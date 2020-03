KDY: Březen 2020

KDE: Zimní stadion Jaroměř

ZA KOLIK: 20/30 Kč

Rozpis bruslení na únor

sobota 7.3.2020 od 14 do 16 hodin

neděle 8.3.2020 od 15.30 do 17.30 hodin

pondělí 9.3.2020 od 9.30 do 11 hodin karneval na ledě s DDM

úterý 10.3.2020 od 10 do 12 hodin

středa 11.3.2020 od 10 do 12 hodin

čtvrtek 12.3.2020 od 10 do 12 hodin

pátek 13.3.2020 od 10 do 12 hodin bruslení s pojišťovnou 211

sobota 14.3.2020 od 14 do 16 hodin

neděle 15.3.2020 od 14 do 16 hodin

sobota 21.3.2020 od 19 do 21 hodin

neděle 22.3.2020 od 16.15 do 18 hodin





Vstupné na bruslení veřejnosti:

Děti do 6 ti let zdarma

Děti 6 - 15 let 20 Kč

Dospělí 30 Kč

Doprovod 15 Kč

Permanentka 10 vstupů 250 Kč

více informací na tel. čísle: 491 811 659 nebo 737 204 613.