komedie v novoměstském Kině 70 nabídne 12 nových českých komedií a další filmový i doprovodný program. „Opatření jsme se nebáli, vždyť i v loňském roce jsme si s nimi poradili veselými rouškami, nejistý ale letos byl počet filmů. Naštěstí pro nás se v létě roztrhl pytel s premiérami a my tak letos promítáme tradičních dvanáct nových komedií,“ upřesnil ředitel festivalu Zdeněk Krákora. Tou první, kterou diváci v Kině 70 uvidí na zahájení celého festivalu, je velice úspěšná komedie Matky, která vypráví příběhy čtyř kamarádek-matek. Zahájení se uskuteční v neděli 12.září od 17 hodin, z kinosálu už dnes hlásí vyprodáno. Od 16 hodin před kinem diváky naladí kapela JK BAND.Jako vždy bude po promítání následovat beseda s tvůrci a herci daného filmu. V odborné porotě letos opět zasedli filmová kritička Věra Míšková, novinářka Jana Podskalská, herečka a dabérka Kamila Špráchalová, herečka Zuska Velichová, hudební producent a skladatel Daniel Barták, kameraman Peter Beňa, filmový nadšenec Jiří Kunte, režisér a scénárista Zdeněk Zelenka a prezident Herecké asociace Ondřej Kepka. Poslední jmenovaný navíc zahájí právě 43. ročník festivalu.Na diváky tak čeká ten nejzábavnější a nejlehčí úkol – prostě se smát! A svým smíchem poslat Novoměstský hrnec jedné ze soutěžících komedií. Jako vždy totiž bude při každém soutěžním promítání v sále měřen smích. Tvůrci snímku s největší délkou prosmátí si z Nového Města odvezou diváckou cenu.Diváci Kina 70 uvidí komedie každý festivalový den, dopolední promítání jsou navíc věnovaná dětem a milovníkům klasických českých filmů. I doprovodný program letos potrvá celý týden. Od neděle do soboty před novoměstským Kinem 70 postupně vystoupí zpěváci Voxel, Jakub Děkan a Michal Horák, zahraje JK Band, Marien, Stavostrojka, a místní Fukanec. Festivalovým programem opět provede moderátor Michal Jančařík.

Náchodské Kuronské slavnosti

KDY: 11. září

KDE: Náchod

ZA KOLIK: vstupné na akci se neplatí, pouze na večerní koncert



V sobotu se Státní zámek Náchod a přilehlá nádvoří navrátí do doby vlády Petra Birona, vévody Kuronského a Zaháňského, který přispěl ke kulturnímu i sociálnímu rozkvětu celého panství. Náchodské Kuronské slavnosti vás zvou na pěvecká vystoupení sborů z Náchoda a okolí, rozmanitý řemeslný trh regionálních produktů s tvořivými dílnami, rozšířené prohlídky náchodského zámku, slavnostní příjezd vévody s jeho družinou (ve 13:00 hodin), výstavu dravých ptáků i šermířská vystoupení. Děti se mohou těšit na bohatý doprovodný program žonglérské workshopy, soutěže a mnoho dalšího. Celodenní program bude zakončený vystoupením zpěvačky Moniky Absolonové s Boom! Bandem Jiřího Dvořáka (od 19:30 hodin, vstupné 100 korun, snížené 50 korun). Před začátkem koncertu je nutné doložit potvrzení o bezinfekčnosti dle platného nařízení vlády.

Víno opět poteče proudem. Kuks zve na vinobraní

KDY: 11. září od 9 do 19 hodin

KDE: Kuks

ZA KOLIK: 250 korun



Už 15. ročník akce Vinobraní na Kuksu se nezadržitelně blíží! Nádvoří a zahrada Hospitálu Kuks bude hostit po celý den třicet prodejců vín. Chvíli po 13. hodině se vrátíte do dob hraběte Šporka a po kaskádovém schodišti opět poteče víno. Příznivci vinných lázní se budou moci zastavit na sklenku vína v gastro zóně. Tradiční slavnosti vína a burčáku slibují také jarmark nebývalého rozsahu a kapelu Trdlo a Trní, které budou součástí bohatého doprovodného programu. Vstupné ve výši 250 korun, bude možné zakoupit pouze přímo na místě.

