KDY: listopad 2019

KDE: Náchod

ZA KOLIK: 20/30 Kč



Termíny bruslení:

Sobota 23. 11. 2019 od 17.00 do 19.00 hodin

Neděle 24. 11. 2019 od 13.00 do 15.00 hodin

Sobota 30. 11. 2019 od 14.00 do 16.00 hodin

Zimní stadion vám nabízí půjčovnu bruslí při veřejném bruslení. Půjčovné bruslí za 1 pár na 2 hodiny 80 Kč.