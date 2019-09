Vyrazit lze z nádraží v Červeném Kostelci (50.4838353N, 16.0754578E), kam se dá z Prahy či Hradce Králové dostat rychlíkem či osobním vlakem. Odtud míří trasa vlevo po asfaltové cestě pod koleje a po dvou stech metrech následuje další odbočka vlevo. Silnice se dostává do prvního mírného stoupání, které ač není ostré, o to déle potrvá se s ním vypořádat. Trasa se dostává k silnici spojující Červený Kostelec a Rtyni v Podkrkonoší. Máme za sebou první a poslední vážnější stoupání celé trasy.

Na druhé straně silnice, kterou opatrně přejdeme, vlevo se pokračuje po zpevněné lesní cestě (50.4880692N, 16.0678528E). Trasa klesající z kopce vede lesní cestou asi dva kilometry a po několika ostrých zatáčkách se dostáváme ke zřícenině hradu Vízmburk, u které se můžeme zastavit. Na informačních tabulích se lze dočíst historické podrobnosti o této stavbě a po případné krátké prohlídce směřujeme k Havlovicím. Cesta občas připomíná lesní pěšiny, na kterých je dorbé nespěchat a hlídat ostré kameny a trčící kořeny. Pak vyjíždíme na úzkou asfaltovou a posléze panelovou cestu. Relaxační jízdou z kopce se dostáváme do Havlovic (50.4862047N, 16.0297306E).

Zastavit můžeme u havlovického rozcestníku, od kterého se lze odklonit z trasy a občerstvit se v místním pečlivě vedeném sportovním areálu. Zde lze pořídit svačinu v místním bistru nebo rozptýlit děti na některé z místních atrakcí. Pokud chceme dorazit co nejdříve třeba k ratibořickému Viktorčinu splavu, nebudeme pokračovat rovně ke sportovnímu areálu, ale ostře vlevo, kudy trasa spěje dál k Ratibořicím. Přejedeme po mostě přes Úpu a po asfaltové cestě zamíříme podél rybníka a řeky Úpy. Za rybníkem (50.4812894N, 16.0436353E) pokračujeme mezi kopci velice mírně do do svahu. Úpu teď máme vlevo a z polní cesty až do Ratibořic už nesjedeme.

Zhruba v půli cesty podjíždíme hlavní silnici, která směřuje do Slatiny nad Úpou (50.4812894N, 16.0436353E), po krátkém výjezdu odbočujeme doleva a vracíme se do lesa. V příjemném stinném prostředí, jehož součástí je šumění lesa i místních bystřin, spějeme poklidně k Babiččinu údolí. Míjíme červený most a hájovnu a sjíždíme z lesní cesty na zpevněnou. Stáčíme se doprava a blížíme se k bílému mostu, který rovněž přejedeme. Po odbočce vlevo patrně přibude kolemjdoucích. Blížíme se do Ratibořic. V horkém letním dni není na škodu zastavit se u Viktorčina splavu (50.4250503N, 16.0478956E) a v osvěžující vodě líně se stáčící Úpy nad splavem či v zurčící vodě pod ním smočit nohy. Případně sesednout z kola, abychom maximálně snížili riziko nehody se skotačícími dětmi, kterých je tu v létě hodně. Postupně míjíme Staré Bělidlo (50.4246675N, 16.0497408E) a dostáváme se údolím k mlýnu (50.4212772N, 16.0543756E) a empírovému zámku v Ratibořicích (50.4152339N, 16.0523586E).

Pokud jsme přijeli vlakem, lze odsud pokračovat až do České Skalice, kde lze opět nastoupit do vlaku a vrátit se domů (50.3956142N, 16.0534414E).