Sraz Zetorů láká na soutěže i spanilou jízdu obcí

KDY: 11. září od 9:00 hodin

KDE: Ohnišťany

ZA KOLIK: 50 korun

Zetor klub Ohnišťany a zdejší obec zvou na 7. ročník „Srazu Zetorů“, který se uskuteční v sobotu od 9 hodin na místním fotbalovém hřišti. A na co se můžete těšit? Program slibuje soutěž o nejhezčí traktor Zetor, spanilou jízdu obcí, jízdu zručnosti, tombolu, soutěže v hodu i ve slalomu s pneumatikou, tradiční překvapení i večerní zábavu. Přihlásit se může každý majitel traktoru od známé brněnské značky, startovné činí 200 korun a vstupné na akci 50 korun.

Dny evropského dědictví

KDY: 11. září od 9:30 hodin

KDE: Nové Město nad Metují

ZA KOLIK:



Dny evropského dědictví nabídnou na Husově náměstí celodenní program. Už v 9:30 hodin vyjde od ZŠ Malecí historický průvod městem v čele s Janem Černčickým z Kácova s chotí a jeho družinou. Slavnostní zahájení v centru města je v plánu od 10 hodin. Vystoupí Dechový orchestr a taneční obor ZUŠ Bedřicha Smetany. Odpolední program slibuje od 14 hodin novoměstskou folkovou kapelu Fukanec, poté zazpívá pěvecký sbor Kácov, dále bude následovat Stepík, Bee Gees revival a Abba revival.Akce se koná v rámci oslav 520. výročí založení Nového Města nad Metují. Letos se můžeme těšit, že bude otevřeno více památek přímo ve městě a jeho bezprostředním okolí.

Slavnosti hořického piva

KDY: 11. září od 14 hodin

KDE: Hořice

ZA KOLIK:

Již šestý ročník Slavností hořického piva se koná už tradičně na nádvoří zdejšího pivovaru. Můžete se těšit na spoustu pivních speciálů, k tomu výborné jídlo a skvělou hudbu v podání hořické kapely TVL nebo hradeckých White Fruit Honey.

Program začíná ve 14 hodin, a to naražením festivalového speciálu JungBerg. O hodinu později zazní koncert skupiny White Fruit Honey, Indie Rock. V 16 hodin jsou v plánu komentované prohlídky pivovaru, v 17 hodin vystoupí taneční skupina Vem si prášek a v 19 hodin to rozjede místní funkrocková kapela TVL, která se po loňském úspěchu vrací na scénu s novou tvorbou.

Tradiční výstava jiřinek

KDY: 10. - 12. září od 9 do 17 hodin

KDE: Česká Skalice

ZA KOLIK:



Muzeum Boženy Němcové zve na tradiční výstavu jiřinek. Akce s tradicí již od roku 1837 zahrnuje bohatý doprovodný program a návštěvník v rámci jednoho vstupného může navštívit stálé expozice muzea včetně všech výstav. K vidění budou řezané jiřinky od jedenácti vystavovatelů a vzrostlé rostliny v celém maloskalickém areálu. Připraveno je hlasování o nejkrásnější jiřinku. V pátek bude vernisáží zahájena výstava sběratelských vazeb Babiček soukromé sběratelky Marty Zemanové, která bude k vidění až do konce září. V sobotu v Jiřinkovém sále dle časového harmonogramu bude k vidění program Salón český obrozenecký, který přiblíží atmosféru vlasteneckých jiřinkových bálů. Na maloskalické tvrzi zazní odpoledne koncert Koletovy hornické hudby a vystoupí dětský taneční folklorní soubor Barunka s muzikou Ritornello. V neděli celou výstavu zakončí koncerty folkové kapely Fukanec z Nového Města nad Metují a Big Bandu Dvorský ze Dvora Králové nad Labem.Můžete zde také nakoupit hlízy jiřinek a občerstvit se. Studenti oborů zahradník, pekař a cukrář Střední školy služeb, obchodu a gastronomie Hradec Králové zajistí nabídku bylinek, čarověníků, dřevin, aranžování květin a prodej cukrovinek.

