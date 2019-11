KDY: listopad 2019

KDE: Jaroměř

ZA KOLIK: 20/30 Kč



Termíny bruslení:

Sobota 16. 11. 2019 od 14.00 do 16.00 hodin

Neděle 17. 11. 2019 od 14.00 do 16.00 hodin

Sobota 23. 11. 2019 od 14.00 do 16.00 hodin

Neděle 24. 11. 2019 od 14.00 do 16.00 hodin

Sobota 30. 11. 2019 od 14.00 do 16.00 hodin