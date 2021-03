KDY: kdykoliv

KDE: v Náchodě

ZA KOLIK: zdarma

Město Náchod spustilo nové geolokační výletní hry! Seznamte se zábavnou a zážitkovou formou se zajímavostmi v Náchodě. Zachráníte život českému králi Fridrichu Falckému a pomůžete mu uprchnout přes Náchod do Slezska? Podaří se vám zlomit zlověstnou kletbu, jež visí nad náchodským zámkem jako temný mrak? Vydáte se s princeznou Idou do Malých lázní Běloves a budete hledat lék na její vážnou nemoc? Pro instalaci her postačí v internetovém prohlížeči chytrého telefonu otevřít jednu z těchto adres qr.geofun.cz/593, qr.geofun.cz/594, qr.geofun.cz/595. Pak již stačí jen dojít na start jednotlivých výletů a aplikace sama nabídne odstartování jednotlivých her. Ty je možné odehrát kdykoliv během roku a každá zabere jednu hodinu. V těchto dnech ale nezapomínejte dodržovat vládní opatření.