Dny evropského dědictví

KDY: 11. září od 10 do 17 hodin

KDE: Trutnov

ZA KOLIK:

Letošní Dny evropského dědictví jsou věnovány památkám a zajímavostem v Horním Starém Městě. Po Poříčí (2019) a lesoparku (2020) se blíže seznámíte s další částí města Trutnova, jejíž historie i současnost mají co nabídnout. Slavnostní zahájení akce se uskuteční v 10 hodin v prostranství za MŠ, ZŠ a Praktickou školou v Trutnově. Podrobný program najdete na webu města Trutnova.

Jičín - město pohádky

KDY: 9. - 12. září

KDE: Jičín

ZA KOLIK:



Tradiční pohádkový festival pořádaný Nadačním fondem Jičín - město pohádky, ve spolupráci s městem Jičín, se po loňské vynucené pauze vrací zpět. Sice v mnohem menší formě, než na kterou jste byli zvyklí, ale přece. Letos s podtitulem Oslava 30. narozenin, aneb čas plyne jako voda. Program začíná dnes 9. září v 15.30 tradičním pohádkovým průvodem do Zámeckého parku, kde bude následovat rej masek a koncert. V pátek a v sobotu budou pro děti připravené dílničky a divadla, odpoledne a večer budou v parku pokračovat hudební vystoupení. V pátek večer se také bude vzpomínat na uplynulé ročníky a vznik Jičínského apelu. „Na arkádovém nádvoří si připomeneme jičínské martyry Svobodu a Burnatia a vztyčení Smírčího kříže na Velišském hřbetu. Historický kontext poskytne významný český profesor a historik Robert Kvaček,“ doplnil jeden ze zakladatelů festivalu a Jičínského apelu Jaroslav Veselý. Pohádkový program bude pokračovat až do nedělního odpoledne. „Cílem je hlavně připomenout jubileum festivalu, ne nalákat co nejvíce lidí. Proto letos pořadatelé ani nezvali velké filmové a hudební hvězdy, jako v minulých letech,“ vysvětlil místostarosta Jan Jiřička. Většina hlavního programu se bude odehrávat právě v Zámeckém parku, díky tomu budou moci pořadatelé hlídat dodržení povoleného počtu lidí. Na Valdštejnově náměstí tedy nebude velké pódium ani stan s občerstvením.

Witanovského slavnosti slibují hudbu i zábavu

KDY: 11. září

KDE: Mladé Buky

ZA KOLIK:

Slavnost, která se už tradičně koná na počest založení Mladých Buků rytířem Martinem Witanovským, slibuje od 17 hodin hudební program. Vystoupí Marcel Zmožek s kapelou M.Z. Band a jeho hosté, Davide Mattioli & Band, VzHáčka, The Rockset World Roxette tribute band i kapela Flám. Pro děti budou od 15 hodin připravené zábavné atrakce, foto bedna Miloše Šálka, nebude chybět bohaté občerstvení a tradiční mladobucký bramborák. Vstup a parkování je zdarma. Bobová dráha Berta a dětské hřiště budou v provozu po celou dobu trvání akce.

Podzimní trh v klášteře

KDY: 11. září od 8:30 do 13:00 hodin

KDE: Broumov

ZA KOLIK:



Nenechte si ujít tradiční podzimní trh v areálu broumovského benediktinského kláštera. Chybět nebude bohatá nabídka kvalitních regionálních produktů, dekorace, keramika a další rukodělné výrobky i chutné občerstvení. Akce se koná od 8:30 do 13 hodin a vstupné je zdarma.